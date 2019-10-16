Trafik Terörüne Sayısal Takograflı Önlem

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 31 Aralık 2019’dan itibaren otobüs ve kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin bakanlığa gönderimi zorunlu olacak. Sürücü verilerinin analiz edileceği bu sistemle kazaların önüne geçilecek.

Yeni Karayolu Yönetmeliği’ne göre 31.12.2019 tarihinden itibaren ticari araçlarda sayısal takograf veri analizi başlıyor. Araçların tüm sürüş bilgileri özellikle kaç saat kullanıldığı ve ne kadar hız aşımı yaptığı sayısal takograflar tarafından kayıt altına alınacak. Otobüs ve kamyonlarda kullanılması zorunlu olan sayısal takograflar, bu araçların kara kutusu niteliğinde.

Sürüş saatleri ve hız aşımları analiz edilecek

Sayısal takograf verileri, 1 Ocak 2020’den itibaren araç sahipleri tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderilecek. Bu verilerin ilgili elektronik sistemleri tarafından sürüş saatleri ve hız aşımları analiz edilecek. Aynı zamanda projenin devreye alınmasıyla sürüş saatleri esnetilmeyecek ve şoförler hız limitlerine uymak zorunda kalacak.

Trafik kazalarının önüne geçilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulan bu sistemle trafik kazalarının ve maddi hasarların önüne geçilecek. Ayrıca yolcuların ve sürücülerin trafikte kendilerini güvende hissetmeleri sağlanacak.

271 bin 993 kaza meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın yayınladığı istatistiklere göre, 2019 yılının ilk 8 ayında toplam 271 bin 993 kaza meydana geldi. 1.363 kaza “ölümlü kaza” olarak kayıtlara geçti, bu kazalarda 1.644 kişi hayatını kaybetti.

27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı

Ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan 133 bin 31 kazanın 117 bin 727’sinin sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkat çeken TachoMobile Genel Müdürü Burak Çiga, şu açıklamada bulundu: “27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Yönetmeliği kapsamında, otobüs ve kamyonlarda sayısal takograf kullanımı zorunlu hale geldi. Takograf cihazı, aracın kat ettiği mesafeyi, hızını, sürüş zamanını, çalışma aralıklarını ve günlük dinlenme sürelerini kayıt altına alıyor. Veri indirme ve Analiz sistemi ile birlikte yeni bir otokontrol sistemi hayata geçecek. Bu sayede yollardaki trafik terörünün biteceğini öngörüyoruz.”