Türkiye’de 92 girişime 101 milyon dolar yatırım

Türkiye girişim ekosisteminde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Startups.Watch’un verilerine göre, girişim yatırımları yüzde 62 artarak 101 milyon dolara ulaştı. 92 girişime 101 milyon 756 bin 336 dolar yatırım yapıldı.

Son yıllarda Startup’lara yapılan yatırımlarda artış yaşandı. Yapılan araştırmalar, Türkiye’deki girişimlere yapılan yatırımların yükselişe geçtiğini gösteriyor. Girişim istatistiklerini paylaşan Startups.Watch’un verilerine göre, girişim yatırımları 2019’da yüzde 62 artarak 101 milyon dolara ulaştı. Türk yatırımcıların son zamanlarda dikkatini çeken yeni girişim alanı ise deep-tech (derin teknoloji).

Yeni girişimciler yapay zekaya ve tarıma odaklandı

Deep-tech, teknolojiyi kullanarak bir iş modeli geliştiren ve kolaylıkla taklit edilebilen teknoloji girişimlerinden farklı olarak, taklit edilmesi zor olan ve temelinde bilimsel araştırmalar yatan girişimler olarak biliniyor. Deep Tech’in temel girişim alanları; yapay zeka, tarım, yaşam bilimleri, kimya, havacılık, endüstri ve yeşil enerji.

TÜBİTAK Teknogirişim sermayesi ile destek veriyor

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin, inovasyon odaklı iş fikirlerini, katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli yüksek girişimlere dönüştürebilmek için destekleyen bir program. IFASTÜRK Mali Müşavirlik ve Denetim, girişimcilerin TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’ndan verimli bir şekilde faydalanmaları için danışmanlık hizmeti veriyor. IFASTÜRK, sermaye desteği programına kimlerin başvurabileceği, destek süresi, destek miktarı, ödeme zamanları, desteklenen gider kalemleri, proje öneri formu hazırlarken dikkat edilecek hususlarda girişimcileri destekliyor.

IFASTURK’den genç girişimcilere katkı

Teknoloji alanındaki yeni girişimlerin ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, “TÜBİTAK 1512 Bigg ‘Genç Girişimci Dostu / Bigg Uygulaması Ve Muhasebe Süreçleri’ danışmanlık hizmetimiz ile teknolojiye dayalı iş fikirlerinin desteklenmesi, hayata geçmesi ve nihayetinde ülke ekonomisine artı değerler katması için çalışıyoruz. Bireysel Genç Girişimciler (Bigg) kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin şirket kurma sürecinde doğru kararlarla yönetilmesine destek oluyoruz.” dedi.