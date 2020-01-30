Türkiye’nin ilk online vefat ilanı sitesi yayında

Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan vefatbilgisi.com, online bir ilan sitesi olmanın yanı sıra kullanıcılarına pek çok işlevi ve hizmeti bir arada sunuyor.

Dijital dönüşüm sayesinde günümüzde artık sadece iş süreçlerinde değil, günlük hayat ve sosyal yaşamda da bilgiye hızla ulaşarak; para, zaman ve en önemlisi emeği doğru yöneterek tasarruf etmek mümkün. Bu dönüşüm faydasını ise en çok paranın bile ikinci plana düşebildiği acil durumlarda sağladığı zaman ve emek tasarrufuyla gösteriyor. Dijital dönüşümün son örneği doğum ve yaşam gibi hayatın ayrılmaz bir gerçeği vefat ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan vefatbilgisi.com, kullanıcıların bu en zor zamanlarda halletmesi gereken işleri birkaç dakika gibi çok kısa sürede düşük maliyetlerle sonuçlandırarak, asıl zaman ve emeklerini acilen çözmeleri gereken konulara ayırmalarını sağlıyor. Aynı zamanda yapılması gerekenler konusunda da içerik sağlıyor.

Vefatbilgisi.com klasik anlamdaki vefat ilanlarına göre kullanıcısı ile ilanın hedef kitlesine çok farklı hizmet ve işlevler sunuyor. Çok düşük tutulan ilan maliyetinin yanı sıra klasik vefat ilanlarında bulunmayan çeşitli işlevleri de bünyesinde barındırıyor.

Sosyal platformlar kullanılıyor

İlan sahiplerinin sadece birkaç dakika içinde metin ve görsel yükleyerek ilanlarını yayına alabilecekleri şekilde tasarlanan sitede, yayına alınan ilan, anında WhatsApp, Facebook, Twitter gibi sosyal platformlar üzerinden hedef kitleyle paylaşılabiliyor.

İlanda metin ve görsel ile birlikte tam olarak saat, dakika ve harita üzerinden lokasyon bilgilerine de yer vermek mümkün. Bu özellik ile törene katılmayı arzu edenlerin araştırma yapmalarına gerek kalmadan tüm dijital platformlar ve mobil cihazlar üzerinden zahmetsizce saat ve lokasyona erişmelerini sağlıyor. Kullanıcılar ilanda yer alan lokasyon bilgisine tıklayarak, cihazlarında açılacak olan navigasyon programı sayesinde törene ne kadar zamanda ve hangi rota üzerinden ulaşabilecekleri konusunda yönlendiriliyorlar.

Platformun kurucusu Taylan Dedeoğlu, “Dijital dönüşümün doğal bir süreci olarak, hayatın acı fakat göz ardı edilmesi mümkün olmayan vefat gerçeğinin de bu süreçteki yerini alması gerekliliği üzerinden yola çıkarak bu hizmeti oluşturduk. Vefatbilgisi.com bir web sitesinden öte, bu konuda bir hizmetler platformu. Hem ilan sahibi hem de törene katılacaklar için yapılması gerekenler konusunda çok pratik çözümler ve bilgiler içeriyor. Kullanıcılar açısından en büyük faydası klasik ilanlarla kıyaslanamaz şekilde düşük maliyetli olması ve hedef kitleye erişim konusunda hiçbir kısıtının olmaması. Kullanıcılar ilanlarını anında tüm dünyayla paylaşmış oluyor. Bunun yanı sıra tercih ettikleri sosyal medya platformlarından da anında doğru bilgiyi paylaşıyorlar. Katılmak isteyenlere, doğru ve en güncel bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanıyor” dedi.