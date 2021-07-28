Actuate, Wesley Clover iş birliğiyle Türkiye’de Ar-Ge merkezi kurdu

Türk yazılım ve danışmanlık şirketi Actuate, dünyanın önde gelen Kanadalı yatırım portföylerinden Wesley Clover ile gücünü birleştirerek Türkiye’de Ar- Ge merkezi’ne imza attı. Ar-Ge merkezi, Wesley Clover’ın global girişim dünyasındaki uzmanlığı ile Actuate’in global Ar-Ge pazarındaki deneyimlerini bir araya getiren yeni bir oluşum olarak faaliyet göstermeye başladı. Bu ortaklık, Wesley Clover’ın Türkiye’deki Ar-Ge merkezi olarak global pazardaki şirketlerine ve girişimcilere, büyüme ve gelişim odaklı teknoloji yol haritalarını hazırlayacak ve buna uygun ürünleri hayata geçirmelerini sağlayacak.

Actuate Kurucu Ortağı, Zeynep Sarılar, “Wesley Clover’ın girişim dünyasındaki uzmanlığı ile Actuate’in Türk Ar-Ge pazarındaki deneyimlerini bir araya getirerek kurduğumuz Ar- Ge merkezimiz, hem şirketimizi hem de iş ortaklarımızı dünya ligine taşıyacak. Türk bilişim sektörünün gücünü, dünya ligine ulaştırmak için adeta bir kuluçka görevi görecek. Aynı zamanda start-up’ların yeteneklerini ve fırsatları keşfetmelerine yönelik kılavuzluk yapacak” dedi.

2016’dan bu yana iş ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ürün geliştirme ve ürünleştirme konusunda ve bu ürünlerin ticarileşmesine yönelik hizmetler sunan Actuate, dünya devi Wesley Clover ile Türkiye’de Ar-Ge merkezi kurulmasına yönelik iş birliğine gitti. Wesley Clover’ın global girişim dünyasındaki uzmanlığı ile Actuate’in global Ar-Ge pazarındaki deneyimlerini bir araya getirerek kurulan Ar-Ge merkezi, faaliyete başladı. Bu iş birliği ile Wesley Clover, teknoloji girişimleri portföyüne yenilerini eklerken, global start-up’ları Türkiye’ye kazandıracak. Ayrıca, Türkiye’den dünyaya açılmak isteyen start-up ve scale-up’lar için de bir kaldıraç etkisi yaratılması hedefleniyor. Ar-Ge merkezinde teknoloji uzmanları ve yazılımcılar istihdam edilecek.

Actuate olarak, iş ortaklarının fikirlerinin yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi ve geliştirilmesi yönünde verdikleri hizmetle girişimciliği ve büyümeyi destekleyen bir yaklaşım sergilediklerini vurgulayan Actuate Kurucu Ortağı Zeynep Sarılar, bu iş birliğinin kazanımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

Dünyaya yeni başarı hikayeleri kazandıracak

“Bu zamana kadar, farklı büyüklükte işletmeler, üniversiteler, STK’lar, dernek ve vakıflar ile start-up ve scale-up’ların iş fikirlerini hayata geçirme, ürünleştirme ve ticarileştirme süreçlerinde organik bir destek mekanizması oluşturduk. Bu sayede, şirketler, kurumlar ve girişimciler özelinde çok sayıda başarı hikayeleri yarattık. Ar- Ge merkezi ile global ölçekte yeni başarı hikayeleri yaratılmasına yönelik kılavuzluk yapacağız. Bilişim teknolojileri sektörünün daha ileri seviyelere ulaştırılması açısından çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. Sektörümüze dünyadan yeni oyuncular kazandırırken, yüzünü dünyaya dönmek isteyen şirketler, start-up ve scale-up’ları dünya pazarıyla tanıştıracağız. İş ortaklarımıza özel geliştirdiğimiz derinlemesine çözümleri içeren büyüme ve sürdürülebilirlik hizmetimizi, Ar-Ge merkezi ile destekleyeceğiz. Dünyaya yeni başarı hikayeleri kazandıracağımıza inanıyoruz.”

“Türk bilişim sektörünün gücünü dünyaya ulaştıracağız”

Ar- Ge merkezi ile Türk bilişim teknolojileri sektörünün sahip olduğu geniş yetkinlikleri dünya ligine ulaştırarak, tüm paydaşlar için fayda odaklı sonuçlar yaratacaklarına inandıklarının altını çizen Zeynep Sarılar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Actuate olarak 2016 yılından bu yana, iş ortaklarımıza en yüksek kalitede hizmet vermeyi ve sürdürülebilir ürün döngüleri yaratmayı sürdürüyoruz. Bu iş birliği sayesinde geliştirileceğimiz çözümlerle dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren çok geniş bir kitleye hitap eden ürün portföyleri yaratacağız. Bu yönüyle bizi oldukça heyecanlandıran bir iş birliği oldu. Bu sayede yazılım çözümlerimizin değerini ve ulaştığı son noktayı uluslararası platformda gösterebilme şansını elde edeceğiz.”

“Türkiye, Ar-Ge konusunda çok kuvvetli”

Wesley Clover ve Actuate ortaklığı ile yeni ürünleri dünya pazarlarına ulaştırarak güçlü şirketlerin kurulmasına liderlik edeceklerine inandıklarını belirten Wesley Clover Başkan Yardımcısı Arda Özgün, “Türkiye’deki yetenekli mühendislere ve iş etiğine hep çok hayran kaldım. Bu nedenle Türkiye operasyonumuzu büyütüyoruz. Uzun yıllar Türkiye’deki teknoloji ekosistemin içinde, güçlü takımlarla yaratıcı ürünler geliştirdik. Actuate, uzman ekibi ve girişim dünyasındaki tecrübesiyle Wesley Clover için çok iyi bir ortak.” dedi.