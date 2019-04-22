23 Nisan’da Turkcell’den Çocuklara Özel İletişim Hattı
Turkcell’in dijital markası Lifecell, çocuğunu güvenli ve eğitici teknolojiyle buluşturmak isteyen ebeveynlerin yardımına koşan çocuklara özel yepyeni bir mobil iletişim paketi hazırladı. Güvenli internet, zaman yönetimi, akıllı fatura ve reklam engelleme gibi özellikleriyle Türkiye’de bir ilk olan Lifecell İlk Hattım ile aileler çocuklarına sadece bir hat almakla kalmıyor; Dijital Zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi konuları içeren uçtan uca bir iletişim çözümü sunuyor.
Turkcell’in dijital markası Lifecell, yine bir ilke imza atarak anne babaların çocuklarına ilk cep telefonu hattı alırken yaşadıkları endişelere son veren bir “ilk hat” paketi hazırladı. Lifecell İlk Hattım ile artık aileler çocuklarına sadece güvenli bir hat değil aynı zamanda içerisinde Dijital Zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi çözümlerin de yer aldığı bir platform sunuyor.
Lifecell İlk Hattım sayesinde ebeveynler çocuklarının güvenli İnternet kullanımını kontrol edebiliyor ve aynı zamanda kimlerle görüşeceğini belirleyebiliyor. Yine bu özel iletişim hattı ile İnternet kullanımında zaman yönetimi, reklamsız internet, kontrolsüz kullanım nedeniyle ortaya çıkacak yüksek faturaların engellenmesi gibi daha birçok özellik de anne ve babaların hizmetine sunuluyor. Pakete ek olarak çocuğum güvende özelliği sayesinde, anne babalar çocuklarını merak ettiğinde bulundukları yeri kolayca öğrenebiliyor.
“Geleceğin teminatı çocuklarımıza özel çözüm”
Türkiye’de 60 milyona yakın İnternet kullanıcısı olduğuna ve bunların büyük bölümünü gençlerin oluşturduğuna dikkat çeken Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi:
“Türkiye’nin Turkcell’i olarak 8 – 14 yaş arasındaki çocuklarımızın da güvenli bir şekilde iletişim hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla sektörümüzde ezberleri bozacak yepyeni bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Lifecell İlk Hattım’ ile bugüne kadar çeşitli endişeler nedeniyle çocuklarını mobil iletişimden uzak tutan ailelere eşi benzeri olmayan bir çözüm sunuyoruz. Bu hat sayesinde aileler, çocuklarının teknolojik açıdan sağlıklı bir iletişim kurmalarını ve onların teknolojinin nimetlerinden en iyi biçimde faydalanmalarını sağlayabilecek. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın yeni dijital çağa ayak uydurabilmeleri için onlara özel çözümler üretmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve böylesine özel bir günde bu hizmeti çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
Zengin İçeriğiyle Lifecell İlk Hattım 29 TL
Anne babalar 29TL’ye çocukları için aylık 2 GB internet, BiP’ten BiP’e sınırsız iletişim ve her yöne 500 dakika konuşmayla 100 SMS’lik tarifeyi seçebiliyor. Bunun yanı sıra içinde internet içermeyen tarife ise 25TL’ye sunuluyor. ‘Lifecell İlk Hattım’ı satın almak isteyen anne ve babalar, Turkcell Mağazaları’ndan başvuru yapabiliyor.
Çocukları geleceğin dünyasına hazırlayan paket
İşte çocukları geleceğin dünyasına hazırlayan İlk Hattım paketinde bulunan özellikler:
- Aile Profili Güvenli İnternet:Çocukların internetteki risklerden ve zararlı içeriklerden korunmasını sağlayan bir servis. Ek olarak tercihen oyun, sohbet ve sosyal medya kullanımını sınırlamak için 3 profil seçeneği sunuyor.
- Çocuğum Güvende: Çocukların çağrıları yönetilerek tanımadığı kişilerle konuşması engellenebiliyor. Ayrıca anne babalar çocuklarının kullanımlarını inceleyebiliyor. Bu servisle çocuğun nerede olduğu da rahatlıkla öğrenilebiliyor.
- Zaman Yönetimi Özelliği:Belirlenen 4’er saatlik zaman dilimlerinde arama veya internet kullanımını sınırlayabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı seçim yapılabiliyor.
- Reklam Engelleme Özelliği: Ücretsiz uygulama ile mobil data üzerinde ziyaret edilen sayfalarda ya da kullanılan uygulamalarda çıkan reklamlar engellenebiliyor.
- Akıllı Fatura:Pakette sınır aşılması engelleniyor.
- İlk Hattım Ek Kontrolü:Çocuklar ücretli ek paket veya servis almak istediğinde, ebeveyn onayı istenerek çocukların kontrolsüz kullanımı engelleniyor.
- Tek Fatura:Ebeveynler Tek Fatura özelliği sayesinde kendi Turkcell faturalı hattını çocuğun kullandığı faturalı hattıyla birleştirerek tek seferde ödeme yapabilir. Tek Fatura’dan yararlanmak için talimat vermek yeterli olacak.
- İlk Hattım Dergilik 1 GB Kampanyası: Pakette çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir de kampanya var. İlk Hattım kullanıcıları Dergilik uygulamasında bulunan Çocuk kategorisinden 1 ay içerisinde 3 dergi okuduklarında aylık her yöne 1 GB internet kazanıyor.
- Digital Zeka:Geleceğin mimarları çocuklar, dijital dünyanın bilinçli bireyleri olmaları için oyunlaştırılmış online eğitim platformundan yararlanabiliyor.
- Turkcell Akademi ile İngilizce Eğitim:Çocuklar Turkcell Akademi kapsamındaki Khan Academy Online İngilizce derslerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
- Paycell Kart: Ebeveynler Paycell kart ile çocuklarının harçlığını nakit para taşımadan hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirler.