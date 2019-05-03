Akıllı Çanta Swenna Arıkovanı’nda!

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, geleceğin sırt çantası tasarımı akıllı çanta Swenna’yı vitrinine taşıdı. Kablosuz şarj özelliği bulunan, suya ve darbelere dayanıklı, şık görünümlü, kullanışlı akıllı çanta, Arıkovanı’nda ilk haftasında hedefinin yarısından fazla destek aldı. Swenna ile çantalar, telefon şarj edebiliyor ve bunun için herhangi kabloya ya da aksesuara ihtiyaç duyulmuyor.

Türkiye’nin girişimcilerine destek olan Turkcell, geleceğin teknolojik ürünlerini vitrinine taşımaya devam ediyor. Telefonu kablosuz olarak şarj edebilen akıllı çanta Swenna, Arıkova’nında fonlamaya açılmasının ilk haftasında hedeflediği desteğin yarısından fazlasına ulaştı.

Çantalar bez parçasının ötesine geçiyor

Geleceğin çantalarını yaratmayı hedefleyen Swenna, çantaları bir bez parçasının ötesine geçirmeyi misyon ediniyor. Swenna ile çantalar, telefonları kullanılmadıkları zaman şarj edebiliyor ve bunun için herhangi bir kablo ya da aksesuara ihtiyaç duyulmuyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, gelen aramaları çantanın titremesinden anlayabiliyor ve müsait olmadıkları zaman gelen aramaları reddedebiliyor. Çanta, ped aksesuarının üzerine bırakıldığında da kolayca şarj edilebiliyor.

Swenna akıllı çanta özellikleri

Kablosuz şarj cebi: Düğme basmaya, kablo bağlamaya gerek yok.

LED aydınlatma: Çantanın derinliklerinde eşya aramak artık daha kolay.

USB şarj: Dileyene USB girişi

RFID-Radyo Frekanslı Koruma Cebi: Kablosuz sinyalleri geçirmeyen bu özel cep içerisinde kredi kartlarınızı ve kimlik bilgilerinizi hırsızlardan korur.

Kablosuz şarj pedi: Dilediğin yerde ve zamanda kolayca çanta şarj edilebilir.

Suya dayanıklı: Eşyaların yağmura ıslanma derdi yok.

Anahtarlık: anahtarlar kolayca ve muhafaza edilebilir.

Kulaklık tutucu: Çanta saplarındaki manyetik kısım, kulaklıkları sabit tutar

Çengelli ek taşıyıcı: Eşya taşımayı kolaylaştırır.

Bluetooth: Aramalarda anında titreşimle bildirme imkanı

USB C Bilgisayar şarj bölmesi: Bilgisayarlar da her daim şarj halinde

Swenna’nın Arıkovanı’nda hedefine ulaşabilmesi için 24 gün kaldı ve 100 bin TL’ye ihtiyaç var.