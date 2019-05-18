Yakın Gelecek Marmara Park’ ta!

Düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan Marmara Park Alışveriş Merkezi, 18-26 Mayıs tarihleri arasında teknoloji meraklılarını bir araya getirecek SmarTech ile yeni bir etkinliğe daha imza atıyor. Ev, kafe ve mağaza olmak üzere üç ana bölümden oluşacak etkinlikte, Marmara Park ziyaretçileri Pen+, Volterman, Oddball, robot hayvanlar gibi son teknolojiye sahip birçok ürünü deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Teknoloji ve eğlence bir arada

Deftere yazılanları eş zamanlı olarak elektronik cihazlara aktarmayı sağlayan Pen+, web kaynaklı herhangi bir içeriği gerçek zamanlı olarak güncelleyebilen Scribit, göz ifadeleriyle insanlarla etkileşime giren evcil baykuş Ulo ve insanlarla iletişim kurabilen ve eğitilebilen köpek Aibo, ev alanında Marmara Park ziyaretçilerine teknoloji ve eğlenceyi bir arada sunacak.

Farklı tasarımlara sahip cihazların olduğu kafe alanında ziyaretçiler, Beam robot ile verdikleri kahve siparişini Kuka robotunun “elinden” içebilecek. Gazete sayfalarını izlemeyi sağlayan VR ve elektronik aletleri kablosuz olarak şarj edilebilen QI da ziyaretçilerin kullanımına açık olacak. Oddball, PixbackPack, Volterman, Lumos Vuzix Blade gibi farklı cihazların olduğu mağaza alanında ise Marmara Park ziyaretçileri, farklı kullanım amaçlarına sahip birçok ürünle tanışacak.