Türkiye’nin İlk Onaylı Kimlik Doğrulama Cihazı Geliştirildi!

Kimlik kartlarının çipli hale gelmesi ile, kimlik doğrulama sistemlerine geçiş süreci başladı. Bu kapsamda biOnay isimli yerli bir girişim, mobil kimlik doğrulama cihazı geliştirdi. Bu sayede sahtecilik olaylarının önüne geçilebilecek.

BiOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Kimlik sorgulama bundan böyle kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanacak. Böylece, bir kimlik kartını doğrulayan görevlinin gözünden kaçabilecek bir sahtecilik, elektronik kimlik doğrulamaya takılacak” dedi.

TÜBİTAK standartlarına göre üretilen kimlik doğrulama cihazı, dört aşamalı bir güvenlik sistemine sahip. Üzerine takılan kimliğin sahte olup olmadığını anlayabilen cihaz, PIN kodu ve parmak izini de tanımlayabiliyor. Cihazın, kimlik sahibinin önceden tanımlı dijital fotoğrafını da göstermesi sayesinde kimlik sahteciliğinin ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çip üzerinden tespit

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projede kapsamında geliştirilen ve teknik adı “kimlik doğrulama kart erişim cihazı” olan biOnay, sektörde bir ilk. Ancak TSE ve TÜBİTAK BİLGEM’in hazırladığı, “T.C. Kimlik Kartları için Güvenli Kart Erişim Cihazları” standartlarını karşılayan firmaların bu cihazı üretebilmeleri imkanının olması, kuşkusuz rekabeti artıracaktır.

Ürünün pazardaki durumu şöyle dursun, e-kimlik kullanan milyonlarca vatandaşın güvenlik konusunda tedirgin olmamasını sağlayacağı ortada. Usta’nın, ” Yeni kimliklerde tüm özel bilgiler çiplerde saklı olarak korunuyor. E-devlet sistemi gereği, sağlık, güvenlik ve daha pek çok bilgi bu çiplerde yer alıyor. Öte yandan, yeni kimlik kartlarıyla hayatımıza getirilen en büyük yenilik bu kartların şifreli olması. Pek çok işlem PIN şifresiyle veya parmak iziyle yapılabilecek. Mevcut harcama kalemleri göz önünde bulundurulduğunda, biOnay gibi standart bir çözümün kamu kurumlarında 6 kata kadar tasarruf sağlayacağına inanıyoruz” sözleri de bunu destekliyor.