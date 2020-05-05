Covid-19 ile E-Ticaret kuralları nasıl değişti?

Pandemi dönemiyle birlikte pazarlama faaliyetlerinde sektörel olarak farklılıklar oluşmaya devam ediyor. Markaların birçoğu genel olarak dijital ortamda seslerini duyurmanın daha kıymetli olduğu görüşünde. Bu dönemde markaların kullanıcılarıyla gerçek zamanlı iletişim kurmalarını sağlayan pazarlama araçlarındaki talep artıyor. Markalar kullandıkları pazarlama araçlarıyla faaliyetlerinin yönünü ve reklam bütçelerini yönlendiriyor.

Sektörel bazda tanıtımların ve pazarlama faaliyetlerinin yönünün nasıl değiştiğini anlatan Entegre Dijital Pazarlama Platformu Setrow Genel Müdürü Turgut Taneli markaların kullanıcılarına ulaşma yöntemleri hakkında önemli önerilerde bulundu.

Basılı medya olarak açık hava reklamcılığında billboardlar Covid-19 tebrikleri alırken, dijital ortamda sergilenen reklamların daha efektif ve detaylandırılabilir olanları tercih ediliyor. Turgut Taneli “Markaların tümünün dijital pazarlama konusundaki girişimleri ve gelir kaygıları sebebiyle öne çıkmayı hedefleyen markaların kullanıcılarına ve sağlık müşterilerine ulaşma yöntemlerinin nokta atışı olma hususu, değerlendirme kriterlerinde önem arz ediyor. Markalar izinli datalar üzerindeki iletişimin sürdürülebilir ve düzenli olmasına özen gösteriyor. Giyim sektöründe yaşanan alışverişte dönüş yüzdelerine bakıldığında kullanıcıya anında ulaşmak ve yeni sezonda dahi indirim oranları belirlemede stratejik bir yapının olduğu gözlemleniyor. Bu oranların belirlenmesinde kullanılan araçların başında; push notification, SMS gönderimi, e-posta pazarlama ve pop-up’lar geliyor. Tercih edilen araçların kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik akıllı sistemlerle kullanıcı takibi oluşturacak ve alışverişe dönüş oranlarının arttırılabilecek kurgularla sürdürülmesi çok büyük önem arz ediyor. Entegre Dijital Pazarlama araçlarında kişilerin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin marka ve kullanıcı arasında doğru şekilde iletişiminin sağlanması konusuna öncelik son derece önemli. Yani; pantolon almış bir kişiye pantolon önerilmemeli. Pantolon satın almış kişiye ihtiyaçları ve web site gezinme hareketleri göz önüne alınarak t-shirt, gömlek, ayakkabı gibi kombinini tamamlayacağı parçaların önerilmesi gerekiyor. Böylece müşteri, kendisinin “daha iyi anlaşıldığı” hissine ulaşmış olur.” diyor.

Gıda üreticileri e-ticaret pazarına giriş yaptı

Dijital pazarlamanın öneminin arttığı şu günlerde markaların ürünlerini servis etme ve kullanıcılara ulaşmalarında seçecekleri yolun ve harcayacakları bütçelerin en efektif şekilde geri dönüş sağlayacak alanlarda değerlendirmeleri konusunda markaları yönlendirdiklerini söyleyen Taneli “Çoğu marka reklam bütçelerinde sınırlandırmalar ve düşüşler gerçekleştirirken, markaların içinde bulunduğu kaygının hafifletilmesi için doğru hesap yönetimin önemini vurguluyoruz.

Özellikle gıda üreticilerinin ürünlerini kullanıcılara ulaştırma çabası ile fiziksel konumlandırdıkları mağaza ve marketlerinin kısıtlamalar sebebi ile kapanması sonrasında, e-ticaret yapılarına yöneldiği ve hızlıca var olmalıyız kaygılarının uzun vadede planlama yapmalarının daha mantıklı ve önlerini görebilecekleri bir davranış olacağı yönünde bir öneride bulunabiliriz. Zira hızlı ve emin olmadan yapılan her adım zarar olarak geri dönebilmektedir. Özellikle dijital pazarlama konusunda doğru kullanılan pazarlama araçları ile sadık müşteri kazanımlarının artışını gözlemliyorken, panikle ve kaygı ile adım atılmamasını önemle rica ediyoruz.“ diye ekliyor.

Doğru dijital pazarlama araçlarıyla ciroyu arttırmak mümkün

Doğru pazarlama faaliyetleriyle cironun arttırılabileceğini söyleyen Turgut Taneli şu önerilerde bulundu: “Push notification araçları ile web sitenizde olmasa dahi kullanıcılarınıza ulaşabilir ve onlara kampanyalarınız ile ilgili bilgi verebilirsiniz. Akıllı anket sistemi ile kullanıcılarınız web siteniz üzerindeyken kısa sorularınız ile ve sonunda vereceğiniz havuçlarla alışverişe dönme oranınızı arttırabilirsiniz. Dijital pazarlamanın temelinde yer alan “kullanıcıya önemlisin hissini yansıtmak” iç güdümünden yola çıkarak pop-up’larla web siteniz üzerinde birebir iletişime geçebilirsiniz. Sitenizi terk etmeye yönelik hareket eden kullanıcıyı yakalayabilir, belirlediğiniz kargo baremine yakın alışveriş sepetine sahip kullanıcınıza belirli tutardaki ürünleri göstererek ve oran vererek sepetine eklemesi durumunda kargonun ücretsiz olabileceğini bilgisini aktarabilirsiniz. Up-sell, cross-sell senaryolarıyla kullanıcıya ulaşma yöntemlerinin önemi şu dönemlerde %80 oranında arttı.”