watchOS 8 ile Apple Watch’a yeni erişim, bağlantı ve farkındalık özellikleri geliyor
Yeni watchOS, Wallet uygulamasında daha fazla erişim, Ev uygulamasında daha fazla özellik, yeni antrenman türleri ve güncellenmiş Nefes uygulamasını sunuyor
Apple bugün, dünyanın en gelişmiş giyilebilir işletim sistemini kullanıcıların sağlıklı, aktif ve bağlantıda kalması için daha da vazgeçilmez hale getiren güçlü yeni özelliklere sahip watchOS 8’in ön tanıtımını yaptı. Wallet ve Ev uygulamalarındaki güncellemeler Apple Watch’u araç içinde ve kullanıcıların yaşadığı, çalıştığı ve ziyaret ettiği yerlerde kolay erişim için giderek daha yararlı hale getiriyor. Yeniden tasarlanan Nefes uygulaması ve yeni Tai Chi ve Pilates antrenman türleri kullanıcıların zinde ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor ve zihinsel sağlıklarını destekliyor. Yeni Portreler saat kadranı ve Mesajlar ve Fotoğraf uygulamalarındaki iyileştirmeler ise kullanıcıların sevdikleriyle bağlantıda kalmalarını daha da kolaylaştırıyor.
“Kullanıcıları sağlıklı, aktif ve bağlantıda tutan Apple Watch dünyanın en sevilen saati.” diyen Apple’ın Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Lynch sözlerine şöyle devam etti: “watchOS 8’de, Ev ve Wallet uygulamasındaki önemli güncellemelerle kullanıcıların yaşadığı, çalıştığı ve ziyaret ettiği yerlere daha kolay erişim olanağı sağlıyor, fiziksel ve zihinsel sağlık için verilen desteği genişletiyor, yeni Portreler kadranı ve Mesajlar uygulamasındaki güncellemelerle daha zengin kişisel bağlantılar kurma imkanı sunuyoruz.”
Wallet ile Daha Fazla Erişim
Apple Watch ile, mağazalarda veya toplu taşıma araçlarında temassız ve güvenli ödeme yapmak için Apple Pay’i ve Wallet’ı kullanmak son derece kolay. watchOS 8’de, Wallet uygulaması kullanıcıların kendileri için en önemli yerlere ve şeylere sorunsuz ve güvenli bir şekilde erişmeleri için daha da güçlü temassız yollar sunuyor.
İlk kez 2020’deki WWDC’de duyurulan Ultra Geniş Bant desteği şimdi Apple Watch Series 6’da dijital araba anahtarlarına da geliyor. Apple Watch kullanıcıları araçlarının kilidini uzaktan açabiliyor ve araçlarını sürücü koltuğundan çalıştırabiliyor.1 Bu sonbaharda kullanıcılar Wallet’a ev, ofis ve otel anahtarlarını da ekleyip kapıyı Apple Watch’a dokunarak açabilecekler.2 Bu yılın ilerleyen günlerinde, ABD’de bu sisteme katılan eyaletlerden başlayarak kullanıcılar sürücü belgelerini ve eyalet kimliklerini de Wallet’a ekleyebilecekler. Belirli TSA kontrol noktaları, kullanıcıların dijital kimliklerini kullanabilecekleri ilk yer olacak.
Yeniden Tasarlanan Ev Uygulaması
watchOS 8’deki yeniden tasarlanmış Ev uygulaması belirli bir anda ihtiyaç duyulan aksesuarlara ve ortamlara daha kolay erişim ve aksesuarları odalara göre ayrı ayrı kontrol etme olanağı sunuyor. HomeKit özellikli bir kamerası olan kullanıcılar kapıda kimin olduğunu bileklerinden görebiliyorlar. Apple Watch kullanıcıları ayrıca İnterkom düğmesine dokunarak HomePod, HomePod mini veya başka kişisel aygıtlar aracılığıyla tüm eve ya da tek tek odalara hızla bir mesaj yayınlayabiliyorlar.
Yeni Antrenman Türleri
watchOS 8 ile hem fiziksel zindelik hem bilinçli hareket için yararlı olan iki popüler antrenman türü geliyor: Tai Chi ve Pilates. Bu yeni antrenman türleri, kullanıcılara doğru ölçümler sağlamak için özel oluşturulmuş güçlü ve onaylı kalp atış hızı ve hareket algoritmalarıyla destekleniyor.
