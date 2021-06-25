Sulu Boya Kullanımı

Resim yaparken, uygulanan çalışmaların başarılı bir şekilde renklendirilmesini sağlayan sulu boya insanlar tarafından oldukça fazla tercih edilir. Uygulama yapılan alanın kolaylıkla temizlenmesinin yanında kurumadığı sürece hatalar üzerinde pratik bir şekilde düzeltme olanağı sunma niteliği barındırır. Suluboya uygulamalarının yapılabilmesi için sulu boya resim kağıdına gereksinim vardır.

Sulu Boya Özellikleri

Suluboyalar, kuru şekilde bölmelere ayrılan ve su yardımıyla ıslatıldıktan sonra kullanıma hazır hele getirilen boya çeşitleridir. Bu nedenle, sulu boya çalışmasına başlanacağı zaman suluboya renklerini fırça ve su aracılığıyla uygun bir kıvama getirmek önemlidir. Suluboyalar ile açık renk tonları elde edilebilmesi için sudan faydalanılır. Aynı şekilde koyu renk tonları elde edileceği zaman da az miktarda suya ihtiyaç duyulur.

Sulu Boya Modelleri

Sulu boyalar altılı ya da daha fazla renk çeşitleri olarak kişinin tercihine sunulur. Bazı modellerde her ton renk yer alırken bazılarında ise yalnızca ana renkler bulunur. Bu durumda ise kişiler ihtiyaçlarına yönelik olan sulu boya modellerini tercih ederler. Sulu boya modellerine https://www.guvensanat.com/sulu-boya-setleri adresinden ulaşabilirsiniz.