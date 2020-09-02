Yerli RPA girişimi Kronnika, şirketlere her ay 300 bin dakika kazandırıyor

Girişim, 2020’de ekip ve iş hacmini kısa sürede genişletti. Şu anda gıda sektöründen çağrı merkezlerine kadar pek çok farklı sektöre hizmet veren Kronnika, başarı kalitesini kazandırdığı zaman ile ölçüyor.

Kronnika, kişi ve kurumlara zaman kazandırmak için e-posta otomasyonundan masaüstü otomasyonlarına, OCR’dan API otomasyonlarına kadar birçok farklı teknoloji üretiyor. Kronnika’nın hizmet verdiği ve iş ortaklığı yaptığı şirketler arasında McDonalds, KFC, Tempo Çağrı Merkezi ve Tarnet gibi farklı sektörlerden markalar yer alıyor.

Şu anda 100’den fazla robot ile müşterilerine hizmet veren şirket, Kronnika Platform 2.0’ı yayınlayarak 6 ay içinde robot sayısını 1500’ün üzerine taşımayı hedefliyor. Ayrıca Kronnika, robot çiftiliği projesini de hayata geçirmeye başladı.

Şirketler, Kronnika Dijital İş Gücünden Nasıl Faydalanıyor?

Dünyanın en fazla zaman kazandıran RPA şirketi olmayı amaçlayan Kronnika 7/24 dijital iş gücü ile şirketlerin verimliliğini arttırmaya kararlı. Örnek vermek gerekirse; bir sigorta şirketinde her ay 2 kişinin 10’ar gününü alan acente işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve ödeme emirlerinin bankalara gönderilmesi süreci; Kronnika dijital iş gücü ile 8 saat içerisinde tamamlanıyor.

Bu durumda, şirketler, dijital iş gücünün desteğiyle büyürken, çalışanlarını farklı alanlarda değerlendirme imkanına da kavuşuyor. Üstelik dijital iş gücü görevleri hızlı ve hatasız yaparak; işlerin eksiksiz tamamlanmasını sağlıyor.

Dijital iş gücü kullanan firmaların dijital dönüşümü de hız kazanıyor. Kronnika, fast food zincirlerinden hukuk firmalarına, telekomünikasyon şirketlerinden enerji firmalarına; pek çok farklı sektörlere birbirinden farklı süreç otomasyonlarıyla destek oluyor.

Fast Food Zincirlerinden Enerji şirketlerine Dijital İş Gücü

Bir McDonalds veya KFC çalışanı, geçmişte haftalık 4–6 saat aralığındaki vaktini bir rapor için harcarken, artık kendi alanında daha faydalı ve düşünme yetisi gerektiren konularda ekibine verim sağlayabiliyor.

Şirketin çağrı merkezi müşterisi, iş süreçlerinde dijital iş gücünün yardımını aldığı noktada; günlük işlediği veri miktarını büyük ölçüde arttırabiliyor.

Farklı bir telekomünikasyon şirketi ise, Kronnika ile tanışmadan önce elde edemediği çağrı doğrulama verisine dijital iş gücü yardımıyla ulaşabiliyor.

Kronnika’nın hukuk firmasına sunduğu dijital iş gücü; farklı avukatların ve asistanlarının çalıştıkları dosyalarda web siteleri, excel programı vb üzerindeki işlemlerini yaparak, işlerin ve raporlamaların yükünü üzerlerine alıyor.

Bir enerji firması; 60’dan fazla iş sahasında çalışan, 2500 personelinin sağlık raporu, iş kazası bildirimlerini Kronnika Dijital İş Gücü ile anında alarak, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Lojistik/araç kiralama firması ise dijital iş gücü ile müşterilerinde bulunan araçların anlık kilometre bilgisi kontrol edilip, bakımı yaklaşmış araçlar için uyarı üretiyor. Böylece bakımı yapılmadığı için oluşabilecek zararların önüne geçiliyor.

Kronnika’nın Platformu güçlü ve esnek yapısıyla öne çıkıyor

Kronnika platform olarak kullanıldığında, ilgili ekipler için iş akışlarının tanımlayabileceği, bu akışları planlayabileceği ve planlanan işlere ait kaynakların belirlenip yönetileceği bir yapı sunuyor.

Kullanıcılar platform altına diğer otomasyon ürünlerini veya çözümleri de bağlayarak tek bir kaynaktan tüm otomasyon ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor.

Platformdaki dashboard ve istatistik ekranları ile kullanıcıların, robotların ve süreçlerin anlık durumlarını kontrol etmesi, geçmişe yönelik raporlar oluşturması, istatistiksel verilere ulaşabilmesi sağlanıyor. Aynı şekilde platform üzerinden robotların sağladığı zaman kazanımını da anlık olarak takip edilebiliyor.

Kullanıcılar, platformdaki farklı bileşenleri kullanarak RPA süreç geliştirmelerini ve testlerini yapabiliyor. Tasarlanmış senaryoların süreç akışlarını ise rahat bir şekilde kontrol edebiliyor.

Kronnika robotlarıyla uçtan uca işe alım süreci

Kurumlar Kronnika robotlarıyla işe alım süreçlerini uçtan uca otomatize ediyor. SGK girişinden özel sağlık sigortası başvurusuna, SAP personel veri girişinden personel kart basımına kadar tüm süreçleri Kronnika robotları üstleniyor.

İşe alım süreçlerinin yanı sıra rekabet takibi, müşteri yönetimi, fatura ve ödeme takibi robotları da müşterilerin dijital iş gücü olarak en çok tercih edilenler arasında. Kronnika Robotları çalıştıkça kurumlar zaman kazanıyor!

RPA’da lisans ücreti yok

Üstelik Kronnika ile işletmenizde RPA kullanımına başlamak düşündüğünüzden çok daha kolay. Robotlar için herhangi bir lisans maliyeti ödemeden, Kronnika’nın deneyimli ve müşteri odaklı ekibiyle otomatize etmek istediğiniz süreçleri hızlıca hayata geçirebilirsiniz.

Kronnika, senaryonuzu belirlerken, tekrarlanan ve vakit alan işlerinizi önceliklendirmenizi tavsiye ediyor. Böylece ilk etapta işletmenize daha fazla zaman kazandırmış oluyorsunuz. Aynı şekilde fiziksel olarak iş yerine gitmenizi gerektiren işleri de Dijital İş Gücü‘ne devretmek isteyebilirsiniz. Böylece uzaktan çalışma gerektiren dönemlerde iş gücü kaybını önüne geçmeniz mümkün.

Kronnika’ya RPA senaryonuzu gönderdikten sonra Kronnika ekibi ile beraber değerlendirebilir ve işletmenize en uygun çözümlerle ilerleyebilirsiniz. Deneyimli ve müşteri odaklı Kronnika ekibi, RPA deneyiminin her adımında size destek oluyor. Senaryonuzu hazırlarken aklınıza takılan tüm soruları info@kronnika.com’dan Kronnika’ya iletebilirsiniz.