Farkındalığa Yeni Bir Yaklaşım
İnsanlar daha farkında olmak için gün içinde kısa anlar bulmanın önemini şimdi her zamankinden daha fazla anlıyor. WatchOS 8’de Nefes uygulaması Farkındalık uygulamasına dönüşerek gelişmiş bir Nefes deneyiminin yanı sıra yeni Düşünme oturumunu sunuyor. Düşünme özelliği herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda yapılabilecek ve bir dakika gibi kısa zaman alan bilinçli bir odaklanma egzersizi sağlıyor. Her Düşünme oturumu kullanıcıyı pozitif bir zihin yapısına davet eden benzersiz ve ince düşünülmüş bir kavramla karşılıyor. Örneğin, kullanıcı “Son zamanlarda bir sakinlik duygusu hissettiğiniz bir anı hatırlayın. O hissi bu ana getirin.” veya “Minnettar olduğunuz bir şey hakkında düşünün ve bu şeye neden bu kadar değer verdiğinizi anlamaya çalışın.” gibi bir düşünme önerisi görebiliyor. Hem Nefes hem Düşünme deneyimleri, kullanıcıların oturumlardan daha fazla yararlanmasını sağlayan ipuçlarının yanı sıra harika görünen yeni animasyonlar sunuyor.
Uykuda Solunum Hızı
Apple Watch şimdi, kullanıcıların bir yatma saati öncesi rutini oluşturarak uyuma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor ve uykuda geçen zaman, kalp atış hızı ve kan oksijeni gibi ölçümleri takip ediyor. watchOS 8 uykuda solunum hızını, yani dakika başına alınan nefes sayısını takip ederek kullanıcılara genel sağlık durumları hakkında daha da fazla bilgi veriyor. Bunu yapmak için, Apple Watch uyku sırasında yerleşik ivmeölçeri kullanarak solunum hızını ölçüyor ve bu bilgiler, zaman içindeki eğilimlerle birlikte iPhone’daki Sağlık uygulamasında görüntüleniyor. Bu ölçüm HealthKit aracılığıyla geliştiriciler tarafından da kullanılabiliyor.
Portreler Saat Kadranı ve Fotoğraflar
Fotoğraflar kadranı en popüler Apple Watch kadranı. Ve watchOS 8, kullanıcılara en sevdikleri fotoğrafları doğrudan bileklerinden görüntülemeleri ve kullanmaları için yeni yollar sunuyor. Yeni Portreler kadranı, iPhone’da çekilmiş göz alıcı portre fotoğraflarına, fotoğraflardaki yüzleri otomatik olarak tanıyıp süjeyi öne çıkarmak için kırparak etkileyici ve çok katmanlı bir efektle hayat katıyor. Fotoğraflar uygulaması da yeniden tasarlandı. Koleksiyonları görüntülemek ve içlerinde gezinmek için yeni yollar sunuyor; Anılar ve Öne Çıkan Fotoğraflar, Apple Watch ile eşzamanlanıyor ve fotoğraflar şimdi yeni Paylaşma Sayfası’yla Mesajlar ve Mail aracılığıyla paylaşılabiliyor.
Mesajlar ve Kişiler
Mesajlar’daki yeni araçlarla Apple Watch’ta iletişim kurmak şimdi her zamankinden daha kolay. Kullanıcılar aynı mesaj içinde Karalama, dikte ve emoji’leri birlikte kullanabiliyor ve dikte edilen mesajlarda sunulan metni düzenleme seçeneğine sahipler. Bir mesajın ifade gücünü artırmak için kullanıcıların tek yapması gereken bir sözcük veya ifade girmek ve yüzlerce popüler GIF seçeneğinden birini tercih etmek.
watchOS 8 ile birlikte Apple Watch’ta da sunulan Kişiler uygulaması, doğrudan uygulamanın içinden kişi aramak, eklemek, düzenlemek ve paylaşmak için kolay bir yol sunuyor.
Odak
watchOS 8, iOS 15’te sunulan, kullanıcıların dikkat dağınıklığını azaltmalarına ve ana odaklanmalarına yardım eden güçlü araç seti Odak’ı da destekliyor. Apple Watch, iOS’te ayarlanmış Odak’lara otomatik olarak uyum sağlıyor. Böylece kişilerden ve uygulamalardan gelen bildirimler kullanıcının o anda ne yaptığına bağlı olarak filtreleniyor. Odak özelliği kullanım alışkanlıklarına dayanan önerilerde bulunmak için aygıt içi akıllı teknolojileri kullanıyor. Örneğin, Apple Watch’ta bir antrenman başlatıldığında Fitness Odağı öneriliyor.
