Yemeksepeti Vale’nin Siparişlerinde Büyük Artış!

Yemeksepeti Vale 1. çeyrek sonuçlarına göre Yemeksepeti Vale’nin siparişleri 2,5 kat arttı.

Yemeksepeti’nin 2015 yılında hayata geçirdiği paket servisi yapmayan restoranlarda sipariş vermeyi sağlayan Yemeksepeti Vale, kullanıcıları için hem lezzet seçeneklerini hem de hizmet ağını her geçen yıl daha da genişletiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyette olan Vale Yemeksepeti Vale’nin açıkladığı 2019 yılı 1. çeyrek sonuçlarına göre, yılın ilk 3 ayında 248 restoran daha Vale paylaşım ekosistemine dahil oldu. Bugün Vale üzerinden hizmet veren yaklaşık 1500 restoran bulunuyor. Vale aracılığıyla verilen siparişler bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 katına çıkarken, kullanıcıların en çok tercih ettiği ilk üç ürün sıralamasında Latte, Burger ve Cheesecake yer aldı. Kullanıcıların Vale siparişlerinde en çok tercih ettiği ürünlerden olan kahve, sipariş büyümesini 4,5 kat artış ile devam ettirirken; tatlı siparişlerinde ise 2,5 artış yaşandı.

Yemeksepeti Vale sayesinde operasyonel verimlilik, hizmet kalitesi gibi kaygılar nedeniyle paket servise girmeyi tercih etmeyen işletmeler, Yemeksepeti’nin kurye desteğinden faydalanabiliyor. Böylelikle restoranlar kendi uzmanlıkları dışındaki bir işe yatırım yapmak zorunda kalmıyorlar.

İşletmelere sahip olmadıkları bir know-how ve altyapıyı sunarak restoranların verimliliğine katkıda bulunan Yemeksepeti Vale 2019 yılı 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Sipariş oranı ilk 3 ayda 2,5 kat arttı

Yemeksepeti Vale, farklı mutfaklara daha çok ilgi duymaya başlayan, diledikleri herhangi bir yemeğe daha hızlı ve daha kolay ulaşmak isteyen kullanıcıların beklentilerine cevap veriyor.

Vale üzerinden hizmet veren restoran sayısının artışıyla birlikte hizmet ağını her geçen yıl genişleten ve sürdürülebilir büyümesine devam eden Yemeksepeti Vale’nin bu yılın ilk çeyreğinde sipariş oranlarında ciddi bir artış yaşandı. Vale üzerinden verilen siparişlerde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla tüm ürün kategorilerinde sipariş oranı 2,5 kat arttı.

Yılın ilk 3 ayında 248 restoran daha Vale paylaşım ekosistemine dahil oldu. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyette olan Vale üzerinden hizmet veren yaklaşık 1500’ün üzerinde restoran bulunuyor. Son olarak İzmir Alsancak ve İstanbul Bakırköy’de hizmet vermeye başlayan Vale çok yakında İstanbul’da Ataköy, Maltepe, Florya, İzmir’de Bayraklı, Ankara’da Çayyolu gibi bölgelerde de hizmet vermeye başlayacak.

Vale şampiyonu ürünler latte, burger ve cheesecake

Latte, 2018 ve 2019’un ilk çeyreğinde Vale siparişlerinde birinciliğe oturdu. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde ikinci sırada olan simit tahtını burgere kaptırırken, üçüncü sıradaki donut ise bu çeyrekte yerini Cheesecake’e bıraktı.

Kahve siparişleri 4,5 kat, tatlı siparişleri 2,5 kat arttı

Paket servisi olmayan ağırlıklı olarak yeni nesil kahveciler ve tatlıcı işletmelerin diğer Yemeksepeti restoranlarının kuryelerinden faydalanabildikleri bu hizmet sayesinde kahve ve tatlı siparişlerinde oldukça önemli bir artış yaşandı.

Özellikle son yıllarda sayısı hızla artan zincir kahve dükkanları ve yeni nesil kahveciler nedeniyle değişen kahve tüketim alışkanlıkları, yeni kahve türlerine ve kahve dükkânlarına olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre kahve siparişleri 4,5 kat artarken en çok tercih edilen kahve ise latte oldu.

Yaz-kış demeden tüketilen, mutluluk kaynağı tatlıda ise sipariş oranları geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla 2,5 kat arttı. En çok tercih edilen tatlı ise cheesecake oldu.