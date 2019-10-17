Akıllı telefonlar POS cihazına dönüşüyor

Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleşen satın almayla güçlerini birleştiren Sovos ve Sovos Foriba, global pazarda faaliyet gösteren şirketlerin regülatif uyum süreçlerini iyileştirmek üzere çalışmalarını hızlandırdı. Birleşmenin ardından Sovos Foriba çözümlerinin, Sovos S1 Platformu’na entegrasyon çalışmaları hız kazandı. Öte yandan Sovos Foriba, 1 Eylül’de devreye giren güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi uygulaması için çözüm sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu doğrultuda 5 farklı ödeme firmasıyla işbirliğine gittiğini açıkladı.

Modern vergi yazılımları ve raporlama çözümlerinde dünya lideri Sovos’un regülasyon teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Foriba’yı satın almasının ardından iki şirket yetkilileri, gelecek hedeflerine yönelik olarak ilk basın toplantısını düzenledi. Toplantıda dünya ve Türkiye e-Dönüşüm pazarının değerlendirmesini yapan Sovos Avrupa Yönetici Direktörü James Buckley ve Sovos Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, Sovos-Foriba birleşmesiyle global pazardaki şirketlerin regülatif zorunluluklara uyum süreçlerinin hızlanacağını açıkladı.

Toplantıda söz konusu birleşmenin üç ana bileşeni olduğu belirtilirken, bu unsurlar Sovos’un dijital bir dünya için sunduğu ilk uçtan uca global vergi çözümünün geliştirilmesi, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerindeki şirketlerin yeni vergi zorunluluklarına uyum sağlamalarına destek verilmesi ve büyük ölçekli SAP projelerinin desteklenmesi olarak açıklandı.

Sovos S1 Platformu’na entegrasyon

Sovos Avrupa Yönetici Direktörü James Buckley, birleşmenin ardından öncelikli olarak, Foriba çözümlerini Sovos S1 Platform’una entegre etmek üzere çalışmalara başladıklarını söyledi. Buckley, “Bu entegrasyon tamamlandığında, özellikle çokuluslu şirketlerin uyumluluk operasyonlarını merkezileştirmelerine ve global vergi gerekliliklerini daha kapsamlı bir şekilde yerine getirebilmelerine yardımcı olacağız” dedi. Global e-Dönüşüm pazarına ilişkin bilgiler de veren Buckley, “Ekonomileri katma değerli vergiye dayanan ülkelerde yer alan işletmelerin, 2025 yılına kadar tüm faturalarının %75’ini elektronik ortama geçirmeleri ve fatura değişimini çok kısa sürelerde ya da gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmeleri bekleniyor” şeklinde konuştu.

Akıllı telefonlar POS cihazına dönüşüyor

Sovos Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar ise toplantıda Türkiye e-Dönüşüm pazarına ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra sunacakları yeni hizmetin müjdesini verdi. Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi uygulamasının 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle devreye girdiğini ve artık akıllı telefonların POS cihazına dönüşeceğini hatırlatan Bahar, Sovos Foriba olarak Türkiye’de bu konuda hizmet sunan öncü şirketlerden biri olacaklarını belirtti. Bahar, “Gelir İdaresi Başkanlığınca devreye alınan uygulamayla kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörlerde e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar gibi elektronik uygulamalar hayata geçirilecek. Bu konuda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 5 farklı ödeme firması ile anlaşma yaptık” dedi.