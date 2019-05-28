Yeni Amiral Gemisi Telefon OPPO Reno Z Tanıtıldı!

Akıllı telefon sektöründe giderek devleşen Çinli firma OPPO, Reno ailesinin yeni üyesi Reno Z akıllı telefon modelini resmi olarak tanıttı. OPPO’nun yeni orta segment akıllı telefonu Reno Z, sunduğu özellikleri ve bütçe dostu fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. İşte Reno Z hakkındaki detaylar.

Reno ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi Reno Z’nin de arka tarafında LED flaş, tek sıra kamera, dikey OPPO logosu ve slogan bulunuyor. Okyanus yeşili ve simsiyah olmak üzere iki farklı gradyan renk seçeneğine sahip olan Reno Z’nin tasarım açısından serinin diğer modellerinden en önemli farkı, kızaklı bir ön kamera mekanizmasına değil, su damlası biçiminde bir çentiğe sahip olması.

6,4 inçlik AMOLED ekran

OPPO Reno Z’nin, 19,5:9 en-boy oranına sahip 6,4 inçlik AMOLED ekranı 2340 × 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın parmak izi sensörü ekrana entegre edilmiş durumda. Qualcomm’un Snapdragon 710 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefon, 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza ile birlikte geliyor. MicroSD kart desteği bulunmayan cihaz, grafik tarafında Adreno 616 GPU ile geliyor.

3.950 mAh kapasiteli batarya

Reno Z akıllı telefon; arka tarafında, 48MP Sony IMX586 sensörü ve 5 MP’lik derinlik sensöründen oluşan ikili kamera kurulumu, ön tarafında ise 32 MP’lik bir özçekim kamerası ile karşımıza çıkıyor. USB Type-C ve 3.5mm jak girişi ve 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 bağlantı özelliklerine yer verilen Reno Z, 20W (5V / 4A) VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.950 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

OPPO Reno Z fiyatı

Reono ailesinin en altına konumlandırılan Reno Z, Avrupa’da 190 euro / 215 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.

OPPO Reno Z teknik özellikleri