Yemeksepeti Banabi Eskişehir ve Bursa’da

Yemeksepeti’nin yeni girişimi online market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, hız kesmeden yaygınlaşmaya devam ediyor. Banabi şimdi de Eskişehir ve Bursa’da hizmet vermeye başladı. Nisan ayında ilk olarak İstanbul’da hizmet vermeye başlayan Banabi çok kısa sürede İzmir, Ankara ve Antalya’da faaliyete geçmişti. Banabi yıl sonuna kadar Anadolu’da hızla yaygınlaşmayı hedefliyor.

Yemeksepeti’nin hızla yaygınlaşmaya devam eden online market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, Eskişehir ve Bursa’da hizmet vermeye başladı. İlk olarak Nisan 2019’da İstanbul’da hizmet vermeye başlayan Banabi, sırasıyla İzmir, Ankara ve Antalya’da hizmete girmişti.

Banabi ile yıl sonuna kadar Anadolu kentlerinde de hızla yaygınlaşmayı hedeflediklerini belirten Yemeksepeti İş Geliştirme Direktörü Mert Baki, “Banabi ile sadece üç büyük ilde büyüme hedeflemiyor, aksine hızlı bir şekilde Anadolu kentlerine de yayılmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra geçtiğimiz ay Antalya’da, Ağustos itibarıyla da Eskişehir ve Bursa’da hizmet vermeye başladık. Faaliyette olduğumuz kentlerde hizmet verdiğimiz bölgeleri yaygınlaştırırken aynı zamanda yıl sonuna kadar Trabzon, Denizli ve Isparta’da hizmet vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

2.000’den fazla ürün Eskişehirliler ve Bursalıların kapısında

Market ürünlerini yaklaşık 10-15 dk. içerisinde kullanıcılarına ulaştıran Banabi hizmeti sayesinde Eskişehir ve Bursa’daki kullanıcılar; dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’den fazla market ürününü online sipariş etme fırsatına sahip oluyorlar.

Banabi ile uygun fiyat avantajı

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve şimdi de Eskişehir ve Bursa’da uygun fiyat avantajı ile alışveriş yapma fırsatı sunan Banabi’de kullanıcılar, gerçekleştirecek birçok kampanya ile de hesaplı alışveriş imkânından yararlanabilecekler.

Banabi’den sektörde bir ilk: Kapıda ödeme fırsatı

Banabi, kullanıcılarına kapıda ödeme fırsatı sunarak online market ürünleri sektöründe bir ilke imza atıyor.

Kullanıcılar sadece alışveriş öncesinde değil aynı zamanda kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme fırsatına da sahip oluyorlar.