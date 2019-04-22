Nokia 5.1 Plus Turkcell’de!

Türkiye’deki kullanıcıların beğenisini kazanan ve 1999 TL’den 12 ay taksitle satılan Nokia 5.1 Plus, Sarı Günler kapsamında “1 Taksit Bizden” seçeneğiyle Turkcell bayilerinde tüketicilerin karşısına çıkıyor.

İstanbul, 19 Nisan 2018 – Nokia telefonlarının evi HMD Global, Nokia 5.1 Plus’ın 20-26 Nisan tarihleri arasındaki Sarı Günler süresince Turkcell mağazalarında “1 Taksit Bizden” fırsatıyla tüketicilerin karşısına çıkacağını duyurdu. Turkcell bayilerinde şu anda peşin fiyatına 12 ay taksitle 1999 TL’den satılan telefon, “1 Taksit Bizden” seçeneğiyle tüketicilerin yalnızca 11 taksiti ödeyerek sahip olmasına olanak tanıyor.

Hem uygun fiyatlı hem de güçlü performansıyla öne çıkan Nokia 5.1 Plus, etkileyici işlemci gücü ile üstün oyun deneyimi ve yapay zekâ destekli görüntüleme özelliğiyle tüketicilerle buluşuyor.

Erişilebilir fiyata amiral gemisi performansı

Nokia 5.1 Plus, Helio P60’ı kullanan en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri olma özelliği taşıyor. Güçlü işlemci, birden fazla uygulamayı çalıştırma, video izleme ve oyun oynama gibi işlemi kolaylıkla yerine getirirken, akıllı telefon deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor. Nokia 5.1 Plus’ın çip setinde bulunan gelişmiş AI, yüz tanımada derin öğrenme ve gerçek zamanlı fotoğraf iyileştirme fırsatı sunuyor.

Hassas sensörlere sahip olan Nokia 5.1’in gelişmiş görüntüleme özelliği, kullanıcıların stüdyo kalitesinde, istendiği gibi kişiselleştirilebilen “bokeh” etkisini yakalamasına ve eşsiz portreler çekilmesine olanak tanıyor. Elektronik video sabitleyiciye sahip çift 13MP/5MP arka sensör, keskin ve harika filmler ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Gelişmiş oyun deneyimi için geliştirildi

Nokia 5.1 Plus, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi için jiroskop da dahil olmak üzere en güncel oyun ve uygulamaların keyfini çıkarmak için geliştirildi. En fazla sistem performansına ihtiyaç duyacak oyunlara göre optimize edilen Nokia 5.1 Plus, çok oyunculu çevrimiçi savaş (MOBA) oyunlarının rahatlıkla oynanmasını sağlıyor. Göz alıcı 5.8 inç, 19:9 oranında HD+ uçtan uca ekran bulunan telefonda, eşsiz grafik işleme gücü bulunuyor.

Android 9 Pie ile her zaman temiz, güvenli ve güncel

Nokia 5.1 Plus, Android yenilikleri ve yazılım deneyimlerinin en iyi halini sunuyor ve Android 9 Pie güncellemesi ile fark yaratıyor. Gelişmiş yapay zekâsı ile Android 9 Pie, Nokia akıllı telefonu kullanıcıların kullanma şekline uyum sağlar, kullandıkça tercihleri öğrenir. Bu sayede daha hızlı, daha uyumlu bir deneyim sunar. Nokia akıllı telefonlar, kutudan çıktığı andan itibaren müthiş depolama ve pil ömrü sunuyor, ayrıca üç yıl boyunca gelen aylık güvenlik güncellemeleriyle birlikte iki büyük işletim sistemi güncellemesi sağlıyor. Ayrıca pil ömrünü azaltan ya da depolama alanını tüketen uygulamalardan kaçınarak, özenle seçilmiş önden yüklenen uygulamalar yer alıyor. En güncel Google Assistant ve Google Photos gibi uygulamaları kullanarak tamamen ücretsiz ve sınırsız yüksek kalitede fotoğraf depolama alanı sağlanıyor.

Android 9 Pie güncellemesine hazır olarak kutusundan çıkan Nokia 5.1 Plus, Turkcell bayilerinde ve Turkcell web sitesinde kullanıcılarla buluşuyor.