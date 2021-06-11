Zoom, hibrit çalışmaya güç katacak yeni Zoom Phone cihazlarını duyurdu

Poly ve Yealink’in donanım desteği ile ortaya çıkan Zoom Phone cihazları, çağrı ve toplantılar için hepsi bir arada masaüstü telefon çözümü sunuyor

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), ev ofislerden paylaşımlı alanlara kadar farklı sektörlerde hibrit çalışan iş gücü için optimize edilmiş yeni bir donanım kategorisi olan Zoom Phone cihazlarını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Zoom Phone cihazları, Zoom’un yazılım teknolojileri ile donanım tarafındaki iki önemli oyuncu olan Poly ve Yealink’in hepsi bir arada masaüstü telefon uygulamaları kapsamında sunduğu HD video konferans toplantıları, telefon görüşmeleri ve interaktif beyaz tahta özelliklerini destekleyen, video ve ses ile dokunmatik ekran çözümlerinin bir birleşimini sunuyor.

Frost & Sullivan’da Bağlantılı Çalışma Araştırmaları Başkan Yardımcısı Elka Popova, “Zoom’un, güçlü bulut telefonu hizmeti Zoom Phone, sunduğu yenilikçi çözümlerle küresel pazarda ilgi toplamaya devam ediyor. Eski telefon çözümlerine karşı her zaman yıkıcı bir alternatif olan Zoom Phone çözümleri, işletmelerin tedarik edilmesi, dağıtılması ve yönetilmesi kolay cihazlarla çalışma alanlarını video çözümleri ile etkinleştirmelerini sağlayarak değer teklifini daha da geliştirmektedir” dedi.

Zoom Phone ve Zoom Rooms Başkanı Graeme Geddes, “Geleneksel iş süreçleri her geçen gün dijital dünyaya daha fazla uyum sağlıyor. Amacımız ses ve video arasındaki çizgileri bulanıklaştırarak iş gücünü daha fazlasını başarabilmeleri konusunda güçlendirmek. Yeni Zoom Phone cihazları programı, Poly ve Yealink iş ortaklığı ile amaca yönelik olarak oluşturulmuş Zoom Phone donanımlarından oluşan bir seçki içeriyor. Bu çözümler iletişimi kolaylaştırıyor, uyuşmazlığı ortadan kaldırıyor ve güçlü bir iletişim deneyimi sağlıyor” şeklinde konuştu.

Zoom Phone cihazları hem son kullanıcılara hem de BT departmanlarına fayda sağlayarak lisanslamayı, kurulumu, kullanımı ve yönetimi basitleştiriyor. Zoom Phone cihazlarının öne çıkan diğer özellikleri ise şunlar:

Zoom’un güçlü özelliklerine sahip tam özellikli bir masa telefonu: Zoom Phone cihazları ‘her zaman açık ekran’ özelliğine sahiptir. Diğer bir deyişle anında iletişim ve işbirliği için daima hazırdır. Kolayca anlık veya planlanmış toplantılar başlatabilir, telefon görüşmeleri yapabilir, sesli postalarınızı kontrol edebilir, içerik paylaşımı ve açıklama ile sanal olarak iş birliği yapabilirsiniz.

Zoom Phone cihazları ‘her zaman açık ekran’ özelliğine sahiptir. Diğer bir deyişle anında iletişim ve işbirliği için daima hazırdır. Kolayca anlık veya planlanmış toplantılar başlatabilir, telefon görüşmeleri yapabilir, sesli postalarınızı kontrol edebilir, içerik paylaşımı ve açıklama ile sanal olarak iş birliği yapabilirsiniz. Zoom Admin Portal aracılığıyla merkezi yönetim: Uzaktan provizyon ve güncellemelerle basitleştirilmiş, ölçeklenebilir, merkezi yönetim sunar.

Uzaktan provizyon ve güncellemelerle basitleştirilmiş, ölçeklenebilir, merkezi yönetim sunar. Ek lisans gerekmez: Zoom hesabınızla Zoom Phone cihazlarında oturum açıp, anında ofis deneyimi yaratabilirsiniz.

Zoom hesabınızla Zoom Phone cihazlarında oturum açıp, anında ofis deneyimi yaratabilirsiniz. Kullanıcıya özel kişiselleştirme: Entegre video öncelikli birleşik iletişim deneyimi için kullanıcı takvimi, durumu, toplantı ayarları ve telefonla eşitlenir.

Entegre video öncelikli birleşik iletişim deneyimi için kullanıcı takvimi, durumu, toplantı ayarları ve telefonla eşitlenir. Sıfır dokunuş ile kurulum özelliğiyle basitleştirilmiş katılım: Basitleştirilmiş kurulum ve kullanıcı deneyimi ile BT desteği ihtiyacını en aza indirir.

Basitleştirilmiş kurulum ve kullanıcı deneyimi ile BT desteği ihtiyacını en aza indirir. Etkileşimli beyaz tahtaya sahip dokunmatik ekran: Kolayca dışa aktarılabilen ve paylaşılabilen etkileşimli beyaz tahta ile iş arkadaşlarınızla ortak çalışabilirsiniz.

Kolayca dışa aktarılabilen ve paylaşılabilen etkileşimli beyaz tahta ile iş arkadaşlarınızla ortak çalışabilirsiniz. Zoom Sertifikalı: Zoom sertifikalı bir donanım kategorisi olan ve yeni bir toplantı deneyimi sunan Zooom Phone çözümlerine zaman içinde daha fazla cihaz eklenecek.

Zoom Phone cihazlarının başlangıç ürünleri, iki Zoom donanım ortağının (Poly ve Yealink) yenilikçi çözümlerini içerirken, gelecekte iş ortaklarının sayısının artacağı belirtiliyor.

Poly CCX 600 Desk Phone ve entegre kameralı CX 700 Desk Phone

Poly Voice Collaboration Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Lamarque, “Zoom Phone Cihazları olarak Poly CCX ailemize yerel Zoom deneyimini ilk entegre eden çözüm ortaklarından biri olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, hepimizin bildiği ve sevdiği Zoom platformunu dokunmatik ekran özelliği ile destekleyerek güçlü ve sürükleyici bir deneyim sunuyor” dedi.

Yealink VP59 Smart Video Phone

Yealink Ürün Başkan Yardımcısı Alvin Liao, “Yeni, güvenilir ve son teknoloji VP59 görüntülü telefonu, bir Zoom Phone cihazı olarak tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. VP59 görüntülü telefonun dokunmatik ekranı, Zoom’un endüstri lideri video iletişim platformu tarafından desteklenecek ve müşterilere kullanıcı dostu bir arayüz ve sezgisel bir deneyim sunacak” şeklinde konuştu.

Zoom Phone cihazlarını, Zoom Hardware-as-a-Service programı aracılığıyla veya yetkili Poly ve Yealink satıcılarından edinilebilirsiniz. Zoom Phone cihazları hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin veya blogumuza göz atın.