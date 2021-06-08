macOS Monterey, daha fazlasını yapmanızı sağlayan güçlü özelliklerle sunuluyor

Apple bugün, dünyanın en gelişmiş masaüstü işletim sistemi macOS’in en yeni sürümü olan macOS Monterey’i tanıttı. macOS Monterey kullanıcılara bağlantıya geçmenin, daha fazlasını yapmanın ve Apple aygıtları arasında daha sorunsuz bir şekilde çalışmanın yeni yollarını sunuyor. FaceTime uygulamasındaki yeni bir özellik olan SharePlay, kullanıcıların deneyimlerini paylaşmalarına imkan veriyor. Sizinle Paylaşılan özelliği ise Mesajlar aracılığıyla paylaşılan içerikleri doğrudan Fotoğraflar, Safari, Apple Podcasts, Apple News ve Apple TV uygulamalarından keşfetmeyi ve deneyimlemeyi kolaylaştırıyor. Safari’de yapılan önemli bir güncellemeyle sekme çubuğu çok daha kullanışlı hale geliyor. Sekme Grupları sekmeleri düzenlemeyi kolaylaştırıyor. Şimdi Mac’te de kullanılabilen Kestirmeler gündelik işleri otomatik hale getiriyor ve Odak özelliği kullanıcıların dikkatlerinin dağılmasını engelleyerek yaptıkları işe odaklanmalarını sağlıyor. Bunların yanı sıra yeni Süreklilik özellikleri olan Universal Control ve AirPlay to Mac, Apple aygıtları arasında sorunsuzca çalışmanın daha fazla yolunu sunuyor. macOS Monterey; iMac, MacBook Air, 13 inç MacBook Pro, Mac mini ve Apple’ın Intel tabanlı Mac’leri dahil olmak üzere şimdiye kadarki en geniş Mac ürün serisini destekleyecek.

“macOS Monterey, Mac kullanıcılarının daha da fazlasını yapmalarını, aile ve arkadaşlarıyla yepyeni ve muhteşem yollarla iletişime geçmelerini ve Mac ile iPad arasında her zamankinden de sorunsuz bir şekilde çalışmalarını kolaylaştıran özelliklerle dolu.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimizin Safari’nin yeni sekme tasarımıyla web’de gezinmekten, FaceTime’da SharePlay ile ortak deneyimler paylaşmaktan, Universal Control ve AirPlay to Mac özellikleri sayesinde Mac’lerini diğer Apple aygıtlarıyla yepyeni yollarla kullanmaktan çok keyif alacaklarını düşünüyoruz.”