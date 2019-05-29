Apple Sertifikalı İlk USB-C – Lightning Kablosunu Üretti

Apple’ın akıllı telefon ve tabletlerinde kullanılan Lightning girişiyle evrensel USB-C arasındaki bağlantıyı kuran Anker, MFi sertifikalı ilk dönüştürücü kabloyu üreterek inovasyona öncülük ediyor.

Apple, mobilite ile gelen verimliliğin önündeki en önemli engel olarak gördüğü şarj problemine USB-C güç adaptörü ile cevap vermiş ve seçili iOS cihazlarında hızlı şarj olma özelliğini sağlamıştı. Öte yandan yeni nesil MacBook ve iPad modellerinde kullanılan USB-C bağlantı arayüzü, akıllı telefonlarını bilgisayarıyla bağlamak isteyenlerin ekstra adaptör kullanmasını zorunlu kılıyordu. Şarj teknolojilerinde global lider Anker, Apple kullanıcılarının bu her iki önemli ihtiyacına da yanıt veren USB-C – Lighting dönüştürücü kablosuyla iPhone üreticisinden MFi sertifikasını alan ilk üretici oldu. Anker’in USB-C – Lightining kablosu Apple 30W, 61W veya 87W USB-C güç adaptörüyle uyum sağlıyor ve seçili iOS cihazlarda bulunan hızlı şarj olma özelliğinden faydalanarak 30 dakika içinde sıfırdan %50’ye şarj etmeye imkân tanıyor.

Uzun ömürlü kullanım

Anker’in inovasyondaki öncülüğüyle geliştirilen Powerline II USB-C to Lightning kablosu, standart kablolardan 12 kat daha fazla bükülmeye dayanarak uzun ömürlü kullanım sunuyor. En gelişmiş şarj protokollerini destekleyen transfer kabloları, alüminyum kaplama ve termoplastik elastomer (TPE) katman sayesinde tam koruma altında kalıyor. Anker’in USB-C ile Lightning girişleri arasında kullanılabilen Powerline II kablosu, 480 Mbps veri akış hızıyla büyük hacimlerde dosyaları iPhone ve MacBook arasında saniyeler içinde taşıyabiliyor.

Veriyle birlikte enerjiyi de aktaran USB-C teknolojisi, yeni MacBook ve iPad modellerinin yanı sıra pek çok teknoloji cihazında da kullanıma alınan evrensel bir bağlantı arayüzüne dönüştü. Standart şarj cihazlarının 20 katına kadar enerji sağlayan Anker Power Delivery teknolojisi de USB-C üzerinden aktarım yapıyor. Apple MFi sertifikalı USB-C – Lightning dönüştürücü kablosu, Lightning girişe sahip aygıtların da Power Delivery teknolojisiyle doğrudan şarj edilebilmesini sağlıyor.

“iPhone ve iPad için yapıldı”

Apple’ın MFi programı, “Made for iPhone/iPod/iPad” (iPhone/iPod/iPad için Yapıldı) ifadesinin kısaltmasından ismini alıyor ve harici üreticilerin tasarladığı ürünlerin güvenilirliğini gösteriyor. Anker, geliştirdiği aksesuarlar için aldığı MFi sertifikasıyla Apple’ın kalite ve dayanıklılık kriterlerini karşıladığını gösteriyor.

Anker, Apple’ın ardından Türkiye pazarında USB-C – Lightning kablosunu tüketiciyle ilk kez buluşturacak marka oluyor.