Sosyal Medyada 2019’un En Çok Konuşulanları Belli Oldu!

Sosyal Medyada 2019’un En Çok Konuşulanları Belli Oldu!

Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda dijital mecralarda 2019 yılının en çok konuşulan isimlerini ve etkileşim alan içeriklerini analiz etti.

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak 2019 – 25 Aralık 2019 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2019 yılı içerisinde Twitter, Facebook, Instagram, haber siteleri, forumlar ve Ekşi Sözlük gibi dijital mecralarda yapılan tüm paylaşımlar içerisinde en çok konuşulan kişileri ve etkileşim alan paylaşımları listeledi.

1 Ocak – 25 Aralık 2019 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 250 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 6 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların yüzde 24’ü negatif, yüzde 33’ü ise pozitif içeriğe sahip.

2019 yılı toplam paylaşım: 2.250.301.244

2019 yılı günlük ortalama tweet sayısı: 6.338.876

Pozitif paylaşım oranı: %33

Negatif paylaşım oranı: %24

En çok etkileşim alan tweet’ler

1- Ece Fineline

@selogies: “Selena Stopmez, Selena Waitmez, Selena Gomez” (27 Nisan 2019)

145.551 Retweet, 376.421 Beğeni

2- Galatasaray SK

@GalatasaraySK: “Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate’nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” (31 Ağustos 2019)

60.325 Retweet, 172.117 Beğeni

3- Fatih Terim

@fatihterim: “Arkadaşlar, Biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükğr! Aramızda hala anlamayanlar varmış… O zaman bir kez daha” (27 Temmuz 2019)

54.888 Retweet, 150.300 Beğeni

En çok etkileşime geçilen kullanıcılar

1. @RT_Erdogan: 44.000.000+

2. @AkParti: 22.000.000+

3. @ziyaselcuk: 16.000.000+

4. @dbdevletbahceli: 13.000.000+

5. @MHP_Bilgi: 12.000.000+

6. @BeratAlbayrak: 11.000.000+

7. @hmzaydg: 8.400.000+

8. @tcbestepe: 8.400.000+

9. @BTS_twt: 8.400.000+

10. @ekrem_imamoglu: 8.200.000+

En çok etkileşime geçilen kullanıcılar /global

1. @BTS_twt: 900.000.000+

2. @realDonaldTrump: 350.000.000+

3. @weareoneexo: 290.000.000+

4. @got7official: 100.000.000+

5. @narendramodi: 77.000.000+

6. @ygofficialblink: 67.000.000+

7. @NicolasMaduro: 54.000.000+

8. @officialmonstax: 49.000.000+

9. @POTUS: 40.000.000+

10. @aoc: 37.000.000+

En çok kullanılan hashtag’ler

#EmeklilikteYaşaTakılanlar: 980.000+

#survivor2019: 700.000+

#HerŞeyÇokGüzelOlacak: 650.000+

#Hercai: 640.000+

#BBMAsTopSocial: 560.000+

#İstanbul: 530.000+

#Pazartesi: 510.000+

#Pazar: 480.000+

#Türkiye: 480.000+

#EmineBulut: 460.000+

En çok konuşulan siyasetçiler

Recep Tayyip Erdoğan: 5.962.848+ Ekrem İmamoğlu: 5.443.216+ Binali Yıldırım: 2.943.661+ Devlet Bahçeli: 2.356.395+ Berat Albayrak: 2.260.519+ Süleyman Soylu: 1.653.256+ Kemal Kılıçdaroğlu: 1.226.784+ Meral Akşener: 796.551+ Muharrem İnce: 519.057+

10: Ahmet Davutoğlu: 400.192+

En çok konuşulan bilim insanları

İlber Ortaylı: 89.183+ Mikdat Kadıoğlu: 80.675+ Umut Yıldız: 73.441+ Celal Şengör: 50.325+ Aziz Sancar: 28.151+ Mete Atatüre: 14.617+

7: İlker Birbil: 10.661+

En çok konuşulan iş insanları

Ali Koç: 870.031+ Acun Ilıcalı: 452.690+ Abdurrahim Albayrak: 313.407+ Nevzat Aydın: 85.079+ Tansu Yeğen: 64.183+

