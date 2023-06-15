1Ci, İş Dijitalleştirmenin Yeni Uygulaması 1C:Perform’ı Türkiye’de Sunuyor

1Ci Türkiye Ülke Müdürü Mert Onay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“1C:Perform, bütçe yönetimi, finansal konsolidasyon ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak şirketlerin disiplin kazanmasını hedefleyen bir uygulamadır. Bu alanda dünya genelinde 200’ün üzerinde proje gerçekleştirirken, Türkiye’de de üçüncü pilot projemizi başarıyla tamamladık ve sonuçları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. 1Ci Türkiye olarak, deneyimli danışman kadromuz ve güçlü iş ortağı ekosistemimizle Türkiye pazarında önemli bir yer edinmeyi hedefliyoruz. Amacımız, KOBİ’lerden holdinglere kadar her sektörden müşterilerimize verimli ve etkili süreçler sunmak ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmak. Bu yeni uygulamamızı Türkiye pazarına sunarken, heyecanımız ve umudumuz oldukça yüksek. İnanıyoruz ki 1C:Perform, iş dünyasında bir dönüm noktası olacak ve işletmelerin finansal yönetim konusundaki zorluklarını büyük ölçüde ortadan kaldıracak.”

Türkiye’nin yapısına uygun bir çözüm olan 1C:Perform’un bütçeleme ve finansal yönetim süreçlerini etkinleştirmek ve işletmelere büyüme fırsatı sağlamak için önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan 1Ci Satış Öncesi Müdürü Gürkan Tatar da sözlerine şöyle devam etti:

“1Ci Türkiye olarak, 1C:Perform ürününü Türkiye pazarına tanıtmaktan ve müşterilere etkin finansal yönetim çözümleri sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 1C:Perform’in bütçeleme, finansal raporlama ve konsolidasyon gibi işlevlerde üstün bir performans sergilediğine inanıyoruz ve Türkiye’nin iş dünyasına büyük katkı sağlayacağına eminiz.”

Türkiye’nin girişimcilik potansiyeline değinen Avrupa ve Türkiye İş Geliştirme Başkanı Mychael Beirak ise şu ifadeler yer verdi:

“Türkiye’deki girişimcilere modern ve güçlü teknolojilerle destek vermeye odaklanıyoruz ve Türkiye’nin uyumluluğunu nasıl artırabileceğimiz konusunda bilgi paylaşımı için elimizden geldiğince daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bugün yeni ürünümüzü büyük şirketler için konsolidasyon, bütçeleme ve muhasebe için özel bir ürün olarak sunduk ve şu andan itibaren bu teknolojiyi orta ölçekli şirketler için erişime açıyoruz.”

1C:Perform çözümü, Türkiye pazarında iş süreçlerini dijitalleştirmek ve optimize etmek isteyen şirketler için tam da aradıkları çözümdür. Yerel işletmelere özgü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan 1C:Perform, işletmelere rekabet avantajı sağlayacak bir dizi özelliği de içinde barındırıyor. Bu çözüm, 1C:Enterprise low-code platformunun gücüyle destekleniyor ve karmaşık iş otomasyon uygulamalarının hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor.

1Ci platformu, farklı sektörlerdeki birçok şirkete hizmetler sunmaktadır. Bunlardan sadece bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

1C:Drive ile tedarik, ambar yönetimi, satış, üretim yönetimi ve raporlama otomasyonu alanlarda WHATIF, iş gücü maliyetlerinin azaltılması, yönetimsel raporlama sürecinin hızlandırılması ve gelirin artırılması alanlarında Gelal Çorap, 1C:Perform çözümü ile finansal planlama, bütçe yönetimi ve veri konsolidasyonu süreçlerinin otomasyonu alanlarında Askona, 1C:Drive ile satış sürecinden ambar yönetimine tam iş otomasyonu konusunda Dar Kozmetik, 1C:Enterprise platformunda geliştirilmiş Adin-S Mall çözümü sayesinde yönetim muhasebesi otomasyonuyla beraber optimize gider izleme ve raporlama alanlarında Torunlar GYO, 1C:Enterprise platformu üzerinde geliştirilmiş bir çözüm kullanarak, çevrimiçi ve çevrimdışı işlemler ile gerçek zamanlı üretim kontrolünün birleştirilmesi konusunda Seçil Store, 1C:Perfom ile planlama, bütçeleme ve analiz otomasyonu konusunda Abrau-Durso ve 1C:Enterprise üzerinde geliştirilen otomasyon konusunda D-wine restoranları müşterilerine hizmet vermektedir.

1C:Perform çözümünün sunduğu başlıca avantajlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Tam Yerelleştirme: 1C:Perform, Türkiye pazarındaki işletmelere özgü ihtiyaçları dikkate alarak tamamen yerelleştirilmiştir. Bu, işletmelerin yerel düzenlemelere uygun şekilde iş süreçlerini yönetmelerini sağlar.

Esnek ve Ölçeklenebilirlik: 1C:Perform, farklı sektörlerden şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. İşletmeler, çözümü kendi büyüklüklerine ve gereksinimlerine göre özelleştirebilir ve genişletebilir.

Low-code Platformu: 1C:Perform, 1C’nin çekirdek teknolojisi olan 1C:Enterprise platformuna dayanan bir platformdur. Bu platform, karmaşık iş otomasyon uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmayı sağlar ve işletmelere geliştirme süreçlerinde büyük kolaylık sunar. 1C:Perform, 1C:Enterprise platformunun güçlü özelliklerini kullanarak kullanıcı dostu bir Low code yaklaşımı sunar. Bu sayede işletmeler, yazılım geliştirme süreçlerinde daha az kod yazma ihtiyacı duyar ve daha hızlı bir şekilde özelleştirilmiş uygulamalar oluşturabilir.

1C:Enterprise platformunun sağladığı güçlü temel altyapı, 1C:Perform’u etkili ve verimli bir low code platformu haline getirir.

Referans Müşteri Başarıları: 1C:Perform, Türkiye’deki birçok başarılı referans müşteriye sahiptir. Bu müşteriler, çözümü kullanarak iş süreçlerini iyileştirmiş, verimliliklerini artırmış ve rekabet avantajı elde etmişlerdir.

1C:Perform’in Türkiye’de pazara duyurulması, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında güvenilir bir ortak bulmalarını sağlayacak ve iş süreçlerinde daha fazla verimlilik, kontrol ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olacaktır.