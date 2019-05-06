Yeni Kimlikler Önce Sağlık Sistemi İle Entegre Edilecek!

E-devlet sistemi gereği sağlık, güvenlik ve daha pek çok bilgi yeni kimlikler üzerindeki çiplerde saklı olarak korunuyor. Yeni kimlikler ile güvenli ve hızlı bir şekilde doğrulama işlemi yapabilen cihazların ilk olarak sağlık sistemine entegre edilmesi öngörülüyor. Cihazlar kullanıma alınınca doktorlar tek tıkla hastalarının sağlık geçmişlerine ulaşabilecek ve hasta bilgilerinin korunması güvenceye alınacak.

Yaklaşık 40 milyon vatandaş yeni çipli kimliklere geçiş yaptı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin kimliklere elektronik sertifika yükleme çalışmasını başlatmasıyla birlikte çipli kimliklerin sağladığı avantajlardan yararlanmanın yolu da açılmış oldu. “Yeni kimlikler ilk olarak sağlık sistemine entegre edilecek” diyen biOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, mevcut avuç izi ve parmak damar izi uygulamalarıyla hastaların biyometrik verilerinin kurum merkezinde tutulduğuna ve yurt dışından getirilen bu tarz cihazların yüksek maliyetli olduğuna dikkat çekti.

Yeni sistemde kimlik kartında yer alan parmak izleri güvenlikli cihazlar üzerinde doğrulanıyor ve hastaya ait parmak izi gibi biyometrik ve kişisel veriler herhangi bir kurum merkezine gönderilmiyor, kopyalanmıyor veya bir yerlerde saklanmıyor. Ayrıca acil sağlık bilgileri kimliklerin üzerindeki çiplerde tutulabileceği için, vatandaş bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda hekimler hastaya ait sağlık bilgilerine tek tıkla ulaşabilecek. Bu da daha kolay ve verimli bir muayene işleminin önünü açacak.

Her hastanede farklı güvenlik önlemi dönemi bitiyor

Tüm sağlık kurumları kimlik sahteciliği nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek ve uğranan maddi kayıpları azaltmak için kendi kimlik doğrulama yöntemlerini geliştiriyor. Kimlik doğrulama teknolojilerinin kamuda önemli bir harcama kalemi haline geldiğini söyleyen Usta, “Bugün bir kurumda avuç içi, bir başka kurumda yüz tanıma, diğer bir kurumda SMS şifre gibi yöntemler vatandaşlarda kafa karışıklığı yaratıyor ve kimlik fotokopisini alan pek çok dolandırıcı da kimlik bilgileriyle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Standart nitelikte olmayan kimlik doğrulama çözümlerinin zamanla kimi ihtiyaçlara cevap veremediği ortaya çıktı. Milyonlarca lira yatırımla geliştirilen ve yurt dışından satın alınan bu çözümler birkaç yıl sonra yenilenmek zorunda kaldı. Mükerrer yatırımların ortadan kalkması, kimlikle ilgili süreçlerin dijitalleşmesi, sahteciliğin ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk mobil kart erişim cihazı olan biOnay’ı geliştirdik.” sözleriyle çözümlerin kalıcı olmadığına dikkat çekti.

biOnay veri saklamıyor

biOnay cihazı, parmak izi ve PIN bilgisini üzerinde saklamıyor veya bir merkeze göndermiyor. Kişiye ait diğer (Anne adı, doğum yeri, kan grubu, dini, cinsiyeti, medeni hali, anne kızlık soyadı vb.) veriler ise sadece Nüfus İşlerinden yetki sertifikası alabilen kuruluşlarca karttan okunabiliyor. Kişiye ait hiçbir veri cihaz üzerinde saklanmıyor ve kişi kartı çıkardığı anda, cihaz üzerinde hiçbir kişisel veri bulunmuyor. Bu çözüm hastanelerdeki parmak izi cihazlarının da yarattığı kişisel bilgilerin saklanması endişesine son veriyor.