Diğer watchOS 8 Güncellemeleri
- Şimdi Apple Watch’ta da birden fazla sayaç kullanılabiliyor ve Siri ile bunlara “Çamaşır Yıkama Sayacı” veya “Yemek Pişirme Sayacı” gibi özel etiketler verilebiliyor.
- watchOS 8’de, aralarında Harita, Farkındalık, Şu An Çalınan, Telefon, Podcast’ler, Kronometre, Sayaçlar ve Sesli Notlar da bulunan daha fazla uygulama Hep Açık ekranı destekliyor. watchOS 8 üçüncü taraf uygulamaları için oluşturulmuş yeni bir Hep Açık API’si ile geliştiricilerin uygulamalarını güncel ve duruma uygun tutmalarını kolaylaştırıyor.
- Farklı kol yapılarına sahip Apple Watch kullanıcılarını desteklemek için, AssistiveTouch özelliği Apple Watch’un ekrana dokunmadan basit el hareketlerini algılamasını ve böylece tek elle kullanılabilmesini sağlıyor. Kullanıcılar yerleşik hareket sensörlerini kullanarak gelen aramaları yanıtlayabiliyor, ekran üzerindeki hareket imlecini kontrol edebiliyor ve Bildirim Merkezi, Denetim Merkezi ve daha fazlasına erişim sağlayan bir eylem menüsünü açabiliyorlar.
- Apple Watch’taki yeni Nesneleri Bul uygulaması kullanıcıların Bul ağı aracılığıyla etiketledikleri eşyalarının yerini bulmasına yardımcı olurken, yeni Aygıtları Bul uygulaması ise kullanıcıların aynı Apple ID ile kaydedilmiş kayıp Apple aygıtlarının yerini belirlemelerine yardımcı oluyor.
- Yeniden tasarlanan Müzik uygulaması kullanıcıların tek bir yerden Mesajlar ve Mail aracılığıyla şarkı, albüm ve çalma listeleri paylaşmalarına, müzik ve radyo dinlemelerine imkan veriyor.
- Hava Durumu uygulaması şimdi, bazı sert hava koşullarıyla ilgili resmi duyuruları gösteren Ciddi Hava Durumu bildirimleri özelliğini destekliyor. Uygulama ayrıca Bir Saat Sonra Yağış uyarıları da veriyor ve güncellenmiş komplikasyonlar sunuyor.
- Aile Ayarları’na Hong Kong, Japonya ve belirli Çin ana karası ve ABD şehirlerinde ulaşım kartları ekleme özelliği geliyor. Ayrıca Takvim ve Mail uygulamaları Google hesabı ekleme seçeneği sunuyor.
- Tümüyle Apple Watch merkeze alınarak oluşturulan ilk fitness servisi olan Apple Fitness+, watchOS 8’de Resim içinde Resim desteği ve yeni filtreleme seçenekleri de sunuyor ve kullanıcılar devam eden bir antrenmanı herhangi bir aygıttan duraklatıp yeniden başlatabiliyorlar. Fitness+ bu ay içinde, en gözde fitness uzmanlarından biri olan Jeanette Jenkins’in yer aldığı yeni bir antrenman serisi ve Lady Gaga, Jennifer Lopez, Keith Urban ve Alicia Keys’in tüm çalma listelerini içeren antrenmanlarla yeni bir Sanatçı Spotlight Serisi sunacak.
Gizlilik
Apple gizliliğin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor. Gizliliğin Sağlık ve Kimlik Belirleme için özellikle önemli olması nedeniyle, Sağlık verileri aygıt içinde veya iCloud ile eşzamanlanırken iCloud’da şifreleniyor. Kimlik belirleme için, Wallet’taki kimlik kartları şifreleniyor ve Apple Pay’i de gizli ve güvende tutmak için kullanılan donanım teknolojisi Secure Element’te güvenli bir şekilde saklanıyor. Bir sürücü belgesi veya eyalet kimliği kullanılırken, Apple dijital kimliklerin ne zaman ve nerede gösterildiğini göremiyor.
Bulunabilirlik
watchOS 8’in geliştirici beta sürümü bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Developer Program üyelerine sunulacak. Halka açık beta sürümü ise gelecek ay beta.apple.com adresinde watchOS kullanıcılarına sunulacak. watchOS 8, iPhone 6s veya daha yeni bir iPhone modeliyle eşleştirilmiş Apple Watch Series 3 veya daha yeni Apple Watch modelleri için bu sonbaharda ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak. Bazı özellikler her bölgede veya dilde ya da her aygıtta kullanılamayabilir. Özellikler değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen apple.com/watchos/tr/watchos-preview adresini ziyaret edin.