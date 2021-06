Apple, iPadOS 15 ile iPad’in yeni üretkenlik özelliklerinin önizlemesini sunuyor

Apple bugün, iPad’in benzersiz yeteneklerinden faydalanan yeni özellikleriyle iPadOS 15’i tanıttı. iPadOS 15, kullanıcıların daha üretken olmasına yardımcı oluyor ve iPad’i daha da çok yönlü hale getiriyor. iPadOS 15, daha güçlü hale getirdiği Split View ve Slide Over gibi özelliklerin daha kolay keşfedilmesini ve kullanılmasını sağlıyor ve böylece daha da kullanıcı dostu bir çoklu görev deneyimi sunuyor. Hızlı Notlar özelliğiyle şimdi Notlar uygulaması sistem genelinde kullanılabiliyor ve ister klavyeyle ister Apple Pencil ile yazıyor olun, birlikte çalışmanın ve organize olmanın yeni yollarını sunuyor. Ana Ekran ve Uygulama Arşivi için tasarlanan yeni araç takımı yerleşimleri, iPad deneyimini kişiselleştirmenin ve uygulamaları düzenlemenin kolay yollarını sunuyor. Çeviri özelliği, metin ve sohbetleri çevirmeye yarayan yeni özellikler sunuyor. Üstelik kullanıcılar şimdi iPad’de Swift Playgrounds ile iPhone ve iPad için uygulama geliştirebiliyorlar. iPadOS 15 ayrıca Siri, Mail ve sistem çapındaki daha fazla yerde sunduğu yeni gizlilik denetimleri ile kullanıcı bilgilerini daha da iyi koruyor.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iPadOS 15 ile iPad deneyimini daha da iyi hale getirdiğimizden ötürü çok heyecanlıyız.” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Daha da kullanıcı dostu çoklu görev özellikleri, entegre araç takımlarına ve Uygulama Arşivi’ne sahip yeni Ana Ekran tasarımı, sistem genelinde not almaya imkan veren Hızlı Notlar, iPad için tasarlanan Çeviri özelliği, SharePlay, yeniden tasarlanan Safari deneyimi, odaklanmayı kolaylaştıran yeni araçlar ve çok daha fazlası. Kullanıcılar şimdi daha da üretken olabilecekler.”

Çoklu Görev ve Klavye Kestirmeleriyle Daha Fazlasını Yapın

iPadOS 15 ile şimdi birden fazla uygulamayla çalışmak her zamankinden daha kolay. Uygulamaların üzerinde gösterilen yeni çoklu görev menüsü kullanıcıların Split View veya Slide Over’a tek bir dokunuşla geçmelerine imkan veriyor. Kullanıcılar şimdi Split View özelliğini kullanırken Ana Ekran’a hızlı bir şekilde erişebiliyor. Böylece doğru uygulamaya geçmek şimdi daha kolay hale geliyor. Kullanıcılar yeni uygulama rafını kullanarak, Safari ve Pages gibi birden fazla pencereye sahip uygulamalarda da aynı anda çalışabiliyor, mail’lerin önizlemelerini hızlı bir şekilde görebiliyorlar.

Harici klavye deneyimi kullanıcıların yepyeni klavye kestirmeleriyle ve menü çubuğunun yeni tasarımıyla daha da fazlasını yapmalarına imkan veriyor. Doğrudan klavye üzerinde çoklu göreve imkan veren yeni kestirmelerle kullanıcılar Split View ve Slide Over özelliklerini hızla ayarlayıp ikisi arasında geçiş yapabiliyor.

Araç Takımları ve Uygulama Arşivi ile iPad’i Düzenleyin ve Kişiselleştirin

Kullanıcılar şimdi araç takımlarını Ana Ekran sayfalarındaki uygulamaların arasına yerleştirebiliyor, böylece tek bakışta daha fazla bilgi edinebiliyor ve daha kişisel bir deneyim elde edebiliyorlar.iPad’in büyük ekranı için özel olarak tasarlanan yeni ve daha büyük araç takımı boyutları; video, müzik, oyun ve fotoğrafları sergilemek için ideal bir alan sunuyor. iPadOS 15 ayrıca App Store, Bul, Game Center, Mail ve Kişiler için de yepyeni araç takımları sunuyor.

Uygulama Arşivi şimdi iPad’de de kullanılabiliyor. Böylece uygulamalar otomatik olarak Üretkenlik, Oyunlar ve Son Eklenenler gibi kullanışlı kategoriler altında toplanabiliyor. Üstelik kullanıcılar tüm uygulamalarına doğrudan Dock üzerinden erişebiliyorlar.

