watchOS 8 ile Apple Watch’a yeni erişim, bağlantı ve farkındalık özellikleri geliyor

Yeni watchOS, Wallet uygulamasında daha fazla erişim, Ev uygulamasında daha fazla özellik, yeni antrenman türleri ve güncellenmiş Nefes uygulamasını sunuyor

Apple bugün, dünyanın en gelişmiş giyilebilir işletim sistemini kullanıcıların sağlıklı, aktif ve bağlantıda kalması için daha da vazgeçilmez hale getiren güçlü yeni özelliklere sahip watchOS 8’in ön tanıtımını yaptı. Wallet ve Ev uygulamalarındaki güncellemeler Apple Watch’u araç içinde ve kullanıcıların yaşadığı, çalıştığı ve ziyaret ettiği yerlerde kolay erişim için giderek daha yararlı hale getiriyor. Yeniden tasarlanan Nefes uygulaması ve yeni Tai Chi ve Pilates antrenman türleri kullanıcıların zinde ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor ve zihinsel sağlıklarını destekliyor. Yeni Portreler saat kadranı ve Mesajlar ve Fotoğraf uygulamalarındaki iyileştirmeler ise kullanıcıların sevdikleriyle bağlantıda kalmalarını daha da kolaylaştırıyor.

“Kullanıcıları sağlıklı, aktif ve bağlantıda tutan Apple Watch dünyanın en sevilen saati.” diyen Apple’ın Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Lynch sözlerine şöyle devam etti: “watchOS 8’de, Ev ve Wallet uygulamasındaki önemli güncellemelerle kullanıcıların yaşadığı, çalıştığı ve ziyaret ettiği yerlere daha kolay erişim olanağı sağlıyor, fiziksel ve zihinsel sağlık için verilen desteği genişletiyor, yeni Portreler kadranı ve Mesajlar uygulamasındaki güncellemelerle daha zengin kişisel bağlantılar kurma imkanı sunuyoruz.”

Wallet ile Daha Fazla Erişim

Apple Watch ile, mağazalarda veya toplu taşıma araçlarında temassız ve güvenli ödeme yapmak için Apple Pay’i ve Wallet’ı kullanmak son derece kolay. watchOS 8’de, Wallet uygulaması kullanıcıların kendileri için en önemli yerlere ve şeylere sorunsuz ve güvenli bir şekilde erişmeleri için daha da güçlü temassız yollar sunuyor.

İlk kez 2020’deki WWDC’de duyurulan Ultra Geniş Bant desteği şimdi Apple Watch Series 6’da dijital araba anahtarlarına da geliyor. Apple Watch kullanıcıları araçlarının kilidini uzaktan açabiliyor ve araçlarını sürücü koltuğundan çalıştırabiliyor.1 Bu sonbaharda kullanıcılar Wallet’a ev, ofis ve otel anahtarlarını da ekleyip kapıyı Apple Watch’a dokunarak açabilecekler.2 Bu yılın ilerleyen günlerinde, ABD’de bu sisteme katılan eyaletlerden başlayarak kullanıcılar sürücü belgelerini ve eyalet kimliklerini de Wallet’a ekleyebilecekler. Belirli TSA kontrol noktaları, kullanıcıların dijital kimliklerini kullanabilecekleri ilk yer olacak.

Yeniden Tasarlanan Ev Uygulaması watchOS 8’deki yeniden tasarlanmış Ev uygulaması belirli bir anda ihtiyaç duyulan aksesuarlara ve ortamlara daha kolay erişim ve aksesuarları odalara göre ayrı ayrı kontrol etme olanağı sunuyor. HomeKit özellikli bir kamerası olan kullanıcılar kapıda kimin olduğunu bileklerinden görebiliyorlar. Apple Watch kullanıcıları ayrıca İnterkom düğmesine dokunarak HomePod, HomePod mini veya başka kişisel aygıtlar aracılığıyla tüm eve ya da tek tek odalara hızla bir mesaj yayınlayabiliyorlar.

Yeni Antrenman Türleri watchOS 8 ile hem fiziksel zindelik hem bilinçli hareket için yararlı olan iki popüler antrenman türü geliyor: Tai Chi ve Pilates. Bu yeni antrenman türleri, kullanıcılara doğru ölçümler sağlamak için özel oluşturulmuş güçlü ve onaylı kalp atış hızı ve hareket algoritmalarıyla destekleniyor.

