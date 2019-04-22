Akıllı Dünyanın İhtiyacı: Yenilik

Huawei’nin benimsediği yenilik kavramı, markanın sürekli büyümesini sağlayan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu yenilikçi anlayış, her zaman müşteri ihtiyaçlarına göre şekilleniyor ve gelişiyor. Huawei, geçtiğimiz otuz yıl boyunca tüm endüstriler ve toplumun geneli için değer yaratmak üzere müşterileri ve iş ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdürüyor. Şirket bu anlayış doğrultusunda, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının ve akıllı cihazların lider global sağlayıcısı haline gelmeyi başardı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisi, akıllı bir dünya yaratma yolunda, daha önce görülmemiş bir büyüme fırsatı yakaladı. Huawei de bu dönemin en önemli aktörlerinden biri olarak, bu alanda yatırım yapmaya; ağ bağlantıları, bilgi işlem ve bulut kategorilerinde yenilikçi ürün ve servisleri hayata geçirmeye devam ediyor. Huawei geleceğin akıllı yaşam yatırımlarının yönetimi çerçevesinde, “İnovasyon 2.0” kavramını sektöre sunarak, Stratejik Araştırma Enstitüsü’nü de sektörün hizmetine sundu. Şirket bu oluşumla, önümüzdeki beş yıl boyunca en yeni teknolojiler özelindeki araştırmalara odaklanmayı hedefliyor.

Huawei’nin, Çin’de her yıl gerçekleştirdiği Global Analist Zirvesi’nin 16’ıncısı, 16 Nisan’da Shenzhen’de start aldı. “Tamamen Bağlantılı, Akıllı Bir Dünya İnşa Etmek” mottosuyla başlayan Huawei Analist Zirvesi 2019 (HAS), 680’den fazla endüstri ve finansal analiz uzmanı, fikir liderleri, telekomünikasyon, internet ve finans sektörünün temsilcilerinin katılımıyla kapılarını açtı. Sürekli inovasyonla tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyanın inşası, bu önemli zirvenin temel gündemini oluşturuyor.

Yeni değerler oluşacak

Huawei CEO’su Ken Hu, organizasyonun açılış konuşmasında şunları söyledi; “Akıllı dünya çağı, artık resmen başladı. Bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisi şimdiye dek görülmemiş gelişme fırsatlarıyla karşı karşıya. 5G, yaşamımıza beklenenden çok daha fazla yenilik getirecek. Tarihte ilk kez, 5G cihazlarının gelişimiyle 5G ağlarının gelişimi eş zamanlı olarak ilerliyor. Huawei’nin tahminlerine göre, 2025 yılında dünyada 2,8 milyar 5G kullanıcısı olacak. Huawei, bu çok sayıdaki kullanıcıyı desteklemek için basit, güçlü ve akıllı ağlar geliştirmeyi, müşterileri için de sürekli yeni değerler yaratmayı amaçlıyor.”

“Yapay zekanın geniş bir perspektifte kabul görmesi, işletmelerde bulut bilişimin de gücünü artırmaktadır. Pazarın önemli aktörelerinden biri olarak, bulut rekabetinin bir anlamda yapay zeka rekabeti olduğunu düşünüyoruz. Yapay zeka özelindeki stratejik yatırımımızla, yeni bulut platformunda da yarışa liderlik edeceğimizden kuşkumuz yok. Dijital tüketici deneyimi, daha fazla cihaz ve uygulama mevcut olduğunda dağınık bir görüntü veriyor. Huawei, tüketicilere tüm senaryolarda akıllı ve kesintisiz bir dijital deneyim yaşatmak için önemli adımlar attı. Tüm bu hizmetler, kusursuz bir servis deneyimini de mümkün kılıyor. Huawei olarak inovasyonu sürdürmeye ve şirketin sadece bugüne değil, geleceğe yönelik yatırımlarını da devam ettiremeye kararlıyız. Huawei sadece ticari başarı elde etmiyor, endüstriyel gelişime öncülük ederek, sosyal ilerlemeyi de teşvik ediyor. Huawei’nin temel hedefi, tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyanın avantajlarını daha fazla kişiye ve kuruma ulaştırmaktır.”

Endüstride yeni bir yön

Huawei Stratejik Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı William Xu ise şunları söyledi; “Huawei İnovasyon 2.0″ dönemine adım attı. Bu dönem, tamamen vizyon odaklı teorik atılımlar ve temel olarak yeni icatlar ile ilgilidir. Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz Stratejik Araştırma Enstitüsü, önümüzdeki beş yıl boyunca en güncel teknolojilere odaklanmış araştırmalarla ilgilenecek. Her yıl, temel bilim ve teknolojilerdeki akademik araştırmaları finanse etmek için 300 milyon dolar yatırım yapıyoruz ve teknolojik yenilikleri bu bilimsel araştırmalar ışığında ele alıyoruz. Huawei, teoriler ve temel teknolojiler özelindeki yenilikçiliği teşvik etmek ve bu kapsamda geniş bir yol açmak için, üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle birlikte çalışacak. Huawei, bu doğrultuda sektöre beş alanda öncülük etmeyi taahhüt ediyor: Teknik mimariyi yeniden tanımlamak, ürün mimarisini yeniden tanımlamak, sektörün gelişme hızına liderlik etmek, yeni bir endüstri yönü belirlemek ve yeni bir endüstriyi geliştirmek.”

Huawei BT Stratejileri Yatırım Birimi Yönetimi Kurulu Başkanı David Wang ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bağlantılı bir dünyada, bilgi işlem ve bulutun gücü, akıllı dünyanın temel altyapısını oluşturacak. Yapay zeka da gösterdiği gelişimle bu yeni dünyaya güç sağlayacak. Gelecekte Moore kanununu yeniden tanımlayacağız ve dünyanın en iyi bağlantısını sağlamak için Shannon sınırına meydan okuyacağız. Bilişimin gücünü daha erişilebilir ve daha uygun hale getirmek için bilgi işlem mimarisini yeniden tanımlayacağız. Yapay zekayı yaygınlaştırmak içinse tüm senaryolarda bu yeni teknolojiye yönelik çözümler geliştireceğiz. Huawei, Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapacak ve uzun vadede liderliğini sürdürecektir. Sınırları zorlamaya devam edeceğiz ve sonuçta tüm ekosistemimizle birlikte, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya inşa edeceğiz.”