Hızlı Notlar ile Fikirleri Not Etme, Etiketler’i Kullanarak Düzenli Olma

Fikirleri kaydedip düzenlemeyi kolaylaştıran yeni özelliklerle şimdi iPad’de not almak daha da muhteşem bir deneyim haline geliyor. Herhangi bir yerde not almanın hızlı ve kolay bir yolu olan Hızlı Notlar ile sistem genelinde her yerde not alınabiliyor. Kullanıcılar ister Safari’de geziniyor ister Yelp uygulamasını kullanarak bir restoran bulmaya çalışıyor olsunlar, Hızlı Notlar ile fikirlerini istedikleri yerde not edebiliyor ve bağlantı ekleyebiliyorlar. Bu, tam olarak bakmakta oldukları şeylere geri dönmenin çok kolay bir yolu.

Notlar uygulaması ayrıca düzenli olmanın, birlikte çalışmanın ve bilgileri not etmenin yeni yollarını sunuyor. Etiketler notları kategorize etmenin yanı sıra yepyeni Tag Browser ve etiket tabanlı Akıllı Klasörler ile bu notları hızlı bir şekilde bulmayı kolaylaştırıyor. Ortak notlar üzerinde beraber çalışan kullanıcılar ise bahsetmeler özelliğini kullanarak birlikte çalıştıkları arkadaşlarına bildirim ve nota yönlendiren bağlantılar gönderebiliyor. Yeni Etkinlik görünümü ise notlarda yapılan en yeni eklemeleri gösteriyor.

Daha Doğal FaceTime Görüşmeleri ve SharePlay ile Paylaşılan Deneyimler

FaceTime, kullanıcıların en değer verdikleri kişilerle kolayca bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor ve iPadOS 15 sayesinde, arkadaşlar ve aileyle yapılan sohbetler daha da doğal hale geliyor. Kullanıcılar şimdi bir arkadaşlarıyla FaceTime görüşmesi yaparken SharePlay ile deneyimlerini paylaşabiliyor; örneğin Apple Music’ten birlikte şarkı dinleyebiliyor, TV programlarını veya filmleri eşzamanlı olarak izleyebiliyor veya uygulamaları birlikte görüntülemek için ekranlarını paylaşabiliyorlar. Paylaşılan oynatma denetimleri herkesin içerikleri oynatmasına, durdurmasına veya ileri atlatmasına imkan veriyor. Kullanıcılar izlediklerini Apple TV’de de görüntüleyebiliyor, arkadaşlarıyla ve aileleriyle FaceTime görüşmesi yaparken aynı içeriği televizyonlarında izleyip anı paylaşabiliyorlar. SharePlay kullanıcıların ekranlarını paylaşmalarına da imkan veriyor. Kullanıcılar bu sayede web’de birlikte gezinebiliyorlar.

Yeniden Tasarlanan Tarayıcı Deneyimi ile Safari Safari şimdi kullanıcıların gezinirken sayfaların daha büyük bir bölümünü görmelerine imkan veren yeni sekme tasarımına sahip. Yeni sekme çubuğu web sayfasının rengini alıyor ve sekmeleri, araç çubuğunu ve arama alanını tek bir kompakt tasarımda bir araya getiriyor. Sekme Grupları sekmeleri kolayca kaydedip yönetmenin yeni bir yolunu sunuyor. Böylece seyahat planlamak, alışveriş yapmak veya kullanıcılar için sık ziyaret ettikleri sekmeleri saklamak muhteşem bir deneyime dönüşüyor. Sekme Grupları ayrıca Mac ve iPhone’da eşzamanlanıyor. Böylece kullanıcılar projelerine istedikleri aygıttan devam edebiliyor ve bu projeleri aile ve arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. iPad’deki Safari şimdi App Store’da sunulan web genişletmelerini de destekliyor.

Odaklanma Araçları

iPadOS 15, kullanıcıların dikkat dağınıklığını azaltmalarına ve odaklanmalarına yardımcı olan güçlü araçlar sunuyor. Odak, bildirimleri kullanıcıların etkinliklerine göre filtreleyen yeni bir özellik. Kullanıcılar, özel bir Odak oluşturup veya bağlama göre önerilmiş bir Odak seçip aygıtlarını anı yaşamalarına yardımcı olacak şekilde ayarlayabiliyorlar. Örneğin çalışma saatleri veya yatma saatinin yaklaşması gibi bağlamlara göre Odak önerileri alabiliyorlar. Kullanıcılar, sadece ilgili uygulamaları görüntülemek veya dikkat dağınıklığını azaltmak için uygulamaları ve araç takımlarını kullanarak odak anlarına uygun Ana Ekran sayfaları da oluşturabiliyorlar.

Yeni bildirim özetleri, kullanıcının sabah veya akşam gibi diledikleri zaman alabileceği bildirimlerden oluşan düzenli koleksiyonlar sunuyor. Böylece günlük etkinliklerini istedikleri şekilde takip etmeleri kolaylaşıyor.