Farkındalığa Yeni Bir Yaklaşım İnsanlar daha farkında olmak için gün içinde kısa anlar bulmanın önemini şimdi her zamankinden daha fazla anlıyor. WatchOS 8’de Nefes uygulaması Farkındalık uygulamasına dönüşerek gelişmiş bir Nefes deneyiminin yanı sıra yeni Düşünme oturumunu sunuyor. Düşünme özelliği herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda yapılabilecek ve bir dakika gibi kısa zaman alan bilinçli bir odaklanma egzersizi sağlıyor. Her Düşünme oturumu kullanıcıyı pozitif bir zihin yapısına davet eden benzersiz ve ince düşünülmüş bir kavramla karşılıyor. Örneğin, kullanıcı “Son zamanlarda bir sakinlik duygusu hissettiğiniz bir anı hatırlayın. O hissi bu ana getirin.” veya “Minnettar olduğunuz bir şey hakkında düşünün ve bu şeye neden bu kadar değer verdiğinizi anlamaya çalışın.” gibi bir düşünme önerisi görebiliyor. Hem Nefes hem Düşünme deneyimleri, kullanıcıların oturumlardan daha fazla yararlanmasını sağlayan ipuçlarının yanı sıra harika görünen yeni animasyonlar sunuyor.

Uykuda Solunum Hızı Apple Watch şimdi, kullanıcıların bir yatma saati öncesi rutini oluşturarak uyuma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor ve uykuda geçen zaman, kalp atış hızı ve kan oksijeni gibi ölçümleri takip ediyor. watchOS 8 uykuda solunum hızını, yani dakika başına alınan nefes sayısını takip ederek kullanıcılara genel sağlık durumları hakkında daha da fazla bilgi veriyor. Bunu yapmak için, Apple Watch uyku sırasında yerleşik ivmeölçeri kullanarak solunum hızını ölçüyor ve bu bilgiler, zaman içindeki eğilimlerle birlikte iPhone’daki Sağlık uygulamasında görüntüleniyor. Bu ölçüm HealthKit aracılığıyla geliştiriciler tarafından da kullanılabiliyor.

Portreler Saat Kadranı ve Fotoğraflar Fotoğraflar kadranı en popüler Apple Watch kadranı. Ve watchOS 8, kullanıcılara en sevdikleri fotoğrafları doğrudan bileklerinden görüntülemeleri ve kullanmaları için yeni yollar sunuyor. Yeni Portreler kadranı, iPhone’da çekilmiş göz alıcı portre fotoğraflarına, fotoğraflardaki yüzleri otomatik olarak tanıyıp süjeyi öne çıkarmak için kırparak etkileyici ve çok katmanlı bir efektle hayat katıyor. Fotoğraflar uygulaması da yeniden tasarlandı. Koleksiyonları görüntülemek ve içlerinde gezinmek için yeni yollar sunuyor; Anılar ve Öne Çıkan Fotoğraflar, Apple Watch ile eşzamanlanıyor ve fotoğraflar şimdi yeni Paylaşma Sayfası’yla Mesajlar ve Mail aracılığıyla paylaşılabiliyor.

Mesajlar ve Kişiler Mesajlar’daki yeni araçlarla Apple Watch’ta iletişim kurmak şimdi her zamankinden daha kolay. Kullanıcılar aynı mesaj içinde Karalama, dikte ve emoji’leri birlikte kullanabiliyor ve dikte edilen mesajlarda sunulan metni düzenleme seçeneğine sahipler. Bir mesajın ifade gücünü artırmak için kullanıcıların tek yapması gereken bir sözcük veya ifade girmek ve yüzlerce popüler GIF seçeneğinden birini tercih etmek.

watchOS 8 ile birlikte Apple Watch’ta da sunulan Kişiler uygulaması, doğrudan uygulamanın içinden kişi aramak, eklemek, düzenlemek ve paylaşmak için kolay bir yol sunuyor.

Odak watchOS 8, iOS 15’te sunulan, kullanıcıların dikkat dağınıklığını azaltmalarına ve ana odaklanmalarına yardım eden güçlü araç seti Odak’ı da destekliyor. Apple Watch, iOS’te ayarlanmış Odak’lara otomatik olarak uyum sağlıyor. Böylece kişilerden ve uygulamalardan gelen bildirimler kullanıcının o anda ne yaptığına bağlı olarak filtreleniyor. Odak özelliği kullanım alışkanlıklarına dayanan önerilerde bulunmak için aygıt içi akıllı teknolojileri kullanıyor. Örneğin, Apple Watch’ta bir antrenman başlatıldığında Fitness Odağı öneriliyor.