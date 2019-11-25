Acer’a CES 2020 İnovasyon Ödüllerinde Üç Ödül Birden!

Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri ile Bilgisayar Çevre Birimleri ve Aksesuarlar kategorilerindeki yenilikçi ürünleriyle inovasyon, mühendislik kalitesi, estetik ve tasarım alanlarında beğeni toplayan Acer, CES 2020 İnovasyon Ödülü ile onurlandırıldı. Acer C250i projektör, Swift 5 ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar ve profesyonel dijital tasarımcılara yönelik geliştirilen ve Ocak 2020’de duyurulacak bir mobil PC ödüllere layık görüldü.

Mühendislik ve tasarım özellikleriyle fark yaratan ürünlere takdim edilen CES İnovasyon Ödülleri, sektör uzmanlarından oluşan jüri tarafından 28 ayrı tüketici teknolojisi kategorisinde dağıtılıyor. Ödüller, CES’in de haklarına sahip olan Consumer Technology Association (CTA) tarafından düzenleniyor.

Acer C250i Projektör: Çok Açılı Projeksiyon, Dünyada İlk Kez Otomatik Dikey Mod

Stant gerektirmeden çok açılı görüntü yansıtma becerisine sahip olan C250i taşınabilir LED kablosuz projektör, dünyanın ilk otomatik dikey mod özelliğiyle[1] kullanıcıların akıllı telefonlarındaki içerikleri hemen her yerde görüntülemesini sağlıyor. C250i, benzersiz bükülmüş silindir tasarımı sayesinde yatay atımlı diğer projektörlerden farklı olarak esnek projeksiyon imkanı sunuyor. Tasarım yalnızca şık olmakla kalmıyor aynı zamanda alandan tasarruf ediyor ve stant veya üçayak gerektirmeden duvara, tavana veya herhangi bir yüzeye akıllı telefon ekranını yansıtma esnekliği sunuyor.

Yan konulan projektör, içerikleri duvarda veya tavanda görüntülerken en iyi açıyı bulabilmek için döndürülebiliyor. Dik konulduğunda ise yenilikçi otomatik dikey mod, kullanıcıların dikey video görüşmeleri veya canlı yayın oturumlarını (örneğin Facebook veya Instagram’da) doğrudan kablosuz olarak yayınlayabilmelerini sağlıyor. Üstelik de görüntünün yan kısmında siyah bölümler oluşmuyor. Küçük boyutlarına rağmen yüksek çözünürlüklü 1080p görüntüler sunabilen C250i, 900 mAh kapasiteli bataryasıyla ise uzun süre kullanım olanağı sağlıyor.

Swift 5 Ultra Taşınabilir: Her Yerde Üstün Performans

Acer Swift 5, bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarda olması gereken şık kasa, zarif tasarım, ince çerçeveler, üstün performans ve pil ömrü gibi özelliklerin tümünü barındırıyor. Sınıfının en hafif modellerinden biri olan 14 inç Acer Swift 5[2], magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımlarının karışımıyla üretilen bir kasaya sahip. Yeni bağımsız NVIDIA GeForce MX250 ekran kartı[3] ile gelen yalnızca 0,5 inç inceliğindeki en yeni nesil modelin ağırlığı 0,9 kg iken, cihazın entegre Intel Iris Pro grafik işlemcili seçeneği, daha bile hafif. Üç kenarı ince çerçeveli olan ürünün ekran gövde oranı ise yüzde 86,4.

Sık seyahat eden profesyoneller için tasarlanan Swift 5, hafif olmasına rağmen güçlü bir dizüstü bilgisayar. 12,5 saate[4] varan pil ömrü gün boyu üretken olmanızı sağlıyor. Hızlı şarj destekli Swift 5, 30 dakikalık şarjla 4,5 saate kadar kullanım[5] sunuyor. Windows Hello’dan yararlanan dahili parmak izi okuyucu sayesinde güvenli ve kolay giriş yapılabiliyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer C250i projektör Ocak 2020’de 549 dolar; Acer Swift 5 ise bu aydan itibaren 899 dolar tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla tüketicilere sunulacak.

4/9/2019 itibarıyla piyasada bulunan taşınabilir LED projektörler arasında Acer Inc. tarafından yapılan araştırmaya göre.

Acer’ın piyasadaki Windows OS veya OSX işletim sistemli ve kapaklı rakip 14 inç dizüstü bilgisayar tasarımlarını karşılaştırdığı 3 Eylül 2019 Salı tarihli dahili araştırmaya göre.

Teknik özellikler modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Belirtilen pil ömrü, internette gezinme sırasında yapılan testlerle elde edilmiştir. Testte, önceden seçilen 50 adet web sitesi pil bitene kadar Microsoft Edge ile her 30 saniyede sırayla yeniden yüklenmiştir. Belirtilen pil ömrü yalnızca karşılaştırma amaçlıdır. Gerçek pil ömrü modele, yapılandırmaya, uygulamalara, video yongası biçimine ve kullanılan özelliklere göre değişiklik gösterir. Pillerin maksimum kapasitesi zamanla ve kullanıldıkça azalır. Pil ömrü test sistemi: 10. Nesil Intel Core i5, NVIDIA GeForce MX250, FHD, yalnızca SSD, 16 GB LPDDR4X bellek. Pil ömrü test koşulları: 100 nit LCD parlaklığı, yüzde 50 ses düzeyi, WLAN açık, Bluetooth açık, doğrudan internet bağlantısı yok.

“Kullanım” ifadesi video oynatmak anlamına gelir. “Şarj süresinde” cihaz şarj olurken kapalıdır.