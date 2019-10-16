ScaleUp Summit Girişim Dünyasının Fikir Önderlerini Buluşturuyor Endeavor Türkiye’nin düzenlediği, girişimciler ve global iş dünyası liderlerini buluşturan ScaleUp Summit etkinliğine sayılı gün kaldı. Farklı ülkelerden üst düzey yöneticiler ve büyüme odaklı girişimcileri bir araya getirecek olan ScaleUp Summit, 21 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıdaki katılım için başvurular www.endeavorscaleupsummit.com sitesinden yapılabiliyor.

Endeavor Türkiye, ScaleUp Summit etkinliğiyle başarıları dünyaya yayılan üst düzey yöneticiler ve büyüme odaklı girişimcileri bir araya getiriyor. ScaleUp Summit etkinliği, büyüme aşamasında dikkat edilmesi gereken konular ve öne çıkan zorluklar hakkında global seviyede bilgi sahibi olmak isteyen ve hızlı büyüme hedefleri olan girişimcilere ve girişimcilik ekosistemine ilgi duyan iş dünyası temsilcilerine kapılarını açıyor.

Türkiye’de girişimciliğe odaklanan en köklü kurumlardan biri olan Endeavor Türkiye, 21 Ekim’de Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilecek ScaleUp Summit etkinliğiyle yenilikçi ve büyüme odaklı yaklaşıma sahip girişimcileri, ilham verici ekosistemine dahil etmeyi ve onlara ışık tutmayı hedefliyor.

Rol modellerin deneyimleri ilham verecek

ScaleUp Summit etkinliğinde, 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Endeavor’ın ağında bulunan girişimci ve mentörler, büyüme aşamasındaki şirketlere yönelik konuları ele alacak. Kenya, Brezilya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya gibi ülkelerden gelecek olan iş dünyası liderleri ve girişimciler, zirve katılımcılarına farklı perspektifler sunacak.

Türkiye’den ve dünyadan fikir önderleri konuşacak

Etkinlik, 500 Startups’tan Rina Onur ile eBay’in eski yöneticilerinden Steve Boehm’in, “With a Little Help From My Customers” söyleşisiyle başlayacak. ScaleUp Summit’te, Citigroup ve Visa gibi kurumlardaki deneyimiyle öne çıkan Hans Morris ve Endeavor Global CEO’su Adrian Garcia-Aranyos, başarılı şirketlerin ortak noktalarını konuşacak. Keynote konuşmacılarından Ferish Patel ise, şirket satın alımlarındaki hukuki süreçlere değinecek.

İtalya’nın en ünlü melek yatırımcılarından biri olan Paolo Bonomo, Endeavor Catalyst’ten Allen Taylor’ın moderatörlüğündeki panelde, Brezilya’nın önde gelen girişimcilerinden Eric Santos ve eski Coca Cola Batı Afrika CEO’su Peter Njonjo ile “The World is Our Oyster” başlıklı panelde konuşacak. Zirvenin dikkat çeken bir başka oturumunda ise Mynet CEO’su ve Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, Commencis CEO’su ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Firat İşbecer ile birlikte girişimci ruhunu ve İstanbul’un öncü girişimlerini konuşacak.

Teknoloji haritası araştırması açıklanacak

ScaleUp Summit’in dikkat çeken bir başka bölümünde ise 2019 İstanbul Teknoloji Haritası açıklanacak. Endeavor’ın 2012 ve 2014 yılında yaptığı araştırma, 3 adet Scaleup şirketin, girişimci ekosisteminin yüzde 60’ına etki ettiği ortaya çıkarmıştı. Bu çalışmanın 2019 versiyonu, İstanbul’da bulunan ve sayıları 200’ü aşan teknoloji girişimcisiyle gerçekleştirildi. Bu rapor, geçtiğimiz yıllara göre nasıl bir mesafe kat edildiğini ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek için önümüzdeki dönemde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyacak. Raporun sunumunu, Endeavor’ın global araştırma bölümü olan Endeavor Insight’tan Lili Török yapacak.

ScaleUp Summit programı

08.30 – 09.00 Kahvaltı ve tanışma

09.00 – 09.05 Açılış konuşması: Aslı Kurul Türkmen (Endeavour Türkiye)

09.05 – 09.15 Keynote: İlker Koçer (Oracle)

09.15 – 10.00 Fireside Chat: With a Little Help From My Customers, Steve Boehm (AvidXChange) & Rina Onur (500 Startups)

10.00 – 10.30 Workshop by Ferish Patel (Cooley)

10.30 – 11.30 Panel: The World is Our Oyster, Moderatör: Allen Taylor (Endeavor Global)

Konuşmacılar: Eric Santos (Resultados Digitais), Paola Bonomo, Peter Njonjo (Twiga Foods)

11.30 – 11.45 Kahve arası

11.45 – 12.00 Istanbul Tech Sector Launch by Lili Török (Endeavor Insight)

12.00 – 12.30 Smells Like Entrepreneur Spirit: Pioneer Entrepreneurs of Istanbul

Moderatör: Asli Kurul (Endeavor Turkey), Konuşmacılar: Emre Kurttepeli (Mynet) & Firat İşbecer (Commencis)

12.30 – 13.15 Fireside Chat: Stairway to Success, Adrian Garcia Aranyos (Endeavor Global) & Hans Morris (Nyca Partners)