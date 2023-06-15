Yemeksepeti, Yeni Üye Restoranları ‘Siftah Bizden’ Diyerek Destekliyor

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, tekil restoranlara özel hoş geldin paketiyle, platforma yeni katılan işletmelere avantajlar sunmaya başladı. Özel olarak hazırlanan hoş geldin paketiyle Yemeksepeti, yeni restoranların açılış maliyetlerine destek olurken, işbirliklerinin ilk gününden başlayarak, restoranlara daima yanlarında yer aldığını da hissettirmeyi amaçlıyor.

Restoranların başlangıç dönemi desteklenecek

1 Haziran’da aktif hale gelen proje, Yemeksepeti üyeliğine başlandığında hizmet bedeli ve dönemsel ücretsiz teslimat desteği ile ek görünürlük fırsatları ve tedarikçi indirim kampanyaları gibi avantajları içeriyor. Bu sayede yeni restoranlara açılış maliyetleri konusunda destek olunurken, Yemeksepeti’nin geniş müşteri kitlesiyle daha hızlı büyüme fırsatı da sunuluyor.

Proje kapsamında sunulan avantajlar

Hizmet Bedeli Desteği: Yemeksepeti’nin yeni katılan iş ortaklarından belirli bir süre boyunca sipariş iletim hizmet bedeli talep etmeyecek olması sayesinde restoranların başlangıç dönemindeki mali yükleri azaltılacak ve işlerine odaklanmaları sağlanacak.

Ücretsiz Teslimat Desteği: Yemeksepeti teslimatlı restoranlar, dönemsel ücretsiz teslimat desteğiyle müşterilerine daha cazip hizmetler sunabilecekler ve bu sayede Yemeksepeti kullanıcıları tarafından tercih edilir olma avantajı elde edecekler.

Ek Görünürlük Desteği: Yemeksepeti teslimatlı restoranlara platformda daha fazla görünürlük sağlayacak olan Yemeksepeti, Swimlane ve Joker gibi avantajlarla restoranlara, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma ve sipariş sayılarını artırma fırsatı sunacak.

Yemeksepeti Nar’da özel Hoş Geldin indirimleri

1 Haziran itibarıyla başlayan bu destek projesi kapsamında Yemeksepeti, yeni katılan mahalle-restoran iş ortaklarına özel indirimler de sunuyor. Nar platformu üzerinden iş ortaklarının 1 aylık süre boyunca daha büyük indirimler yakalamasını sağlayacak bu çalışmayla Yemeksepeti, mevcut kampanyalara ek olarak, yeni iş ortaklarına daha fazla destek vermeyi ve yanlarında olduğunu göstermeyi hedefliyor.

Üye restoranlara gıda, temizlik, akaryakıt ve mutfak malzemeleri gibi ürün ve hizmetlerden indirimli olarak faydalanma imkânı sunan Yemeksepeti Nar hizmeti, birçok sektörden önemli markaların üye restoranlara indirimler ve avantajlar sunduğu bir platform olarak dikkat çekiyor.