Yerli Sosyal Oyun Cukka Kazandırıyor!

Kazan- kazan prensibi ile tasarlanan sosyal oyun CUKKA, bu yaz Apple App Store ve Google Play Store’da yerini alıyor. Her gün yayınlanan videoları dikkatlice izleyip hızlı olanların daha çok cukka kazandığı bu oyunda elenme kaygısı yok. Eğlenceli videoları ve heyecanlı oyun kurgusuyla kimse CUKKA’dan eli boş ayrılmıyor!

Mobil oyunlar rekora koşuyor!

Oyun başına günlük ortalama katılımcı sayısı 400 bin kişi olarak ifade edilirken; yapılan ölçümlere göre 2018’in başında bu sayı 1.2 milyon katılımcıya ulaştı ve rekor kırıldı.

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Spektrum Dijital tarafından tasarlanan CUKKA uygulamasında oyuncuların yapması gereken, her gün belli saatlerde yayınlanan, sosyal medya fenomenlerine ait bir videoyu dikkatlice izlemek ve uygulamadaki eğlenceli soruları en hızlı şekilde yanıtlamak. Soruların cevapları videoların içinde gizli!

Her oyunun sonunda cevaplama hızına göre cukka kazanılıyor. Peki, kazanılan bu cukkalar ne oluyor? Uygulamanın içindeki online pazarda yer alan ürünleri kazanmak için harcanıyor! Oynamaya devam ettikçe cukkalamaya da devam ediliyor.

Oyunculara zaten vakit harcayıp izledikleri videolardan maddi bir kazanç elde etme şansı yaratan Cukka, reklam verenlere de mesajlarını iletebilmeleri için video içeriklerinden, online pazara kadar geniş çapta etkili olabilecek yeni nesil bir reklam platformu yaratıyor.