Aygıt İçi Akıllı Teknolojiler Yeni Fotoğraf Özelliklerine Güç Veriyor Live Text özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak fotoğraflardaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmelerini sağlıyor.1 Örneğin bir mağaza vitrinindeki telefon numarasının fotoğrafını çekerek telefon etme seçeneği sunabiliyor. Görsel Araştır özelliği ile kullanıcılar bir fotoğraf içindeki bir köpek veya çiçek türü gibi nesneleri belirleyebiliyorlar. Spotlight şimdi Fotoğraflar uygulamasında ve web görsellerinde arama yapma imkanı da sunuyor. Ayrıca, kişiler için arama yapıldığında en yeni sohbetler, paylaşılan fotoğraflar ve Bul uygulaması aracılığıyla paylaşılıyorsa bulundukları konum gibi zenginleştirilmiş yepyeni sonuçlar sunuyor. Spotlight, Live Text özelliğinden yararlanarak bir toplu taşıma haritasının fotoğrafını, bir faturayı veya bir yemek tarifinin ekran görüntüsünü aratmayı kolaylaştırıyor. Live Text ayrıca el yazısıyla da çalışıyor ve fotoğraf, etkileşimli tahta veya notları aratmak için harika bir özellik haline geliyor.

Çeviri Uygulaması iPad’e Yepyeni İletişim Becerileri Kazandırıyor Çeviri uygulaması, sohbetleri daha kolay ve doğal hale getiren yeni özelliklerle iPad’e geliyor. Çeviri uygulamasını kullanırken Auto Translate özelliği konuşan kişileri ve konuşulan dili algılıyor. Böylece kullanıcılar mikrofon düğmesine dokunmak zorunda kalmadan doğal bir şekilde sohbet edebiliyorlar. Daha da kişisel sohbetler için yüz yüze görünüm iki kişinin aralarına iPad’i koyarak karşılıklı oturmalarına ve sohbetin çevirisini kendi taraflarında görmelerine imkan veriyor. Metinler şimdi iPad’deki her yerde çevrilebiliyor. Çeviri için metni seçip Çeviri’ye dokunmanız yetiyor. Üstelik el yazısıyla yazılmış metinler de çevrilebiliyor. Live Text ile birlikte kullanıldığında fotoğraflardaki metinler bile çevrilebiliyor.

Swift Playgrounds ile Uygulama Geliştirme Swift Playgrounds, kod yazmayı öğrenmenin en iyi ve en kolay yolu. Üstelik şimdi Swift Playgrounds 42 ile kullanıcılar doğrudan kendi iPad’lerinde iPhone ve iPad için uygulama geliştirmeye ve bu uygulamaları doğrudan App Store’da paylaşmaya yarayan araçlara sahipler. Bu araçlar herkese uygulama yaratmanın ve bu uygulamaları tüm dünyayla paylaşmanın yeni yollarını sunuyor.3 Uygulama geliştirilirken yazılan kodlar doğrudan canlı önizlemeye yansıtılıyor ve kullanıcılar uygulamalarını denemek için tam ekranda çalıştırabiliyorlar. Swift paketlerine eklenen yeni bir açık proje formatı iPad’deki Swift Playgrounds’da, Mac’te ise Xcode’da açılıp düzenlenebiliyor. Böylece kullanıcılar iPad ve Mac ile uygulama geliştirirken daha da çok yönlü bir deneyim elde edebiliyorlar.

Diğer iPadOS 15 Özellikleri

Universal Control özelliği, kullanıcıların tek bir mouse ve klavyeyle çalışarak iPad ve Mac arasında geçiş yapmalarına imkan veriyor ve kurulum gerektirmeyen, kusursuz bir deneyim sunuyor. Hatta kullanıcılar aygıtlar arasında içerik kopyalayıp yapıştırabiliyorlar. Bu özellik iPad’de Apple Pencil ile yaptığınız çizimleri Mac’teki Keynote slaytına koymak için harika bir yöntem sağlıyor. Sizinle Paylaşılan özelliği, sistem genelinde çalışarak Mesajlar’daki yazışmalarda paylaşılan makaleleri, müzikleri, TV programlarını, fotoğrafları ve daha fazlasını buluyor ve bunları Fotoğraflar, Safari, Apple News, Müzik, Podcast’ler veya Apple TV uygulamasında pratik bir şekilde açarak bilgilere bağlam içinde hızla erişmeyi kolaylaştırıyor. Fotoğraflar uygulaması bugüne dek Anılar özelliğine yapılan en büyük güncelleme, yepyeni bir görünüm, büyüleyici ve etkileşimli arayüz ve anılara hayat veren kişiselleştirilmiş şarkı önerileri için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan Apple Music entegrasyonu ile yenileniyor. Harita uygulaması gezinmenin ve dünyayı keşfetmenin yeni yollarını sunuyor. Kullanıcılar şehirlerdeki mahalleleri, ticari bölgeleri, yükseklik ayrıntılarını ve binaları çok daha zengin detaylarla görebilecek, yeni yol renk ve etiketlerinin, özel olarak tasarlanmış simge yapıların ve ay ışığıyla parlayan yeni gece modunun keyfini çıkarabilecekler.