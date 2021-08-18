Yeni dönemde kârlılığı artırmanın yolu TopLine 2021’de açıklanacak!

Simon-Kucher & Partners’ın en büyük, en inovatif etkinliği TopLine 2021, 30 Eylül Perşembe günü saat 14:00’de sanal olarak gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak ağırlayacak olan etkinlikte, “Büyüme stratejileri aracılığıyla kârlılığı artırma” teması altında yeni dönemin ihtiyacına uygun büyüme yolları ortaya konulurken, kârlılığın nasıl artırılabileceği masaya yatırılacak.

Simon-Kucher & Partners’ın bölgesel ve küresel bakış açılarını bir arada değerlendirerek sektörler arası önemli gelişmeleri paylaşacağı TopLine 2021 etkinliği 30 Eylül Perşembe günü saat 14:00’de sanal olarak gerçekleştirilecek. “Büyüme stratejileri aracılığıyla kârlılığı artırma” temalı etkinlikte, tüm katılımcılar, canlı yayınlanacak interaktif sunumlara ve soru-cevap oturumlarına bağlanabilecek.

Simon-Kucher & Partners CEO’ları Mark Billige ve Dr. Andreas Von Der Gathen’in açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte Adidas’ın eski global CIO’su Fumbi Chima, dijitalleşmeden ticari yaratıcılığa birçok konuda en trend konulara dair bir konuşma yapacak. Amazon CTO’su Dr. Werner Vogels “Amazon’da Kesintisiz İnovasyon: Cesur Bahisler ve Uzun Soluklu Denemeler”, Simon-Kucher & Partners Ortağı Cem Balıkçıoğlu, “Geleceğe Doğru Vites Arttırmak: Büyümeyi Yeniden Başlatmak”, Simon-Kucher & Partners Direktörü Okan Çetintürk “Kazandıran Çok Kanallı Deneyim Yaratmak”, Simon-Kucher & Partners Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu, “Önemli Çıkarımlar: Alınan Dersler ve Geleceğe Bakış” başlıklı konuşmalar gerçekleştirecek.

“Anahtar başarı kriteri ticari yaratıcılık”

2020’nin ilk çeyreğinden bu yana COVID-19 krizinin mal ve hizmet akışını ciddi şekilde kesintiye uğrattığını, talep dalgalanmalarının tüm sektörleri etkilerken yaşanan belirsizliğin nasıl yönetileceğinin en büyük sorulardan biri olduğunu belirten Simon-Kucher & Partners Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu, aşılamayla birlikte dünya normalleşmeye çalışırken, şirketlerin yeni dönemde büyümeye devam etmeleri ve lider olarak oyunu yeniden kurmaları için kendilerini gelecek trendlerine göre konumlandırmaları gerektiğini söylüyor. Bu noktada da ticari yaratıcılığın anahtar başarı kriteri olarak öne çıktığına değinen Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Simon-Kucher & Partners’ın en büyük ve en inovatif etkinliği olan TopLine 2021 tüm bu gelişmeleri değerlendirerek, şirketlerin pandemi sonrası oluşan yeni ortama nasıl adapte olduğunu, kısa ve uzun vadeli ticari stratejilerini nasıl geliştirdiklerini yeni trendler karşısında ne tür etkili eylem planları hazırladıklarını ortaya koyacak. Yeni dönemin ihtiyacına uygun büyümenin nasıl gerçekleştirilebileceği ve yeni büyüme stratejileri uygulanırken kârlılığın nasıl artırılabileceğini masaya yatıracak etkinlikte, pazarlama, fiyatlandırma, satış veya ticari model ve stratejiler bir arada değerlendirilecek. Katılımcıların ve yeni dönemde yönünü en etkin şekilde çizmeyi hedefleyen şirketlerin büyümeye giden yol haritasını oluşturmalarına yardımcı olmayı hedeflediğimiz etkinlikle, iş dünyası için önemli bir değer ortaya koyacağımıza inanıyoruz.”

Türkiye oturumunun gerçekleşeceği EMEA bölgesi için hazırlanan etkinlik detaylarını incelemek ve etkinliğe ücretsiz kayıt olmak için www.simon-kucher.com/en/topline2021/register adresine tıklayabilirsiniz.