En çok konuşulan iş insanları / global

Elon Musk: 6.773.394+ Mark Zuckerberg: 1.966.856+ Bill Gates: 1.953.330+ Jeff Bezos: 1.706.255+ Jack Ma: 1.136.998+

En çok konuşulan gazeteciler

İsmail Saymaz: 1.346.799+ Fatih Portakal: 1.168.396+ İsmail Küçükkaya: 880.396+ Can Dündar: 440.593+ Ahmet Hakan: 409.841+ Uğur Dündar: 337.961+ Nevşin Mengü: 291.489+

En çok konuşulan futbol takımları

Galatasaray: 10.842.962+ Fenerbahçe: 10.133.071+ Trabzonspor: 2.738.716+ Beşiktaş: 1.825.406+ Başakşehir: 864.869+ Bursaspor: 501.762+

En çok konuşulan teknik direktörler

Fatih Terim: 1.344.008+ Ersun Yanal: 684.642+ Şenol Güneş: 557.846+ Abdullah Avcı: 368.888+ Ünal Karaman: 121.643+

En çok konuşulan futbolcular

Falcao: 5.463.627+ Feghouli: 735.762+ Vedat Muriqi: 599.738+ Ryan Babel: 398.004+ Gustavo: 293.851+

En çok konuşulan futbolcular / global

Messi: 55.132.100+ Ronaldo: 33.933.896+ Neymar: 26.164.073+ Mbappe: 10.225.941+ Virgil van Dijk: 7.024.617+

En çok konuşulan sporcular

Nance de Colo: 241.189+ Shane Larkin: 190.912+ Rıza Kayaalp: 145.880+ Sümeyye Boyacı: 115.800+ İbrahim Çolak: 101.463+ İrem Yaman:91.801+ Melih Mahmutoğlu: 80.791+

En çok konuşulan sporcular / global

Lebron James: 31.944.744+ Kevin Durant: 6.044.758+ Federer: 5.091.562+ Kawhi: 4.962.181+ Nadal: 4.011.396+ Luka Doncic: 2.978.782+ Novakdjokovic: 2.699.211+

En çok konuşulan espor takımları

Galatasaray Esports: 621.433+ 1907 Fenerbahçe Esports: 561.623+ Beşiktaş Esports: 352.747+ Bursaspor Esports: 102.360+ Dark Passage: 74.712+

En çok konuşulan yayıncılar

Ferit Karakaya: 1.978+ Kaan Atıcı: 1.747+ Muhammed Işık: 1.742+ Cantuğ Özsoy: 1.675+

5. Cem Karakoç: 1.576+

En çok konuşulan fenomenler

Danla Bilic: 241.839+ Enes Batur: 150.452+ Oğuzhan Uğur: 138.792+ Berkcan Güven: 112.623+ Reynmen: 81.980+

En çok konuşulan yönetmenler

Onur Saylak: 79.333+ Yılmaz Erdoğan: 52.782+ Ali Atay: 32.449+ Nuri Bilge Ceylan: 27.701+ Müfit Can Saçıntı: 19.106+

En çok konuşulan filmler

Şampiyon: 65.729+ Karakomik Filmler: 65.214+ Joker: 48.963+ Avengers: Endgame: 26.768+ Recep İvedik 6: 25.691+ Captain Marvel: 17.628+ Mucize 2: Aşk: 16.165+ Koğuştaki Mucize: 14.628+

9: Aslan Kral: 12.277+

10: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu: 12.005+

En çok konuşulan TV kanalları

ATV: 2.445.726+ Star TV: 2.262.309+

3. Fox: 1.974.021+

4. Show TV: 1.239.572+

5. TRT1: 1.205.652+

6. Kanal D: 1.193.053+

7. TV8: 380.427+

En çok konuşulan dijital yayın platformları

Netflix: 773.106+ Digiturk: 163.176+ BluTV: 87.132+ Tivibu: 66.645+ D-Smart: 65.679+ Puhu TV: 26.295+ TV+: 26.153+

