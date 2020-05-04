Aidat toplama işlemi mobil ödemeyle hijyenik hale geliyor

Pandemi sürecinde en çok gündeme gelen konulardan biri nakit paralardan yayılabilecek virüs tehdidi. Mobil ödemeyi alternatif bir ödeme sistemi olarak sahaya çıkaran Payguru, sosyal mesafeye ve hijyene oldukça dikkat edilmesi gereken bu süreçte; derneklerden vakıflara, kooperatiflerden apartman ve site yönetimlerine kadar pek çok kurum için aidat toplamayı güvenilir hale getiriyor.

Bugün Türkiye’de birçok apartmanın aidatı elden toplanıyor. Bu durum, yaşadığımız salgın döneminde nakit paralardan yayılabilecek virüs riskini artıyor. Mobil ödemeyi alternatif bir ödeme sistemi olarak sahaya çıkaran Payguru, 800’den fazla kuruma mobil aidat hizmeti sunarak aidat toplama faaliyetlerini pratik ve hijyenik hale getiriyor.

Bedel kısa mesaj aracılığıyla toplanıyor

Derneklerden vakıflara, siyasi partilerden spor kulüplerine, kooperatiflerden apartman ve site yönetimlerine kadar çeşitli işletmelerin kullanabileceği mobil aidat hizmetiyle 120 TL’ye kadar olan aidat bedeli kısa mesaj aracılığıyla kolayca toplanıyor. Kullanıcılar sadece bir telefon numarası girerek abone olabiliyor ve her ay kullanıcıların talep ettikleri miktarda ücretlendiriliyor. Mobil Aidat sitesi üzerinden sunulan raporlarla toplanan tahsilatlar ve üyeler tarafından yapılan ödemeler takip edilebiliyor.

Payguru Yönetim Kurulu Başkanı Işık Uman, “Payguru sayesinde Türkiye’de bugün itibarıyla 800’den fazla dernek ve kuruluş, üyelerinden aidatları mobil ödeme aracılığıyla tahsil ediyor. Mobil ödeme; sadece cep telefonu numaranızla, kredi kartı ya da nakite ihtiyacınız olmadan kolay ve güvenli ödeme yapabileceğiniz bir ödeme yöntemi. Koronavirüs salgınını yaşadığımız bu günlerde sosyal mesafeyi korumak adına sağlıklı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Özellikle bu dönemde çok daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Sunduğu kolaylık nedeniyle önümüzdeki dönemde de kullanım trafiğinin artmasını bekliyoruz” dedi.