macOS Monterey, daha fazlasını yapmanızı sağlayan güçlü özelliklerle sunuluyor
Monterey, arkadaşlar ve aileyle bağlantı kurmanın, aygıtlar arasında daha akıllı bir şekilde çalışmanın ve odaklanmanın yeni yollarını sunuyor
Apple bugün, dünyanın en gelişmiş masaüstü işletim sistemi macOS’in en yeni sürümü olan macOS Monterey’i tanıttı. macOS Monterey kullanıcılara bağlantıya geçmenin, daha fazlasını yapmanın ve Apple aygıtları arasında daha sorunsuz bir şekilde çalışmanın yeni yollarını sunuyor. FaceTime uygulamasındaki yeni bir özellik olan SharePlay, kullanıcıların deneyimlerini paylaşmalarına imkan veriyor. Sizinle Paylaşılan özelliği ise Mesajlar aracılığıyla paylaşılan içerikleri doğrudan Fotoğraflar, Safari, Apple Podcasts, Apple News ve Apple TV uygulamalarından keşfetmeyi ve deneyimlemeyi kolaylaştırıyor. Safari’de yapılan önemli bir güncellemeyle sekme çubuğu çok daha kullanışlı hale geliyor. Sekme Grupları sekmeleri düzenlemeyi kolaylaştırıyor. Şimdi Mac’te de kullanılabilen Kestirmeler gündelik işleri otomatik hale getiriyor ve Odak özelliği kullanıcıların dikkatlerinin dağılmasını engelleyerek yaptıkları işe odaklanmalarını sağlıyor. Bunların yanı sıra yeni Süreklilik özellikleri olan Universal Control ve AirPlay to Mac, Apple aygıtları arasında sorunsuzca çalışmanın daha fazla yolunu sunuyor. macOS Monterey; iMac, MacBook Air, 13 inç MacBook Pro, Mac mini ve Apple’ın Intel tabanlı Mac’leri dahil olmak üzere şimdiye kadarki en geniş Mac ürün serisini destekleyecek.
“macOS Monterey, Mac kullanıcılarının daha da fazlasını yapmalarını, aile ve arkadaşlarıyla yepyeni ve muhteşem yollarla iletişime geçmelerini ve Mac ile iPad arasında her zamankinden de sorunsuz bir şekilde çalışmalarını kolaylaştıran özelliklerle dolu.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimizin Safari’nin yeni sekme tasarımıyla web’de gezinmekten, FaceTime’da SharePlay ile ortak deneyimler paylaşmaktan, Universal Control ve AirPlay to Mac özellikleri sayesinde Mac’lerini diğer Apple aygıtlarıyla yepyeni yollarla kullanmaktan çok keyif alacaklarını düşünüyoruz.”
Mac ile Daha Fazlasını Yapın
macOS Monterey’deki yeni araçlar kullanıcıların daha fazlasını yapmalarını, odaklanmalarını ve iş birliğini kolaylaştırmak için tasarlandı:
- Dünyanın en hızlı tarayıcısı olan Safari, şimdi kullanıcıların gezindikleri sayfaların daha büyük kısmını görmelerine imkan veren yeni sekme tasarımıyla, gezinme deneyimini baştan aşağı yeniden tasarlıyor. Yeni sekme çubuğu web sayfasının rengini alıyor ve sekmeleri, araç çubuğunu ve arama alanını tek bir kompakt tasarımda bir araya getiriyor. Sekme Grupları sekmeleri kolayca kaydedip yönetmenin yeni bir yolunu sunuyor. Böylece seyahat planlamak, alışveriş yapmak veya kullanıcılar için her gün ziyaret ettikleri sekmeleri saklamak muhteşem bir deneyime dönüşüyor. Sekme Grupları ayrıca Mac, iPhone ve iPad’de eşzamanlanıyor. Böylece kullanıcılar projelerine istedikleri aygıttan devam edebiliyor ve sekmeleri aile ve arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar.
- Kullanıcıların gündelik işlerini otomatik hale getirmelerine ve üretkenliği maksimuma çıkarmalarına yardımcı olmak için Kestirmeler şimdi Mac’te de kullanılabiliyor. Tıpkı iPhone ve iPad’de olduğu gibi, Mac’teki Kestirmeler de kullanıcıların en sık kullandıkları uygulamalarla görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmelerine imkan veriyor. Yalnızca Mac için tasarlanmış hazır eylemlerden oluşan geniş galeri sayesinde kullanıcılar anında dosya paylaşabiliyor, animasyonlu GIF’ler tasarlayabiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyorlar. Bir adım daha ilerde olmak isteyen uzman kullanıcılar Mac’teki Kestirmeler Editörü’nü kullanarak kestirmeleri iş akışlarına uyacak şekilde özelleştirebiliyorlar. Kestirmeler menü çubuğu, Finder ve Spotlight dahil macOS’in her konumunda kullanılabiliyor. Hatta Siri ile ellerinizi kullanmadan da bu özellikten yararlanabiliyorsunuz. Böylece kullanıcı hangi uygulamada olursa olsun kestirmeleri kolayca çalıştırabiliyor. Kullanıcılar mevcut Automator iş akışlarını çok kolay bir şekilde Kestirmeler’e aktarıp anında işe koyulabiliyor.