En çok konuşulan diziler

Hercai: 1.149.766+ Sen Anlat Karadeniz: 676.667+

3. Kadın: 590.625+

4. Afili Aşk: 519.473+

5. Elimi Bırakma: 513.013+ Çukur: 442.262+ Kuzgun: 390.306+

En çok konuşulan TV programları

Survivor: 1.214.467+ Masterchef: 271.155+ Müge Anlı ile Tatlı Sert: 241.155+ Kim Milyoner Olmak İster?: 57.918+

5. O Ses Türkiye: 57.271+

En çok konuşulan sunucular

Müge Anlı: 167.544+ Kenan İmirzalıoğlu: 65.212+ Okan Bayülgen: 59.500+ Esra Erol: 47.342+

5. Seda Sayan: 45.683+

En çok konuşulan kadın oyuncular

Elçin Sangu: 531.139+ Ebru Şahin: 393.178+ Hazal Subaşı: 350.843+ Demet Özdemir: 343.985+ Burcu Özberk: 237.375+

6. Melisa Aslı Pamuk: 203.382+ Deniz Baysal: 202.412+ Aybüke Pusat: 154.720+

9: Alina Boz: 143.957+

10: Hande Erçel: 136.604+

En çok konuşulan erkek oyuncular

Kıvanç Tatlıtuğ: 456.950+ Akın Akınözü: 390.062+

3. Can Yaman: 380.008+ Çağlar Ertuğrul: 366.720+

5. Feyyaz Duman: 338.877+

6. Barış Arduç: 318.646+ Alp Navruz: 316.322+ Tolga Sarıtaş: 237.914+

9: Aras Bulut İynemli: 237.111+

10: Erkan Meriç: 160.324+

En çok konuşulan sanatçılar

Haluk Levent: 624.025+ Cem Yılmaz: 490.458+ Gökhan Özoğuz: 333.875+ Hadise Açıkgöz: 319.621+ Tarkan: 299.743+ Aleyna Tilki: 277.537+

7: Demet Akalın: 274.982+

8: Yıldız Tilbe: 256.841+

9: Murat Boz: 68.226+

10: Hayko Cepkin: 50.695+

En çok konuşulan rap sanatçıları

Ben Fero: 225.887+ Norm Ender: 212.486+ Sagopa Kajmer: 171.071+ Sarp Palaur: 118.608+ Ceza: 99.684+

En çok konuşulan markalar

Türk Hava Yolları: 944.272+ Türk Telekom: 707.828+ Turkcell: 687.357+ Vodafone: 623.520+

5.Trendyol: 534.674+

En çok konuşulan telefon markaları

iPhone: 1.239.262+ Huawei: 670.567+ Samsung: 459.310+ Xiaomi: 340.646+

5. Oppo: 114.168+ LG: 77.149+ General Mobile: 66.622+

En çok paylaşım yapılan siteler

Eksisozluk.com: 10.884.466+

Donanimhaber.com: 8.527.628+

Sikayetvar.com: 2.443.748+

Hepsiburada.com: 2.049.696+

Frmtr: 1.212.789+

N11.com: 1.068.477+

Kadinlarkulubu.com: 992.834+

Aliexpress.com: 928.473+

Memurlar.net: 763.475+

Mynet.com: 718.107+

En çok paylaşım yapan şehirler

1. İstanbul: 315.558.130+

2. Ankara: 55.545.084+

3. İzmir: 55.391.553+

4. Bursa: 22.157.353+

5. Adana: 17.984. 049+

6. Antalya: 14.612.645+

7. Mersin: 10.445.736+

8. Samsun: 9.268.501+

9. Eskişehir: 8.959.292+

10. Konya: 8.335.254+

En çok paylaşım yapan şehirler / global

1. Tokyo: 1.986.555.087+

2. Bangkok: 1.224.612.391+

3. İzmir: 55.391.553+

4. Bursa: 22.157.353+

5. Adana: 17.984. 049+

6. Antalya: 14.612.645+

7. Mersin: 10.445.736+

8. Samsun: 9.268.501+

9. Eskişehir: 8.959.292+

10. Konya: 8.335.254+