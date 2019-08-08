Tiktok, Türkiye’nin Ziyaret Edilecek En Güzel Yerlerini Gösteriyor

Kültürel ve doğal güzellikleriyle popüler bir tatil noktası olan Türkiye, TikTok’ta paylaşılıyor. Yerli ve yabancı turistleri Ege ve Akdeniz’in eşsiz sahillerinde ağırlayan Türkiye, Karadeniz Bölgesi’nde ise yemyeşil doğasıyla farklı bir deneyim sunuyor.

Dünyanın önde gelen kısa video uygulaması TikTok’ta Temmuz ayından itibaren #Türkiye etiketiyle 4.1 milyara ulaşan paylaşım yapıldı. Kullanıcılarına yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri imkanlar sunan TikTok’ta en çok paylaşılan yapılan tatil bölgesi 840 milyon ile Antalya oldu.

Türkiye, eşsiz sahil kıyıları ve zengin doğa güzellikleriyle dünyadaki pek çok turizm bölgesine kıyasla popülerliğini hala koruyor. Geçtiğimiz yıl ülkelere göre gelen turist sayısı dünya sıralamasında 6. sırada yer alan Türkiye; Fransa, İspanya ve İtalya’nın ardından en çok tercih edilen Avrupa ülkesi oldu.

Türkiye’nin güzellikleri TikTok kullanıcılarına da ilham veriyor. Kullanıcılar, TikTok‘un sunduğu kendine has video düzenleme teknikleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyarak Türkiye’nin popüler tatil noktalarıyla ilgili paylaşımlarını dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Tiktok kullanıcısıyla paylaşıyor. TikTok üzerinden turizm sezonunun en yoğun dönemi olan Temmuz ayında #Türkiye etiketiyle 4.1 milyar paylaşım yapıldı.

Karadeniz’in temiz havası TikTok’ta

Yılda ortalama 4.5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Karadeniz, TikTok kullanıcılarının da en çok paylaşım yaptığı turistik tatil noktalarının başında geliyor. Karadeniz’in doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve yemekleri TikTok kullanıcılarının yaratıcılıklarıyla birleşerek Karadeniz’in tanıtımına katkıda bulunmasına yardımcı oluyor. Sadece Temmuz ayında TikTok üzerinden #Karadeniz etiketiyle 568 milyon paylaşım yapıldı. Karadeniz’de en popüler seyahat noktalarının başında 387 milyon paylaşımla Trabzon geliyor. Trabzon’u 200 milyonla Samsun, 120 milyon paylaşımla Rize izliyor.

Ege ve Akdeniz TikTok’ta da cazibe merkezi

Dünyada ve Türkiye’de deniz tatilinin cazip merkezlerinden Ege ve Akdeniz TikTok paylaşımlarında da üst sıralarda yer alıyor. 2019’un ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 16,3’lük artışla turist ağırlayan Antalya, 840 milyon paylaşımla TikTok’ta en çok paylaşılan tatil bölgesi oldu. Antalya’yı ise 124 milyon paylaşımla muhteşem doğa güzellikleri, tarihi kalıntılarıyla dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya izliyor. TikTok’tan Kapadokya ile ilgili yapılan paylaşımlarda kullanıcılar, balon turlarıyla eşsiz anlar yakalayarak bütün dünyayla paylaşıyor. 30 milyon gönderiyle TikTok kullanıcılarının yoğun paylaşım yaptığı yerlerden biri olan Fethiye’de ise yamaç paraşütüyle manzaları en tercih edilen paylaşımlar oldu.

Marmaris, Çeşme, Bodrum ve Alanya’dan gelen paylaşımlar ise TikTok’ta yer alan eğlenceli müzikler eşliğinde sahil ve denizleri kullanıcılarla buluşturuyor. Antalya’nın önemli merkezlerinden Alanya etiketiyle 110 milyon paylaşım yapılırken onu 65 milyon paylaşım ile Bodrum, 50 milyon paylaşım ile Marmaris ve 14 milyon paylaşım ile Çeşme izliyor.