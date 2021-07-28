Epson’dan hastaneleri hızlandıracak tarayıcı

Global teknoloji şirketi Epson, sağlık kuruluşlarında hataları azaltırken hızı artıracak tarayıcı modellerini tanıttı. Yeni WorkForce DS serisi, hasta gizliliğini sağlarken kayıtlar kaybolmuyor ve tıbbi dokümanlar tarandığı ve dijitalleştirildiği için tıbbi hatalar azaltılıyor

Global teknoloji lideri Epson, sağlık sektöründe verimliliği artırırken maliyetleri düşürecek tarayıcı serisini piyasaya sürdü: WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II ve WorkForce DS-730N. Epson’un WorkForce DS serisi, hasta gizliliğini sağlarken kayıtlar kaybolmuyor ve tıbbi dokümanlar tarandığı için tıbbi hatalar azaltılıyor.

Sağlıkta kayıplar yüzde 6’yı buluyor

Sahtekarlık ve hata nedeniyle yaşanan kayıplar sağlık sektörünün giderlerinin yaklaşık yüzde 6’sından fazlasını oluşturuyor. Bu durum da hasta bilgilerinin ve gizliliğinin korunmasını sağlık kuruluşları için yüksek öncelikli konu haline getiriyor. WorkForce DS-770II, WorkForce DS-530II ve WorkForce DS-730N kağıt beslemeli tarayıcılar, sağlık çalışanlarının süreçlerini iyileştirmelerine ve hızlandırmalarına yardımcı oluyor. Hasta gizliliği daha iyi muhafaza ediliyor, kayıtlar kaybolmuyor ve tıbbi dokümanlar tarandığı ve dijitalleştirildiği için tıbbi hatalar azaltılıyor. Epson tarayıcıları ile sağlık çalışanları, hasta kayıtlarını kolay ve güvenli bir şekilde tarayabiliyor ve dökümanların kaybolmasından kaynaklanan endişe ve maliyet en aza indiriliyor.

Epson Avrupa Ürün Pazarlama Müdürü Steve King, “Dünya çapındaki sağlık sistemleri en ön saftaki hizmetleri gerçekleştirmek için muazzam bir baskı altında. Bunun için de etkili iş akışlarına ve süreçlerine güvenmek zorundalar. Eskimiş ekipmanlar ve çağ dışı kalmış sistemler bu amaçlara ulaşmayı engelleyebiliyor. Sağlık sektörüne çözüm sağlayan lider tedarikçilerle yakın temas halinde çalışıyoruz. Tarayıcılarımız sağlık çalışanlarının güvenli dijital iş akışları dahilinde kayıtları takip etmelerine yardımcı oluyor” diyor.