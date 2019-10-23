Uzak Doğu’yu Etkisi Altına Alan Artırılmış Gerçeklik (AR) Sporu HADO Meraklılarıyla Buluştu

Son üç yıldır Uzak Doğu’da şampiyonaları düzenlenen Japon Artırılmış Gerçeklik (AR) Sporu ‘’HADO’’İsfanbul Tema Park’ta meraklılarıyla buluşuyor! 22 Ekim’de İsfanbul Tema Park’ta sanal oyun tutkunları ile buluşan ‘’Hado’’ya ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. 29 Ekim Salı gününe kadar sürecek olan eğlence dolu ‘’Hado’’ etkinliğini, Tema Park misafirleri ücretsiz olarak deneyimlemeye devam edecek.

Eğlencenin Başkenti İsfanbul Tema Park, dünyaca ünlü Japon Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunu HADO’ya ev sahipliği yapıyor. 22-29 Ekim 2019 tarihlerinde İsfanbul Tema Park’a giriş bileti alan misafirler, dünyayı etkisi altına alan Artırılmış Gerçeklik (AR) Sporu “HADO” yu ücretsiz olarak tecrübe ederek eğlencenin tadını çıkardı.

İsfanbul Tema Park’ta eğlence ve spor bir arada

Tokyo merkezli dijital araştırma ve oyun tasarım merkezi The Superhuman Sports Society’nin oyun ve teknolojiyi birleştirerek tasarladığı artırılmış gerçeklik oyunu HADO, Türkiye’de meraklı takipçileriyle buluştu. HADO’nun ilk gün açılış etkinliğine Avrupa ve Japonya’dan temsilcilerin yanı sıra, HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir ve İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger katıldı.

Eğlencenin Başkenti sloganıyla 7’den 70’e herkese eğlence hizmeti vermekten çok mutlu olduklarını kaydeden İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, “Yenilikçi ve dünya standartlarındaki tüm eğlence kanallarına destek veriyoruz ve karşılığını da görüyoruz. Son yıllarda farklı içerikteki e-spor oyunları çok dikkat çekiyor. Biz de İsfanbul Tema Park olarak dünyayı kısa sürede etkisi altına alan sanal oyun sporu HADO’yu Türkiye’de bir eğlence merkezi olarak ilk defa İsfanbul Tema Park’ta ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Katılım çok güzel ve ilgi de yoğun oldu. 29 Ekim Salı gününe kadar HADO’ya ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Sanal oyun sporlarını ve gelişimini destekliyoruz’’ dedi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir ise ilk kez sanal sporseverlerle buluşan HADO’ya İsfanbul Tema Park’ta gösterilen ilgiden memnun olduğunu söylerken, “Son üç yıl içerisinde Uzak Doğu’da şampiyonaları düzenlenen HADO’yu ülkemizdeki oyunseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. AR gözlüklerinin yanı sıra özel olarak geliştirilen giyilebilir kol bantlarıyla oynanan HADO, oyunseverlere de çok farklı bir deneyim sunuyor. Geleceğin Sporu olan HADO’yu tüm sanal oyun meraklıları, 29 Ekim Salı gününe kadar İsfanbul Tema Park’ta deneyimleme şansı bulabilirler” dedi.

HADO’nun sanal oyunlardan farkı halihazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak ele alınıyor olması. Son üç yılda dünyada şampiyonaları düzenlenen HADO sporu bu yıl 22 Ekim’de İsfanbul Tema Park’ta Türkiye’deki sanal gerçeklik sporu tutkunları ile buluştu. 29 Ekim’e kadar devam edecek ‘’Hado’’ etkinliği ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için isfanbul.com ve hadoturkiye.com adresi ziyaret edilebilir.