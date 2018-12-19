Yerel işletmeler için yeni gelir modeli: MenaPay Bayi Ağı

Orta Doğu’nun dijital ödeme yöntemi MenaPay, işletmelerin nakit karşılığı MenaCash satışına imkân tanıyan yeni MenaPay Bayi Ağı ile MENA bölgesinin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor.

MenaPay, mevcut işlerine ek gelir sağlayacak yerel mağazalar ve işletmeler için yepyeni bir iş modeli sunuyor. MenaPay Bayi Ağı’na katılan dükkanlar Bayi Satış Paneli üzerinden MenaPay’in dijital parası olan MenaCash’ı yerel topluluklarına satabilecekler. ABD Doları ile tam olarak desteklenen MenaCash, tüm Orta Doğu’nun ortak para birimi olarak kullanılabilecek. MenaCash, para işleminin gerekli olduğu herhangi bir yerde kullanılabilir. E-ticaret siteleri, restoranlar, alışveriş merkezleri, benzin istasyonları ve otomatlar MenaPay Platformu’nun günlük kullanımı için örneklerden bazılarıdır.

MenaPay tarafından onaylanan bayiler, kredi kartı ve elektronik transfer yoluyla MenaPay’den Menacash alabilecekler. Düzenli olarak satışların raporlanabildiği Bayi Satış Paneli, MenaCash satışları için özel olarak tasarlandı. MenaPay bayileri, sattıkları MenaCash üzerinden komisyon oranını belirleyebilecek ve kayıtlarını raporlayabilecekler.

MenaPay Genel Müdürü Tolga Odoğlu, “Kullanıcıların nakit parayı dijital ortama aktarmalarını sağlamak ve temelde nakit kullanan bölgedeki dijital dönüşümü başlatmak için tüketicinin MenaCash’e kolayca ulaşmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. İnternet kafeler, döviz büroları, kuyumcular ve marketler bayi uygulamasını kolaylıkla kullanabilecekler. Kabul edilen işletmeler, gelirlerini mevcut işlerine ek gelir kaynağı olarak %30’a kadar artırabilecek ve müşteri portföyünü genişletebilecekler.” dedi.

MenaPay, Orta Doğu nüfusunun yaklaşık %80’ini oluşturan, dijital ödeme yöntemlerini kullanamayan insanlara İslami finansa uygun olarak şeffaf bir ödeme yöntemi sunuyor. Blokzincir tabanlı şeffaf bir ödeme sunan MenaPay, hızlı para transfer özelliği sayesinde banka ve kredi kartı şartı olmadan kişiler arası işlem yapmayı mümkün kılıyor.

MenaPay, finansal sorunları kolaylaştırarak MENA bölgesine devrim niteliğinde bir iş modeli getiriyor. Bu yeni iş modeli, fiziksel mağazaların mevcut işlerinin yanında yepyeni bir gelir kaynağı olacak. MenaPay’in getirdiği yeni iş modeli, nakit parayı dijital ortama aktararak, olabildiğince kolay para kazanmanın yolunu açarken, bölgedeki dijital dönüşümün başlamasına da olanak sağlıyor.