Teknoloji nedir sorusu, birçok unsuru kapsayan geniş bir anlam içeren soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük yaşantımızda teknolojinin yeri gün geçtikçe daha da büyümektedir. Teknoloji; bilimsel bilginin insan yaşamının pratik amaçlarına uygulanması veya bazen de ifade edildiği gibi insan çevresinin değiştirilmesi ve manipülasyonu.

Değişen ve gelişen dünyada teknoloji nedir sorusu, her geçen gün daha çok anlam kazanmaya başlamıştır. Bir beyaz eşyanın motor teknolojisini, bilgisayar teknolojisini veya bir mimari teknolojiyi inceleyebiliriz. Bu anlamda çok geniş tanım ve anlamları içerisinde barındıran teknolojinin, türlere ayrıldığını da söyleyebiliriz.

Teknoloji Türleri

Günümüz teknoloji çağı sayesinde hemen hemen her alanda büyük ilerlemeler kaydedebilmiştir. Bunun katkısıyla birlikte teknoloji de giderek genişleyip bir çok türün oluşmasını beraberinde getirmiştir. Hayatımızda yeri doldurulamaz birçok kolaylık sağlaması sayesinde gittikçe yaygınlaşan ve kabul edilebilir birçok imkan sunan teknolojinin türleri hakkında, şu şekilde birkaç konuya değinebiliriz:

İletişim teknolojisi; günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz teknolojiler arasında. Çünkü hepimiz iletişim kurma, duygularımızı aktarma gibi ihtiyaçlara gereksinim duyuyoruz. Bu yüzden hayatımızın vazgeçilmezleri arasında.

İnşaat teknolojisi de en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birisi. Çünkü teknoloji geliştikçe isteklerimiz de değişip daha modern mimarilere sahip olmak isteyebiliyoruz. Köprüler gibi ağır mühendislik mimarilerini içerebilir.

Tıp teknolojisi ise sürekli olarak gelişip insanların ağrısını azaltma ve daha hızlı iyileşme süreci göstermek için çalışıyor.

Kaynak:

https://www.bencil.org/teknoloji/