- Notlar uygulamasındaki yeni özellikler kullanıcıların düzenlerini korumalarına, birlikte çalışmalarına ve bulundukları her yerde not oluşturmalarına imkan veriyor. Hızlı Notlar, kullanıcıların sistem genelindeki herhangi bir uygulamada veya web sitesinde not yazmaları için yeni bir yol sunuyor. Bu sayede ilham nerede gelirse gelsin düşünceleri ve fikirleri kaydetmek kolaylaşıyor. Kullanıcılar bağlam yaratmak için Safari’deki bir web sitesi veya Harita’daki bir adres de dahil olmak üzere uygulamalardan Hızlı Notlar’a bağlantı ekleyebiliyorlar. Kullanıcılar arkadaşları veya iş arkadaşlarıyla Notlar uygulamasında projeler üzerine çalışırken bahsetmeler ekleyebiliyor, yeni Etkinlik Görünümü’nde herkesin yaptığı düzenlemeleri görebiliyor, yeni Tag Browser’da ve etiket tabanlı Akıllı Klasörler’de hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmek için Notlarını etiketlerle kategorize edebiliyorlar.
- Odak özelliğiyle Mac kullanıcıları o anda yaptıkları aktiviteyle ilgisi olmayan bildirimleri otomatik olarak filtreleyerek anda kalabiliyorlar. Kullanıcılar odaklandıkları sırada diğer kullanıcılara durumlarını bildirerek müsait olmadıklarını belirtebiliyorlar. Kullanıcılar Odak özelliğini belirli bir aygıtta etkinleştirdiklerinde bu özellik otomatik olarak diğer aygıtlarında da etkin hale geliyor ve ister sunum hazırlıyor ister okul için yaptıkları bir projeyi tamamlıyor olsunlar, Odak özelliği o anda yaptıkları aktiviteye göre özelleştirilebiliyor.
Bağlantıda Kalmanın Yepyeni Yolları
macOS Monterey arkadaşlarla, aileyle ve iş arkadaşlarıyla bağlantıda kalmanın ve keyifli zaman geçirmenin yeni ve anlamlı yollarını sunuyor:
- FaceTime şimdi aramaları daha doğal ve gerçeğe yakın hale getiren yeni ses ve görüntü özellikleri sunuyor. Uzamsal ses teknolojisiyle, FaceTime aramalarındaki sesler konuşan kişinin ekranda bulunduğu yerden geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Ses Ayırma özelliği kullanıcının sesinin olağanüstü netlikte duyulmasını sağlıyor ve arka plan gürültüsünü engellemek için yapay öğrenme teknolojisinden faydalanıyor. Wide Spectrum ise ortamdaki tüm sesi alarak katılımcıların her şeyi duymalarına imkan veriyor. Portre modu, kullanıcının arka planını bulanıklaştırarak büyüleyici bir görüntü efekti yaratmak için M1 çipteki Apple Neural Engine’e bağlanıyor. Yeni Izgara Görüntüsü ise katılımcıları aynı boyutlarda gösteriyor.
- SharePlay, kullanıcıların FaceTime aramaları sırasında ortak deneyimler paylaşmalarına imkan veren güçlü sistem özelliklerini bir araya getiriyor. Kullanıcılar favori müziklerini, TV programlarını, filmlerini, projelerini ve çok daha fazlasını aileleri ve arkadaşlarıyla gerçek zamanlı olarak paylaşabiliyor ve böylece ortak dinleme partileri düzenleyebiliyor, film ve TV programlarını izleyebiliyor, ekran paylaşımı yoluyla uygulamalar üzerinde birlikte çalışabiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyorlar. Kolayca uyarlanabilecek şekilde geliştirilen bir API sayesinde üçüncü taraf geliştiricileri kendi uygulamalarını doğrudan FaceTime’a taşıyabiliyorlar.
