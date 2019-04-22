AR-GE ve Tasarım Merkezi Olan Şirketlere Yerli ERP Çözümü

Dünyada daha etkin rekabet için devletin birçok kurumu çeşitli destekler veriyor. Şirketler, Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi yetki belgesi alarak bu teşvik ve desteklerden yararlanıyor. AR-GE Yetki Belgesi alan şirketlerin mevzuat gereği yerine getirmesi gereken görev ve hesaplamalar var. Bu iş yükünü hafifletmek için 30 yıllık deneyim ve profesyonel ekibiyle binlerce kullanıcıya hizmet veren CPM Yazılım, ERP sistemiyle entegre çalışan AR-GE modülünü kullanıma sundu. Saatler süren iş yükünü saniyelere çeken CPM AR-GE Modülü sayesinde şirketler, hem zamandan hem de maliyetlerinden büyük tasarruf sağlıyor.

Yerli yazılım olmanın avantajı

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Serkan Ahtagil, yerli yazılım üreticisi olarak, Türkiye’nin yasal değişikliklere uyum konusunda daha hızlı hareket edebildiklerini belirterek; “Şirketlerimizin sorunlarını biz kendi sorunumuz gibi ele alarak, yaşadıkları sıkıntıları çözüme ulaştırarak birlikte aşıyoruz. AR-GE modülü ile AR-GE Merkezi ya da Tasarım Merkezi Yetki Belgesi olan şirketlerimizin hem yerine getirmesi gereken görevleri, hem de teşviklerin devamı için çok önemli olan doğru ve eksiksiz hesaplama anlık olarak yapılabiliyor. CPM AR-GE Modülü ,ERP sistemine entegre olarak büyük kolaylık sağlıyor. Böylece, Türkiye’nin dünya lideri olma hedefi için araştırma, geliştirme yapan şirketlerimizin maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin geleceğine yatırım

Belge alan şirketlere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kontrolünde yatırım yapılmasının amacı; yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, üretim maliyetlerinin düşürülmesiürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması, yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi.

Şubat 2019 itibariyle Türkiye’deki şirketlerin bünyesinde 1133 AR-GE Merkezi, 333 Tasarım Merkezi yer alıyor. 160’sı yabancı ya da yabancı ortaklı 1.133 AR-GE Merkezi’nde 56.974 kişi 33.896 projede çalışıyor. Tescili olan ya da başvuru aşamasında olan 16.296 patent ile Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor.

Tasarım Merkezleri ise, 23’ü yabancı ya da yabancı ortaklı 333 şirket içinde bulunuyor. Tasarım Merkezlerinde hayata geçirilen projeler sonrasında, bir kısmı tamamlanmış 4.799 projede, bir bölümü başvuru aşamasında olan 268 patent sayısına ulaşıldı.