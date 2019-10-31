Yeni Nesil Dinleyiciler için Spotify’dan Yepyeni Bir Uygulama: Spotify Kids

Spotify, yeni nesil audio tutkunları için özel olarak geliştirdiği Spotify Kids adlı yepyeni bir uygulama ile Aile paketi deneyimini zenginleştiriyor. Sadece Spotify Premium Aile üyelerine özel olan bu yeni uygulama, 3 yaş ile daha büyük çocuklar için tasarlandı. Uygulamanın beta versiyonu İrlanda’da pazara sunulacak ve Premium Aile’nin olduğu dünya genelindeki tüm pazarlarda yerini alacak.

Spotify Kids, güvenlik ve gizlilik fonksiyonları ön planda tutularak küçük dinleyiciler için geliştirilen bir ses dünyası. Uygulama, çocukların kendi başlarına ya da aileleri ile birlikte keşfedecekleri şarkı, soundtrack ve hikayeleri kapsıyor. Uygulamada öne çıkan birkaç özellik ise şöyle:

Spotify Kids, reklam içermiyor

Tüm içerik tecrübeli Spotify editörlerinin manuel olarak özenle hazırladığı kayıtlardan oluşuyor. Yeni uygulama çocukların gizliliğini korumak üzere tasarlandı. Diğer yandan uygulama özellikleri arasında yer alan ebeveyn kontrolü ise ailelere gönül rahatlığı sağlıyor. Ebeveynler, çocukları için en uygun olacağını düşündükleri “Audio for Younger Kids” ya da “Audio for Older Kids” deneyim alternatiflerinden birini seçebiliyor.

Yukarıdaki özellikler sayesinde Spotify Kids küçük dinleyicilere şunları sunuyor:

Kendi hesapları ile sevdikleri içeriği dinleyebilirler

Çocuklar için tasarlanan bir ortamda kendi zevklerini keşfedebilirler – uygun olmayan içerikler filtreleniyor

Spotify uzmanları tarafından manuel olarak özenle seçilen müzik ve hikayeleri keşfe çıkabilirler

Çocuklar için oluşturulan çalma listelerini dinleyebilirler

iOS cihazlardan başlayarak sevdikleri şarkıları çevrimdışı olarak dinleyebilirler

Çocuklara özel bu uygulama, Spotify için yeni bir açılım, tam da bu nedenle Spotify, bu yeni uygulamayı öncelikle beta olarak pazara sunuyor. Spotify Kids uygulaması deneyimi, ebeveynler, bakıcılar ve bu alandaki diğer uzmanlardan alınan geri bildirimler de dahil olmak üzere zamanla ortaya çıkan pratikler ve öğrenimler ile daha da zenginleşecek. Dünyanın en büyük audio streaming hizmeti Spotify, çocuk alanında daha fazla deneyim kazandıkça mevcut uzmanlığını Kids uygulamasına taşıyacak. Çünkü çocuklar müziğin de ötesinde audio hikayeleri, podcast’leri ve sound’ları seviyor.

Spotify Premium Bölümü Direktörü Alex Norström konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Spotify milyarlarca müziksevere, müzikle daha çok keyif alabilecekleri ve müzikten ilham alacakları fırsatlar yaratmayı taahhüt ediyor. Şimdi bu taahhüdümüzün yenil nesil audio dinleyicileri de kapsamasından gurur duyuyoruz. Spotify Premium Aile deneyimini küçük yaşlardaki müzikseverlere özel bir app’le zenginleştirdiğimiz için heyecanlıyız. Spotify Kids, küçük dinleyicilerin hayat boyu müzik ve hikaye tutkusu yakalamaya başlayabilecekleri; sound, tasarım ve renklerle farklılaşan kişiselleştirilmiş bir dünya.”

Spotify Kids uygulaması, herhangi bir ek ücret ödemeksizin Spotify Premium Aile üyelerine özel. Uygulama, pazara girişinden itibaren herhangi bir iOS ve Android cihaz üzerinden indirilebiliyor.