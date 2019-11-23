4K Video Çekebilen İlk Astro Fotoğraf Makinesi: EOS Ra

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, ikonik full frame serisi ile EOS R sistemini buluşturan ilk full frame astrofotoğrafi makinesi EOS Ra modelini tanıttı. Gökyüzünün gizli renklerini rahatlıkla ortaya çıkarabilen özelliklere sahip EOS Ra kullanışlı ve kompakt yapısıyla da pratiklik sunuyor.

Canon, evrenin derinliklerini keşfetmek isteyen fotoğraf meraklılarını full frame astrofotografi makinesi EOS Ra ile tanıştırıyor. Gecenin karanlığında gökyüzünün gizli renklerini ortaya çıkarmak isteyenlerin net kareler yakalamalarını sağlayan EOS Ra, hafif ve kompakt olmasıyla da farkını ortaya koyuyor.

Takımyıldızları artık çok yakınınızda

Bilgisayar bağlantısına ve harici güce ihtiyacı olmayan EOS Ra, uzay fotoğrafçılığı tutkunlarına olağanüstü kalitede görüntü yakalama imkanı tanıyor. Uzun süre yıldızları ve gökyüzünü fotoğraflamayı sevenler için ideal olan EOS Ra, ergonomik yapısıyla fotoğrafçıların kontrolünü maksimum düzeye taşıyor. Değişken açılı dokunmatik ekranı, 30 kata kadar büyüterek odak kontrolü yapma avantajıyla EOS Ra, her türlü pozisyonda rahatlıkla kullanılıyor. Aynı zamanda elektronik vizör donanımı sayesinde karanlıkta net karelerin elde edilmesine olanak tanıyor. EOS Ra, 4K video ve 4K zaman aşımlı çekim becerileri sayesinde 4K video işlevine sahip olan ilk astro fotoğraf makinesi oluyor.

Gökyüzünün muhteşem rengini keşfedin

EOS R fotoğraf makinesiyle aynı özelliklere sahip EOS Ra modelinin hızlı ve -6EVi gibi düşük ışık seviyelerinde odaklanma becerisi bulunuyor. Yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselliii 35 mm full frame CMOS sensörü ve DIGIC 8 görüntü işlemcisine sahip astrofotoğrafi makinesi EOS Ra, yeni kızıl ötesi bloklama filtresiyle (IR filtresi) fazla hidrojen alfa ışığını ileterek gökyüzünün kendine özgü kırmızı rengini net ve berrak yakalayabiliyor.

Dünyanın ötesinde optik mükemmellik

Aynasız tasarımı ve full frame sensörüyle EOS Ra, mekanik ayna sisteminin kullanılmaması sayesinde titreşimleri en aza indiriyor ve net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Üstelik Canon’un geliştirdiği yüksek performanslı sensör, yüksek ISO performansında farklı seçenekler, etkileyici çözünürlük, hızlı okuma ve pozlama enlemi sunarak yıldızları eşsiz bir kalitede görüntülüyor.

Her koşulda hızlı ve basit odaklanma özelliği

Dual Pixel CMOS Otomatik Odaklanma (AF) özelliği ile EOS Ra, düşük ışıklı ortamlarda yapılan çekimler de dahil olmak üzere görüntülerin benzersiz optik mükemmellikte olmasını garantileyen çeşitli AF ve MF odaklanma işlevlerini sunuyor. Gökyüzü fotoğrafçılarının EOS Ra’yı bir teleskopla kullandıklarında, odak pikleme ve 30x seviyesine kadar büyütme gibi odaklanmaya yardımcı olan işlevleri, herhangi bir optik cihazla kullanıldığında bile odaklanmayı basit ve hızlı bir hale getiriyor.

Her senaryoya uygun bir lens seçeneği

EOS Ra modelinde kullanılan RF lens yuvası, optik tasarımında radikal bir değişikliğe imza atıyor. Üç lens montaj adaptörüyle uyumlu olan EOS Ra, fotoğrafçılara farklı lens ve teleskopi seçenekleri sunuyor.

EOS Ra – Temel Özellikler

Görüntü sensörüne daha yüksek seviyede hidrojen alfa (Hα) ışığı şeffaflığı kazandıran kızıl ötesi bloklama filtresi (IR filtre) dizisi, EOS R ile kıyaslandığında dört kat daha fazla hidrojen alfa ışığının iletilmesini sağlıyor.

Yaklaşık 30,3 milyon etkin pikselli 35 mm full frame CMOS sensörü, en son DIGIC 8 görüntü işlemcisi ve yüksek performanslı RF lenslerle uyumluluğu sayesinde optik açıdan mükemmel görüntüler yakalıyor.

Lens ve fotoğraf makinesi gövdesi arasında güçlendirilmiş iletişim ve güç iletimi

Hafif aynasız tasarımı, teleskoba takıldığında titremeyi azaltıyor.

Düşük ışık becerileri

Değişken açılı ekran

HDMI üzerinden 10 bit çıkışla 4K video çekimi