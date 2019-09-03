Yandex Navigasyon, Kullanıcıları İçin Seyahat Rehberi Hazırladı

Türkiye’nin en popüler uygulamalarından biri olan Yandex Navigasyon’un blog sayfası , farklı kategorilerde içeriklerin yanı sıra bir seyahat ve keşif rotaları rehberi olarak da kullanıcılara hizmet veriyor.

Tatil ve seyahat denince akla ilk olarak yaz ayları gelse de, eylül ayı da kendine has yumuşak havası ve sakin bir dönem olduğu için çok sayıda kişi tarafından seyahat planı yapmak için tercih ediliyor. Milyonlarca kullanıcının yoldaki yardımcısı Yandex Navigasyon ise sadece yol durumu hizmeti sunmakla kalmıyor, eylül ayında tatil yapmak isteyenlere keyifli rota önerilerinde de bulunuyor.

Yandex Navigasyon’un blog sayfasında, uygulamanın öne çıkan özellikleri ve yenilikleri hakkında güncel yazıların, pek çok kategoride bilgilerin yanı sıra farklı bölgelere dair seyahat rehberleri yer alıyor. Karadeniz’den Ege’ye, Anadolu’dan Akdeniz’e özellikle araba ile seyahat etmeyi sevenlere keşif rotaları sunuluyor. Ayrıca her bölgenin meşhur olan yiyecek ve içecekleri, popüler noktaları, olmazsa olmazları okuyucularla paylaşılıyor. Kullanıcılar, yazıların sonundaki sarı butona tıklayarak belirtilen destinasyonlara hızlı ve kolay bir şekilde rota oluşturabilir.

Akdeniz Gezi Rehberi

Akdeniz Bölgesi, eylül ayında deniz tatili yapmak isteyenler için ideal bir bölge olarak öne çıkıyor. Yandex’in blog sayfasında, arabayla yapılacak bir Akdeniz turu rotasında mutlaka görülmesi gereken yerler sıralanıyor. Antalya, Alanya, Side, Kaş ve Kalkan çevresindeki birbirinden güzel sahiller, Olimpos veya Düden Şelalesi gibi doğal ve tarihi güzellikler tüm detayları ile anlatılıyor.

Ege Gezi Rehberi

Tıpkı Akdeniz Bölgesi gibi Ege Bölgesi de eylül ayında deniz tatili yapmak isteyenlere, eşsiz kıyıları ve saklı koyları ile kucak açıyor. Ege demek aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleri de dolasıya yaşamak demek… Yandex’in blog sayfasında, Cunda Adası’ndan Efes Antik Kenti’ne ve Şirince’ye kadar Ege’nin dünya çapında güzelliğe ve öneme sahip destinasyonları yer alıyor.

Karadeniz Gezi Rehberi

Eylül ayı aynı zamanda; yaylaları, yemyeşil ormanları ve farklı lezzetleriyle Karadeniz’i keşfetmenin tam zamanı demek. Yandex’in blog sayfasındaki Karadeniz gezi rehberinde, keşfetmeye meraklı olanlara bölgenin doğa ve tarih dolu şehirleri ve mekânları anlatılıyor. Yedigöller, Ayder Yaylası veya Sümela Manastırı gibi Karadeniz’in meşhur keşif noktaları hakkında bilgileri yandexnavigasyon.com.tr’de bulabilir ve Yandex Navigasyon ile rahatlıkla rota oluşturabilirsiniz.

Anadolu Gezi Rehberi

Anadolu’da gezilecek ve keşfedilecek pek çok eşsiz nokta seyahat severleri bekliyor. Kapadokya’dan Tuz Gölü’ne ve Nemrut Dağı’na kadar görülmesi gereken yerler, o coğrafyada mutlaka yapılması gereken şeyler, ayrıca yöresel lezzetlere dair bilgiler Yandex Navigasyon’un blog sayfasında yer alıyor.

İstanbul’a Yakın Kaçış Rotaları

Eylül ayında ve sonbahar boyunca en popüler tatil rotaları arasında İstanbul’a yakın kaçış noktaları da yer alıyor. Yandex Navigasyon’un blog sayfasında; Ağva, Tirilye, İğneada gibi birbirinden güzel destinasyonlara yapılacak kısa ve keyifli geziler için rehber niteliğinde bilgiler paylaşılıyor.

Yandex Navigasyon’un blog sayfasında ayrıca Türkiye’nin doğal güzellikleri arasında en dikkat çekici olanların başında gelen Pamukkale gibi bölgeler ya da doğa ile iç içe farklı bir konseptte tatil yapmak isteyenler için Türkiye’nin en iyi kamp yerleri ve kamp önerileri de yer alıyor.