- Sizinle Paylaşılan özelliği, Mesajlar aracılığıyla paylaşılan fotoğraf, video veya makale gibi muhteşem içerikleri doğrudan Fotoğraflar, Safari, Apple Podcasts, Apple News ve Apple TV uygulamalarındaki Sizinle Paylaşılan sekmesinden keşfetmeyi ve deneyimlemeyi kolaylaştırıyor.
Apple Aygıtları Arasında Çalışmanın Yeni Yolları
Yeni Süreklilik özellikleriyle Apple aygıtları arasında çalışmak şimdi her zamankinden daha da iyi bir deneyim:
- Universal Control özelliği, kullanıcıların tek bir mouse ve klavyeyle çalışarak Mac ve iPad arasında geçiş yapmalarına imkan veriyor ve kurulum gerektirmeyen, kusursuz bir deneyim sunuyor. Hatta kullanıcılar aygıtlar arasında içerik kopyalayıp yapıştırabiliyorlar. Bu özellik iPad’de Apple Pencil ile yaptığınız çizimleri Mac’teki Keynote slaytına koymak için harika bir yöntem sağlıyor.
- AirPlay to Mac ile kullanıcılar, iPhone veya iPad’lerindeki en yeni filmlerden oyunlara, tatil fotoğraflarına ve sunumlara kadar tüm içerikleri Mac’in büyüleyici Retina ekranında oynatabiliyor, sunabiliyor ve paylaşabiliyorlar. Mac’teki yüksek kaliteli ses sistemi aynı zamanda AirPlay hoparlörü olarak da kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar Mac’lerinde müzik ya da podcast dinleyebiliyor veya her odada farklı bir ses duymak istediklerinde Mac’i ikincil hoparlör olarak kullanabiliyorlar.
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macOS Monterey’deki Diğer Yeni Özellikler
- Harita uygulamasındaki yeni interaktif küre ve muhteşem, büyüleyici ve detaylı şehir deneyimi ile kullanıcılar Dünya’nın doğal güzelliklerini Mac’in büyük ve etkileyici ekranında deneyimleme ve keşfetme şansına sahipler.
- Live Text, aygıt içi yapay öğrenme teknolojilerinden yararlanarak telefon numaraları, web siteleri, adresler ve takip numaraları da dahil olmak üzere fotoğraflardaki metinleri algılayabiliyor. Böylece kullanıcılar bu içerikleri kopyalayıp yapıştırabiliyor, arama yapabiliyor, web sitelerini açabiliyor ve kolayca daha fazla bilgi edinebiliyorlar. Visual Lookup ayrıca kullanıcıların fotoğraflardaki hayvanlar, sanat eserleri, simgesel binalar, bitkiler ve çok daha fazlası hakkında bilgi edinmelerini kolaylaştırmak için yapay öğrenme teknolojisinden yararlanıyor. Tüm bu özellikler Fotoğraflar, Mesajlar ve Safari dahil macOS’teki uygulamalarda çalışıyor.
- iCloud+, kullanıcıların iCloud’da sevdikleri tüm özellikleri E-postamı Gizle özelliği, genişletilmiş HomeKit Güvenli Video desteği, yeni bir inovatif internet gizlilik servisi ve iCloud Private Relay (Gizli Aktarma) gibi yeni premium özelliklerle hiçbir ek ücret olmadan bir araya getiriyor.1
- AirPods Pro ve AirPods Max, M1 çipe sahip Mac’lerde uzamsal ses desteğiyle sinematik bir deneyim sunuyor.
- Mail Privacy Protection gibi gizlilik özellikleri sayesinde kullanıcılar, mail’lerinin Mail uygulamasındaki etkinlikleriyle ilgili bilgi toplanmasına izin verip vermeyeceklerine kendileri karar verebiliyor. Üstelik Mac kayıt göstergesi şimdi hangi uygulamaların Mac’in mikrofonuna eriştiğini gösteriyor.
- Yeni erişebilirlik özellikleri herkesin doğrudan İşaretleme özelliğinden alternatif görüntü açıklamaları eklemelerine olanak tanıyor. Geliştirilen Tam Klavye Erişimi özelliği ve yeni imleç özelleştirme seçenekleri ise Mac’te gezinirken esnekliği artırıyor.
Bulunabilirlik
macOS Monterey’in geliştirici beta sürümü bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Developer Program üyelerine sunulacak. Halka açık beta sürümü ise gelecek ay beta.apple.com adresinde Mac kullanıcılarına sunulacak. macOS Monterey bu sonbaharda ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunulacak. Uyumlu Mac modelleri de dahil, daha fazla bilgi edinmek için lütfen apple.com/macos/monterey-preview sayfasını ziyaret edin. Özellikler değiştirilebilir. Bazı özellikler her bölgede veya her dilde kullanılamayabilir.