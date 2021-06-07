Zoom, 2022 Mali Yılı İlk Çeyrek Raporunu Açıkladı

İlk çeyrek toplam geliri önceki yılın aynı dönemine göre %191 büyüyerek 956,2 milyon dolar oldu

Son 12 ayda gelire 100 bin dolardan fazla katkı yapan müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %160 arttı

Toplam çalışan sayısı 10’dan fazla olan müşteri sayısı 497 bine çıkarak, geçen yılın aynı dönemine göre %87 arttı

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), 30 Nisan 2021’de sona eren birinci mali çeyrek finansal yılı sonuçlarını açıkladı.

Zoom kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Mali yıla; yüksek kârlılık ve nakit akışı ile birleşen yıldan yıla %191 gelir artışının da etkisiyle güçlü bir kârlılık ve nakit akışı ile başladık. Müşterilerimizin her yerden çalışabilmesi ve öğretim görmesine olan değişmez bağlılığımız ile genişleyen, yenilikçi ve akıcı video iletişim platformumuz başarılı sonuçlar getirmeye devam etti. Bu sağlam başlangıçla, mali yılın tamamı için beklentimizi 3,975 milyar dolardan 3,99 milyar dolara yükseltmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca teknoloji portföyümüzü güçlü video SDK’mızla geliştiricilere ve Zoom Events ile kurumlara ulaştırdık. İşi artık bir mekanla tanımlamak yeterli değil, Zoom’un bağlantı kurmak ve en iyi fikirleri hayata geçirebilmeleri için ekiplerinize güç kattığı bir alana dönüştü. Hem fiziksel hem sanal bağlantılarda daha çok esneklik, üretkenlik ve mutluluk olanağı veren hibrit çalışma dönüşümüne öncülük etmek için enerji doluyuz” şeklinde konuştu.

2022 Mali Yılı İlk Çeyrek Finansal Özeti

Gelirler: Toplam gelir önceki yılın aynı dönemine göre %191 artarak 956,2 milyon dolar oldu.

Toplam gelir önceki yılın aynı dönemine göre %191 artarak 956,2 milyon dolar oldu. Faaliyet Geliri ve Faaliyet Marjı: GAAP faaliyet geliri 2021 mali yılının ilk çeyreğine göre 23,4 milyon dolar artarak 226,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili maaş bordrosu vergileri, adi hisse senedi bağışıyla ilgili giderler ve satın almayla ilgili giderler için düzeltme yapıldıktan sonra, faaliyetlerden elde edilen GAAP dışı gelir, 2021 mali yılının ilk çeyreğine göre 54,6 milyon artarak 400,9 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte, GAAP faaliyet marjı %23,7 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı %41,9 olarak kaydedildi.

GAAP faaliyet geliri 2021 mali yılının ilk çeyreğine göre 23,4 milyon dolar artarak 226,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili maaş bordrosu vergileri, adi hisse senedi bağışıyla ilgili giderler ve satın almayla ilgili giderler için düzeltme yapıldıktan sonra, faaliyetlerden elde edilen GAAP dışı gelir, 2021 mali yılının ilk çeyreğine göre 54,6 milyon artarak 400,9 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte, GAAP faaliyet marjı %23,7 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı %41,9 olarak kaydedildi. Net Gelir ve Hisse Başına Net Gelir: Çeyrek için adi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, 2021 mali yılının ilk çeyreğinde 27 milyon dolar ve hisse başına 0,09 dolarken, bu çeyrekte 227,4 milyon dolar veya hisse başına 0,74 dolar oldu. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili bordro vergileri, adi hisse senetlerinin hayır amaçlı bağışlarıyla ilgili giderler, satın almayla ilgili giderler ve katılan menkul kıymetlere atfedilebilen dağıtılmamış kazançlar için düzeltme yapıldıktan sonra, GAAP dışı net gelir 402,1 milyon dolar oldu. 2021 mali yılının ilk çeyreğinde GAAP dışı net hisse başına gelir 1,32 dolar, GAAP dışı net gelir 58,3 milyon dolar ve hisse başına 0,2 dolardı.

Çeyrek için adi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, 2021 mali yılının ilk çeyreğinde 27 milyon dolar ve hisse başına 0,09 dolarken, bu çeyrekte 227,4 milyon dolar veya hisse başına 0,74 dolar oldu. Nakitler ve Pazarlanabilir Teminatlar: 30 Nisan 2021 itibarıyla toplam nakit, nakit benzeri varlıklar ve pazarlanabilir teminatlar 4,7 milyar dolardı.

30 Nisan 2021 itibarıyla toplam nakit, nakit benzeri varlıklar ve pazarlanabilir teminatlar 4,7 milyar dolardı. Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit, 2021 mali yılının ilk çeyreğinde 259 milyon dolarken, bu çeyrekte 533,3 milyon dolar oldu. Gayrimenkul ve ekipman alımlarının hariç bırakıldığı operasyonel aktivitelerden doğan net nakit olarak tanımlanan serbest nakit akışı, 2021 mali yılının ilk çeyreğinde 251,7 milyon dolarken, bu çeyrekte 454,2 milyon dolar oldu.

Müşteri Bilgileri: Toplam gelirdeki artışı etkileyen faktörler arasında yeni müşteri edinme ve var olan müşterilere verilen hizmet kapsamının genişlemesi yer alıyor. 2022 mali yılı ilk çeyreğinin sonunda Zoom’un müşteri sayıları aşağıdaki gibidir:

Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 497 bin ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre %87 arttı.

Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 1.999 müşteriye ulaşılırken, bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami %160 arttı.

Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 12 çeyrek boyunca %130’un üzerinde gerçekleşti.

Finansal Görünüm: Zoom, 2022 mali yılı ikinci çeyrek ve 2022 mali yılının tamamı için aşağıdaki beklentileri taşımaktadır.

2022 Mali Yılı İkinci Çeyrek: Toplam gelirin 985 ile 990 milyon dolar arasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 355 ile 360 milyon dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı gelir çıkartıldığında hisse başı gelirin, ödenmemiş yaklaşık 311 milyon dolar GAAP dışı ağırlıklı ortama hisse ile 1,14 ile 1,15 dolar arasında olması bekleniyor.

2022 Tam Mali Yılı: Toplam gelirin 3,975 ile 3,990 milyar dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyet gelirinin 1,425 ile 1,44 milyar dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyetlerin çıkartıldığı hisse başı gelirin yaklaşık 311 milyon GAAP dışı ağırlıklı ortalama hisse ile 4,56 ile 4,61 dolar arasında olması bekleniyor.

Zoom’un açıklanan sonuçları, GAAP dışı sonuçların en karşılaştırılabilir GAAP ölçümleriyle değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. GAAP dışı rehberlik önlemlerine karşılık gelen GAAP ölçümleri, gelecekte ortaya çıkabilecek harcamaların belirsizliği sebebiyle makul olmayan bir çaba olmadan, ileriye dönük olarak hazırlanmamıştır.

Tamamlayıcı bir mali sunum ve diğer bilgilere Zoom’un yatırımcı ilişkileri web sitesi (investors.zoom.us) adresinden erişebilirsiniz.