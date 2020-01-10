5 Yeni Google Asistan Özelliği Açıklandı!

Google, Las Vegas’ta devam eden CES 2020 kapsamında Google Asistan’ın 5 yeni özelliğini tanıttı. CES, Google ve Amazon’un ses kontrollü dijital asistan pazarına egemen olmak için çetin mücadeleye giriştiği bir alan haline dönüştü. İşte, Dünyanın en çok tercih edilen sesli asistanlarından biri olan Google Asistan’ın 2020 yılında sunacağı 5 yeni özellik.

Hızlı Arama (Speed Dial)

Kullanıcılar akıllı telefonlarına, tabletlerine veya dizüstü bilgisayarlarına acil telefon listelerini kaydettikten sonra numaraya dokunduğunda ya da sesli olarak komut verdiğinde Asistanbu numarayı onlar için arayacak.

Ev Halkı Notları (Household Notes)

Google, hayatı daha kolay hale getiren çözümlerin başında gelen yapışkan notları Asistan’a yerleştirdi. Bu sayede ev halkı cihazdaki bir ekrana herkesin okuması için not koyabiliyor.

Zamanlanmış Eylemler (Scheduled Actions)

Düzensiz bir programınız varsa Home (Ev) uygulamasını kullanabilir veya Asistan’a komut verebilirsiniz. Örneğin, kahve makinesini farklı zamanlarda çalıştırması komutunu verdiğinizde yataktan kalktığınızda sıcak kahveniz hazır olur. Zamanlanmış Eylemler özelliği, 20’den fazla akıllı cihazla uyumlu olacak.

Onu Oku (Read It)

İnternet sayfası açtığınızda “Hey Google, onu oku” dediğinizde Google Asistan, o sayfadakileri okuyacaktır. Özellik yalnızca sayfadaki metne odaklanıyor ve 42 farklı dili çevirebiliyor.

Gizlilik Denetimleri (Privacy controls)

Sesli asistanlar da bazen yanlış anlayabilir. Google, bu özellik sayesinde Asistan’ın isteğiniz dışında kaydettiği ifadeleri hemen silmeniz gerekiyor. Bunun için “Hey Google, bu senin için değildi” demeniz yeterli. “Hey Google, ses verilerimi kaydediyor musunuz?” dediğinizde de ayarlar ekranına erişebilir, Google’ın ses verilerinizi nasıl işlediğine ilişkin tercihlerinizi gözden geçirebilirsiniz.