Vertiv, 720 Milyon Dolarlık Uzaktan BT Yönetim Cihazları Pazarında Küresel Lider Oldu

Sınır bilişim (Edge computing) ve dijital dönüşümün itici güç olduğu KVM ve seri konsollarla ilgili büyüme sektörlerindeki Vertiv kanal iş ortaklarına yeni fırsatlar doğuyor

Vertiv, pazar araştırma şirketi IHS Markit’in KVM Anahtarlar ve Seri Konsollar için 2019 Raporu’nda 2018’in uzaktan BT yönetim cihaz üreticileri arasında gelire göre birinci sıraya yerleşti. Klavye, video ve fare (KVM) anahtarları ve seri konsollar pazarı 2018 yılında küresel olarak 723,5 milyon dolar büyüklüğe ulaşırken, pazarın 2019’da yüzde 5’ten fazla büyümesi bekleniyor.

İstikralı büyüme sinyali

IHS Markit raporu, küresel BT harcamalarının 2018 yılında yüzde 6’nın üzerinde büyüdüğünü ortaya koyarken, uzaktan BT yönetim cihazları pazarının da 2019-2022 yılları için olumlu bir görünüm sergileyerek istikralı büyüme sinyali verdiğini gösterdi. IHS Markit’e göre toplam BT harcamasındaki büyüme kadar önemli olan bir diğer önemli faktör de, veri merkezi kapasitesindeki genişlemede önemli rol oynayan dijital dönüşüm oldu. Raporda, KVM’ye geçişin nispeten düşük kabul edildiği gelişmekte olan pazarlardaki büyümenin de gelecekteki değişim için önem taşıdığının altı çizildi.

IHS Markit İmalat Teknolojisi Uzman Analisti Alastair Smith, 2019’un başındaki düşük küresel BT harcamaları için “2019’un başında rüzgâra karşı hareket etmemize karşın, 2023 yılına kadarki BT harcama tahminlerinin yüksekliği KVM pazarı için de önemli bir itici güç olacaktır. Vertiv, pazar lideri olarak çok sayıda uygulamayı destekleyen geniş bir KVM ürün portföyüne sahip” şeklinde konuştu.

Vertiv, büyümekte olan yerleşik kanal iş ortakları ağındaki müşterilerine aralarında Avocent® uzaktan BT yönetim cihazlarının da bulunduğu geniş bir ürün portföyü ile hizmet veriyor. IHS Markit raporu, uzaktan BT yönetim pazarında, özellikle endüstriyel PC’ler alanındaki sınır bilişim çözümlerinde büyümeyi göz önüne seriyor. Zorlu şartlar ve uygulamalar için özel olarak güçlendirilmiş endüstriyel PC’ler, 2017 yılında 3,5 milyar dolarlık bir pazara hitap ediyordu ve IHS Markit’in tahminlerine göre, 2022 yılında bu pazar yüzde 4,1 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile 4,3 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak.

Vertiv BT Sistemleri Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Patrick Quirk, konu hakkında “KVM teknolojilerindeki geniş ürün portföyümüzün distribütör ve satış noktalarımız üzerinden kolayca erişilebilir oluşu, pazar liderliğimizin arkasındaki kilit unsurdur. Vertiv, kendini bu alanda liderliğe adamış bir şirket olup, sınıfının en iyisi çözümler için araştırma ve geliştirmeye geniş kaynak ayırmayı sürdürecektir” dedi.

Vertiv’in Avocent markası için Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Andy Baker ise şöyle konuştu: “Olumlu büyümenin tadını çıkartan bir sektörün pazar lideri olmak, hem Vertiv hem de kanal ortaklarımız için harika bir haber. Vertiv, pazarın en iyisi olan ürün ve hizmetleriyle bilinen bir şirket ama aslında iş ortaklarına son müşterilerinin taleplerini karşılayacak her konuda yardımcı olmak için kapsamlı bir program da hazırladık.”

Bu yılın başında, Vertiv kapsamlı Vertiv Partner Programı’nı (VPP) duyurmuştu. Programda üç ana başlık yer alıyordu: Yeni bir teşvik planı, yenilenen partner portalı ve şirketin EMEA’daki kanal satış noktaları ve distribütörlere olan bağlılığını gösteren zengin bir portföy. VPP, sınır bilişim, dijitalizasyon ve veri merkezi ile BT dünyasındaki diğer yıkıcı eğilimler için iş ortaklarından oluşan ekosistemini büyüterek müşterilerin artan taleplerini karşılamak için Vertiv’in ana stratejisinin bir parçası olarak hizmete girdi.

Vertiv’in izleme ve yönetim cihaz portföyünde endüstriyel PC uygulamaları için tasarlanan Avocent® HMX 6000 High Performance KVM Systems ile veri merkezi uygulamaları için tasarlanan Avocent® MergePoint Unity™ Digital KVM Switches ürünleri de yer alıyor.