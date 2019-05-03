Girişimcilerin Gereksinimleri Tek Çatı Altında Toplanıyor: BUBA Campus Açıldı!

İletişim, Denizcilik, Sağlık, Turizm, Agritech, Biotech, Fintech, Regtech gibi pek çok dikeyde fikirleri olan girişime ev sahipliği yapacak olan BUBA Campus, 29 Nisan Pazartesi günü Maslak’taki Binasında açıldı.

Yaklaşık 1000 m2 kapalı alanda kurulan BUBA Campus, fikir ve kuluçka aşamasında veya Minimum Yaşamsal Ürüne (MVP) sahip teknoloji tabanlı girişimlerin, gelecek hedeflerine ulaşmasında eğitimden mentorluk ve koçluğa, değerlemeden, fikri mülki haklara ve melek yatırıma kadar ihtiyaç duyacakları tüm desteği kendi bünyesinde sağlayacak.

Bilgi para akıl ve bilim birleşiyor

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarınca kurulan güçlü yatırım ağlarından BUBA Ventures ve Türkiye’nin önde gelen Kurumsal Gelişim, Koçluk ve Mentorluk platformlarından House of Human’ın ortak girişimiyle kurulan BUBA Campus açılışı, girişimcilere yönelik Para, Akıl ve Yol konulu paralel panellerle gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör: “Türkiye’deki girişimcilik ruhunun beslenmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin arttırılması, girişim ekosisteminin geliştirilmesi her zaman en büyük hedefimiz oldu. İnovatif fikir sahibi olan girişimcilere iş fikri aşamasından yatırıma, şirketleşmeden ticarileşmeye kadar olan süreçte, ofis ve altyapının yanı sıra eğitim ve mentorluk ile stratejik danışmanlık hizmetlerini sunan bir merkez olan BUBA Campus’ü açmaktan gurur duyuyoruz.

BUBA Campus’te yer alacak girişimcilere Kurucu ortağımız House of Human’ın eğitim, yönetim, koçluk ve mentorluk konusundaki tartışmasız tecrübesi ve bilgi birikimi ile parayı, akıl ve bilimle birleştiren bir yol inşa ettik.

Bu kampüste BCB, Bosphorist Teknoloji Fonu, TÜGİM, AC gibi birçok iş ortağımızı bir araya getirdik. Dışarıdan taşımalı sistem yerine, BUBA Campus’te paydaşlarımızın her birinin ofisi veya masası bulunmakta. Oluşturduğumuz bu güç birliği ile girişimler 360 derece destek alacak. Biliyoruz ki, varılmak istenen hedefte fikir ve cesaret önemli; ancak bunların deneyimle, uzmanlıkla bir araya gelmesi ve yatırımla desteklenmesi, girişimcinin bu yolda hızını arttıracak ve hata payını en aza indirgeyecektir. Bizler bunun için buradayız.” dedi.

Timuçin Bilgör’ün ardından söz alan House of Human Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı ise şunları söyledi: “ Dünyada koçluğun duayen ismi Sir John Whitmore, performansın formülünü şöyle tanımlıyor: Performans= Potansiyel – Parazit. Girişimcinin önünde iki temel parazit mevcut. Biri iç parazit ki bu, girişimcinin kendi olumsuz düşünce yapısının ve tecrübe bilgi eksikliğinin ürettiği parazitler, diğeri ise dış parazit ki bu da girişimcinin çevresi, girişimcilik ekosistemi ve yakınlarının ürettiği parazitler. İşte biz House of Human olarak, kuruluşuna liderlik ettiğimiz TÜGİM ve AC’nin de destekleri ile bu parazitlere odaklanarak BUBA Campus’te girişimcilerimizin potansiyelini performansa çevirmesine katkı sağlayacağız. Türkiye, 82 milyon nüfusu ile önemli bir potansiyel ama bir o kadar da iç ve dış parazite sahip bir ülke. Bu parazitleri ortadan kaldırmak adına biz elimizden geleni yapacağız.

Hedefimiz BUBA Campus’te 6 şar aylık dönemlerde minimum 20’şer girişime ev sahipliği yapmak ve eğitim, mentorluk, koçluk yatırım ağımızla buluşturmak.” Etkinlik, paneller sonrası yapılan keyifli bir kokteyl ile sona erdi.