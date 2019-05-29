Redmi K20 ve Redmi K20 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Akıllı telefon pazarında büyük ses getiren Redmi, K20 Pro ve Redmi K20 modellerini “amiral gemisi katili 2.0” unvanıyla resmi olarak tanıttı. Xiaomi’nin fiyat performans oranı sınırları zorlayan modellerini karşımıza çıkaran Redmi’nin üst ve premium segment için geliştirdiği en yeni akıllı telefonlar Redmi K20 ve K20 Pro bakın hangi özelliklerle geliyor.

Redmi K20 ve K20 Pro, aynı tasarımı paylaşıyor. Bağlantılı olarak çok ince çerçevelere sahip olan yeni telefonlar, ekran çentiği ya da deliğine sahip değil. Mavi ve siyah rengi de bulunan akıllı telefonlar, “asansör kamera” sistemi, OLED panel, 48 MP ana kamera ve Game Turbo 2.0 gibi dikkat çekici özelliklere sahip.

Redmi K20 Pro ile süper slow-mo videolar

7 nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 855 işlemciden güç alarak Redmi tarafı için bir ilke imza atan amiral gemisi Redmi K20 Pro, 6,39 inç Full HD+ bir OLED ekrana sahip. 6 GB / 8 GB RAM + 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunan akıllı telefon, Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel + 13 megapiksel ultra geniş açı + 8 megapiksel telefoto kurulumuyla geliyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan K20 Pro, saniyede 960 kare yavaş çekim video imkânı sunuyor. K20 Pro, 27W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Pro kadar etkileyici

Pro modeliyle benzerlik taşıyan K20, Snapdragon 730 işlemci, Sony IMX582 sensörlü 48 MP ana kamera ve 18W hızlı şarj desteği ile kendini sıyırıyor.

Redmi K20 Pro ve Redmi K20 fiyatı

Siyah, kırmızı ve mavi renkleriyle oldukça şık görünen telefonların fiyatı, RAM ve depolama seçeneğine göre değişiyor. Telefon için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB depolama: 360 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 375 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 405 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 434 dolar

Redmi K20 için belirlenen fiyatlar

6 GB RAM + 64 GB depolama: 290 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 304 dolar

Redmi K20 Pro teknik özellikler

Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

6GB LPDDR4X RAM, 64GB/128GB / 8GB LPDDR4X RAM,128GB/256GB dahili depolama

6,39 inç 2340 × 1080 piksel Full HD+ AMOLED HDR ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48MP, f/1.75, 1/2″ Sony IMX582 sensör + 8MP, f/2.4 + 13MP, f/2.4 üçlü arka kamera

20MP, f/2.0 ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS (L1 + L2 Dual Band) + GLONASS, NFC, USB Type-C

27W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya

Redmi K20 teknik özellikler