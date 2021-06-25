Yaz mevsimi sonrasında cilt lekeleri sonbahar döneminde daha çok belirginleşir. Çünkü yaz boyu güneş ışınlarının etkisi ile ciltte renk değişimleri başlayacaktır. Leke kremi belirli bir süre ve düzenli bakımla olumlu sonuç verecektir. Güneş ışınları dışında, kalıtsal sebepler, sigara kullanımı, cilt tipine uygun ürünler kullanmamak da cilt lekelerine sebep olacaktır. İçeriğindeki doğal maddeler ile leke giderici özelliğin yanı sıra cilde bakım yapılır.

Leke Kremi Çeşitleri

Dermokozmetik ölçülere göre üretilen kremlerin hem cildi güzelleştirici hem de tedavi edici özelliktedir. Leke kremi çeşitleri arasında, anti spot ürünleri yoğun leke görünümüne karşı geliştirilmiştir, kremler cildi aydınlatıcı bir görünüm verir. Kremleri temiz cilde uygulanır. Siyah noktaların giderilmesini de sağlar.

Cilt dokularını güçlendirir ve renk dengesini sağlar. Kremler yüz, göğüs ve boyun bölgesine uygulanabilir. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi içeren leke karşıtı kremleri, yaz mevsiminde ve düzenli kullanmak gerekir. Cilt için kimyasal içerikli ürünleri kullanmamaya özen göstermelisiniz. Cildin kurumasını önlemek için ürünleri aksatmadan kullanmak gerekir.Leke kremi çeşitlerini https://www.dermokilshop.com/leke-kremi sayfasından inceleyebilirsiniz.