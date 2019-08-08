Acer, IOI 2019’a Katılan Gençleri Destekliyor

Azerbaycan’da düzenlenecek 2019 Uluslararası Bilişim Olimpiyatları’nın resmi sponsoru olan Acer, etkinlik sonrasında ADA Üniversitesi ve Eğitim Bakanlığı’na toplam 450 dizüstü bilgisayar bağışlayacak.

Acer, Uluslararası Bilişim Olimpiyatları 2019’un (IOI 2019 – International Olympiad in Informatics) resmi sponsoru oldu. Katılımcılara ve çalışanlara bilgisayar temin eden tek marka olan Acer ayrıca, 4-11 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen etkinliklerdeki yarışma yönetim sistemlerinin sunucularını da tedarik ediyor. Acer dizüstü bilgisayarlar, etkinlik sonrasında ADA Üniversitesi ve Eğitim Bakanlığı’na bağışlanarak bilgisayar bilimleri programlarındaki gençlere destek olmaya devam edecek.

Toplumda olumlu fark yaratma arzusu, Acer’ın uzun vadeli “İnsanlarla Teknoloji Arasındaki Sınırları Kaldırma” hedefinin temelini oluşturuyor. Uluslararası Bilişim Olimpiyatları’nın 2021’e kadar resmi sponsoru olarak tüm etkinliklere BT ekipmanları ve yerinde teknik destek sunacak olan Acer, eğitimi teknoloji ile zenginleştirmeyi amaçlıyor.

“Uluslararası Bilişim Olimpiyatları sponsorluğu, Acer’ın elde ettiği başarıların karşılığını topluma vermeye ve genç yeteneklerin de başarıya ulaşmasına yardımcı olmaya yönelik çalışmalarının bir örneği.” diyen Acer Rusya, Doğu Avrupa ve Türkiye Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarının liderleri olacak genç yeteneklere yardımcı olan bu anlamlı girişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yarışmalar için, özel nümerik klavyeli Acer Aspire 3 dizüstü bilgisayarları seçtik. Bu modeller, yarışmacıların algoritmaları en verimli şekilde çözmesini kolaylaştıracak.”

450 dizüstü bilgisayar kullanılacak

Acer, IOI 2019 etkinliği tamamlandıktan sonra 450 adet dizüstü bilgisayarı ADA Üniversitesi ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığı’na bağışlayacak. ADA Üniversitesi bu bilgisayarlarla BT ve Mühendislik Fakültesi’nde iki yeni laboratuvar açacak. Eğitim Bakanlığı ise dizüstü bilgisayarları Azerbaycan’daki okullarda bilişim eğitimi için hazırlanan “Dijital Beceriler” projesinde kullanmayı planlıyor.

IOI, dünyanın en prestijli bilgisayar bilimleri yarışmalarından biri

Bilgisayar bilimleri ve bilişim teknolojilerinin gelişmesine destek olan Acer ve IOI, bu alanlarda yetenekli gençleri bir araya getirip tanınmalarını sağlıyor. IOI 2019 yarışmaları Bakü Kongre Merkezi’nde yapılacak. Kapanış töreni ise yarışmacıların gösterdiği hassas ve yenilikçi bakış açısını yansıtan, dünyanın mimari başyapıtlarından biri olan Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Beş uluslararası bilim olimpiyatından biri olan IOI, dünyanın en prestijli bilgisayar bilimleri yarışmaları arasında yer alıyor. Katılan her ülke dört yarışmacıyla birlikte bir takım lideri ve lider yardımcısı seçiyor. İki gün süren yarışmada katılımcılar bir dizi algoritma problemi çözüyor. Her gün öğrencilere beş saat içinde çözmeleri gereken üç problem veriliyor.