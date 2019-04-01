Huawei ve Bilişim Vadisi İşbirliği Protokolü’nü İmzaladı!

Huawei ve Bilişim Vadisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü’nü imzalayarak “akıllı şehirler” kapsamında çözüm geliştirmek için ilk adımları attı.

Huawei ve Bilişim Vadisi; akıllı park, akıllı aydınlatma, akıllı enerji yönetimi, akıllı sayaç, akıllı atık ve ilgili tüm konularda teknik çözümler sunmak üzere akıllı şehir projeleri için iş birliği yaptı. İmzalanan proje kapsamında yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, Blockhain ve gelecekteki diğer teknolojiler için Ar-Ge çalışmaları Huawei ve Bilişim Vadisi işbirliği içinde yürütülecek.

Türkiye, lider iletişim üssü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, protokolün imzalandığı törende şunları söyledi:” Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonu ile çıktığımız yolda Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir iletişim üssü haline getirmek istiyoruz. Yeteneklerimizi geliştirirken fırsatları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün imzaladığımız protokol, ülkemizi teknoloji alanındaki merkezlerden biri yapmak için çok önemli bir adım. Bilişim Vadisi, Tübitak ve Huawei birlikte çalışarak önemli projelere imza atacaklar ve bu projenin olumlu sonuçları da ülkemize artı değer olarak yansımaya devam edecek. Teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanarak, akıllı şehirler alanında yeni ufuklar açmak istiyoruz. Burada istihdam edilecek araştırmacı ve mühendislerimiz de bu amaç için öncü olacak. Prof. Erdal Arıkan’a da bu vesileyle 5G ve iletişimin geleceğinde çığır açan Polar Code çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Huawei’ye de değerli profesörümüze verdiği ödül için teşekkür ediyorum. Bilişim Vadisi, ülkemizin en büyük ve tematik tekno-parkı ve yenilikçi kalkınma hamlesinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden olma özelliğine sahip. Bugün 50’den fazla teknoloji şirketini bünyesinde barındıran Vadi, 180 milyonluk devlet yatırımıyla hayata geçirildi. Bu tesisle; telekomünikasyon yazılımı, robotik kodlama ve Ar-Ge üzerine çalışan tüm firmalara destek olmak istiyoruz.”

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, “bu ikili iş birliği protokolü; akıllı şehirler, yapay zeka ve büyük veri alanlarındaki çalışmaların ileriki dönemde ülkemizde çok daha ileriye taşınmasını sağlayacak olan önemli bir protokol olma özelliğine sahip. Bilişim Vadisi son dönemde çok önemli bir noktaya geldi. Bu iş birliği ile Huawei ve Bilişim Vadisi ortak Ar-Ge faaliyet ve projelerine imza atacaklar. Bu önemli iş ortaklığı aynı zamanda en güncel teknolojilerle geliştirilecek milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün bilindiği üzere inovasyon Uzakdoğu’da kendisini daha fazla hissettiriyor ve uluslararası patent başvurularının %52’si Uzakdoğu’dan yapılıyor. Biz de Türkiye olarak 2018 yılında patent başvurularında birçok ülkeyi geride bıraktık. Huawei de bu anlamda en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirket oldu. Bu önemli iş birliği vesilesiyle Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao’ya teşekkür ederim. Bilişim Vadisi’yle gelecekte ülkemizin bilişimle gelişimine yönelik katma değerli hizmetler sağlayacağımıza inanıyorum.” dedi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ise şunları söyledi:” Huawei, tamamen birbirine bağlı, akıllı bir dünya için her kişiye, aileye ve organizasyona dijitali getirmeyi taahhüt ediyor. Huawei 2002’den bu yana Türkiye’de faaliyete başlamıştır. Türkiye ekonomisinin hızlı gelişimi sayesinde Huawei, kamu kurumlarıyla olan iş birliği, müşterilerin ve ekosistem ortaklarımızın desteğiyle, Türkiye’nin en yaygın bilişim sağlayıcısı haline gelmiştir. Türkiye için öncü bir iletişim altyapısı oluşturmaya ve Türkiye’de bilişim sektörünün sağlıklı gelişmesini teşvik etmeye Karşılıklı yararlı bir kararlıyız. ekosistem oluşturmak için müşterilerimizle ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya kararlıyız. Huawei, 5G, IOT, AI, Cloud, Akıllı ve Güvenli Şehir / Kampüs gibi birçok çözüm ve akıllı teknolojiyi küresel tecrübesiyle birlikte Türkiye’ye getirmek ve uygulamak için isteklidir. Ayrıca, Huawei’nin AI stratejisi, temel araştırma ve yetenek geliştirmeye yatırım yapmak, tam kapsamlı, tüm senaryolara uygun AI portföyü oluşturmak ve açık bir küresel ekosistemi teşvik etmektir.”