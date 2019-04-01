Yerli Yazılıma Devletten Yüzde 60 Hibe Desteği

Tezmaksan’ın geliştirdiği, şirketlerin karlılıklarını yüzde 30 oranında artıran Kapasitematik isimli yazılım devlet tarafından destek kapsamına alındı.

Döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir ve artan enerji maliyetleri, özellikle üretim sektöründe faaliyet gösteren firmaların tasarruf için yeniliklere yönelmesine sebebiyet veriyor. Bu nedenle devlet tasarrufa yönelik teknoloji geliştiren veya kullanan işletmeleri destekliyor.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılım programı Kapasitematik, makine verimliliğini analiz ederek, hataları anında raporlayarak hatasız üretim imkanı sağlayarak şirketlerin tasarruf ihtiyacına çözüm oluyor. Kapasitematik sayesinde makine performansı, arıza dağılımı, planlı/plansız duruş süreleri ve makine ömrü gibi kritik noktalar analiz edilmiş oluyor ve veriler online olarak izlenerek arşivlenebiliyor. Bu sayede şirketler zamandan ve maaliyetlerden tasarruf edebiliyor. Ayrıca yerli yazılım olan Kapasitematik’i kullanan işletmeler, devlet tarafından destekleniyor.

İki taraf da kazançlı

Ülkenin ekonomisine katkı sağlayan teknolojik yatırımların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Teknoloji üreten veya ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde bu teknolojiyi kullanan firmaların, belli limitlerde desteklenmesi bir süredir hayatta olan bir konu. KOSGEB’in bu alandaki girişimini son derece doğru buluyorum. Biz de Kapasitematik gibi bir yazılımı ülkeye kazandırdığımız için son derece gururluyuz. Şirket maliyetleri düşerken, hem üretici hem de ülkemiz kazanıyor. Kapasitematik’i kullanan şirketlerin yüzde 60’a kadar devletten hibe alabilmesi de bu tür yatırımların önünü açıyor.İşletmelerini yeni çağa hazırlamak ve karlılığını artırmak için bu destekten yararlanmak isteyen işletmelere; yazılım giderleri olarak 100 bin TL hibe (geri ödemesiz), 100 bin TL de faizsiz kredi desteği verilirken destek oranı Türkiye genelinde yüzde 60’ı buluyor. Yerli makine alımlarında yüzde 15 oranında artı ilave yapılırken faizsiz krediler de 18 ay ödemesiz 42 ay vadeli olarak sunuluyor” diyerek Kapasitematik’in şirketlere faydalarını detaylıca anlattı.

Başvuru için son gün 2 Mayıs

Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2019 olan projeye; 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutan ve 2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500 bin TL olan, imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler projeye başvurabilir.