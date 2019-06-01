Yenilenen Müzikçalar iPod Touch Türkiye’de!

Apple’ı dünya devi haline getiren iPod modeli 4 yıl aranın ardından yenilendi. 2015 yılında yayınlanan altıncı nesil iPod touch modelinin ardından 2017’de iPod Nano ve iPod Shuffle’ın üretimini durdurma kararı almasıyla bir devrin sonuna geldiğimizi duyuran Apple, 7’nci jenerasyon iPod touch modelini Türkiye’de sessiz sedasız satışa sundu. Detaylar yazımızda.

iPod touch serisinin yeni üyesi, tasarım açısından önceki nesil ile neredeyse birebir aynı olsa da teknik açıdan büyük yenilikler getiriyor. Kalın çerçeveleri fiziksel bir buton birleştiren model; oyunlar, eğitim ve AR deneyimleri sunuyor. 6,1 mm inceliğindeki cihazın ağırlığı 88 gramı geçmiyor.

Çarpıcı donanım özellikleri

4 inç Retina LCD ekranı 1136×640 piksel çözünürlük sunan cihaz, Apple‘ın A10 Fusion işlemcisinden güç alıyor. Yeni iPod modelinde, saniyede 30 kare 1080p HD video çekimi mümkün hale getiren 8 MP arka kamera ve 720p HD video kaydı almayı sağlayan 1.2 MP ön kamera bulunuyor. 32 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği bulunan yeni müzik çalar, 3,5 mm kulaklık girişini koruyor.

Cihaz, kapasitesi açıklanmayan dahili piliyle 40 saat müzik, 8 saate kadar da video oynatma imkanı sunuyor. Kutusundan iOS 12 ile çıkan cihazın Touch ID parmak izi sensörü bulunmuyor. iPod touch, Apple’ın oyun platformu Arcade’i de destekliyor.

Yeni Apple iPod Touch fiyatı

Yeni müzik çalar cihaz, yurt dışında 32 GB için 199 dolar, 128 GB içi 299 dolar, 256 GB için 399 dolar fiyat etiketine sahip. Türkiye’de başlangıç fiyatı 1.599 TL olan cihazın 256 GB’lık versiyonu 3.399 TL fiyat etiketine sahip.